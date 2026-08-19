Így mentsd meg a kiszáradt növényeidet: ezek az augusztusi kertészeti hackek mindig beválnak

Megmutatjuk, mit tegyél, ha szeretnél új életet lehelni a megtépázott növényeidbe!

Bemutatjuk a legismertebb házi praktikákat, amelyek segíthetnek a víztaszítóvá vált föld fellazítását és a kókadt virágok megszépülését.

Szó lesz az árnyékolásról, a talajtakaráson át, egészen a kiszáradt szobanövények ápolásáig.

A hőkupola és a hosszú hetekig tartó szárazság nemcsak a kertet, hanem a balkonon és a lakásban tartott növényeket is alaposan megviselte. A lekonyuló levelek, a barnuló virágok és a csontszáraz föld azonban még nem feltétlenül jelentik azt, hogy nincs visszaút: néhány egyszerű trükkel a kiszáradt növények ismét magukhoz térhetnek.

Létezik megoldás a kiszáradt növények okozta problémára: néhány egyszerű otthoni praktikával is megmenthetjük őket

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A kiszáradt növények még akkor is megérhetik a mentést, ha első pillantásra teljesen leharcoltnak tűnnek. Augusztusban különösen érdemes gyorsan cselekedni: először hidratáljuk a növényt, óvjuk a további hőségtől, majd távolítsuk el az elhalt részeket. Mutatjuk, mire figyelj!

A kiszáradt növények megmentése a mélyöntözéssel kezdődik

Az egyik legfontosabb lépés, hogy ne csak néhány korty vizet adjunk a növényeknek. A nagy hőségben teljesen kiszáradt talaj ugyanis nehezebben veszi fel a vizet, ezért érdemes lassan és alaposan átitatni. A Homes & Gardens tanácsai szerint a mélyöntözés segíthet abban, hogy a víz valóban eljusson a növény gyökereihez. Különösen fontos ez az aszány hetei után, amikor a felső talajréteg gyorsan kiszáradhat.

Lehetséges a növények megmentése hőség után? Igen. Ráadásul még bonyolult kertészeti munkára sincs szükségünk: elsőként ellenőrizzük a talajt, majd fokozatosan pótoljuk a hiányzó nedvességet.

Mit tegyünk, ha a föld már taszítja a vizet?

A Gardening Know How egy egészen szokatlan megoldást mutatott be a kiszáradt cserepes növényeik megmentéséhez. Előfordulhat ugyanis, hogy a hosszan tartó szárazság miatt a virágföld víztaszítóvá vált, így a ráöntött víz egyszerűen lefolyik a cserép oldalán, ahelyett hogy eljutna a gyökerekhez. Ilyenkor érdemes egy-két csepp mosogatószert önteni egy vödör vízbe. A mosogatószerben található felületaktív anyagok segíthetnek abban, hogy a víz könnyebben átjárja a kiszáradt talajt. Kisebb cserepes növényeket akár áztatni is lehet az oldatos vízbe, de fontos, hogy vigyázz rá, hogy a levelüket ne érje mosógatószer.

Mint látható a kiszáradt növény megmentése házilag sem lehetetlen. Azt viszont fontos kiemelni, hogy ezt a trükköt csak akkor alkalmazzuk, ha valóban extrém kiszáradt a növényünk földje, és a víztaszító talaj okozza a problémát.

Kiszáradt növény újraélesztése: így metszd vissza őket

Ha egy növény a hőségben megperzselődött vagy teljesen elszáradt részeket növesztett, azokat érdemes időben eltávolítani. A szakértők szerint az elhervadt virágok és az elhalt növényi részek lemetszése segíthet abban, hogy a növény a növekedésre fordíthassa az energiáit. A kiszáradt növény újraélesztése során azonban nem érdemes azonnal mindent visszavágni. Először adjunk neki vizet és időt a regenerálódásra, és ha ezek után sem tér magához, akkor jön el az ideje a valóban elhalt részek eltávolításának.