Így lehet beállítani az energiatakarékos módot a klímán

A gyártók Eco és energiatakarékos üzemmódjai jelentősen mérséklik az áramfogyasztást.

Az optimális, 26 °C körüli hűtési beállítás és a rendszeres szűrőtisztítás tovább növeli a hatékonyságot.

A legnagyobb klímagyártók légkondícionálóinak intelligens funkcióival kényelmesen és gazdaságosan tartható a kívánt hőmérséklet.

A modern inverteres légkondicionálók már eleve hatékonyabban működnek, mint a korábbi generációs modellek, de a megfelelő üzemmód kiválasztásával még tovább csökkenthető a fogyasztás. A klíma takarékos használata érdekében érdemes megismerni a legnagyobb klímagyártók energiatakarékos funkcióit, a távirányítós opciókat, valamint figyelembe venni az optimális hőmérséklet-beállításokat.

Klíma takarékos használata: a legtöbb modern klíma távirányítóján külön gombbal aktiválható az energiatakarékos üzemmód, amely automatikusan optimalizálja a készülék működését.

Fotó: TatianaMara / Shutterstock

Hogyan valósulhat meg a klíma takarékos használata?

A nyári kánikulában vagy a téli hőszivattyús fűtési szezonban a számlák láttán talán benned is femerül a kérdés: hogyan működtethető a légkondicionáló pénztárcabarát módon? A modern inverteres készülékek már önmagukban is rendkívül hatékonyak, de a megfelelő beállításokkal még tovább faraghatsz az áramfogyasztáson.

Egy pontos klímafogyasztás kalkulátor segítségével előre kiszámolható, mekkora tételre számíthatsz a hó végén.

A világ három legnagyobb klímagyártója – a Gree, a Daikin és a Midea – eltérő elnevezésekkel és technológiákkal, de egyaránt kínál beépített megoldásokat az energiatakarékosságra.

Így aktiválható az energiatakarékos funkciókat a klíma távirányítóján

A világ legnagyobb darabszámban értékesítő gyártója, a kínai Gree esetében a távirányítón az Energy Saving vagy egyszerűen az Eco gombot kell keresned. A funkció aktiválásakor a berendezés automatikusan úgy szabályozza a ventilátor sebességét és a kompresszor fordulatszámát, hogy a szoba hőmérsékletét az emberi szervezet számára legoptimálisabb szinten tartsa, elkerülve a felesleges túlhűtést.