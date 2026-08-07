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energiafogyasztás

Így lehet beállítani az energiatakarékos módot a klímán

3 órája
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A légkondicionáló helyes beállításával jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás és a havi villanyszámla anélkül, hogy a komfortérzetünk romlana. A klíma takarékos használata egyrészt a megfelelő hőmérséklet beállításán múlik, másrészt a gyártók beépített energiatakarékos funkcióinak tudatos alkalmazásán is. Számodra is hasznos lehet, ha tudod, hogyan álítsd be az energiatakarékos funkciót. Mutatjuk!
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energiafogyasztásKlímaberendezésklímarendszerenergiafogyasztás csökkentéstakarékosság
  • A gyártók Eco és energiatakarékos üzemmódjai jelentősen mérséklik az áramfogyasztást.
  • Az optimális, 26 °C körüli hűtési beállítás és a rendszeres szűrőtisztítás tovább növeli a hatékonyságot.
  • A legnagyobb klímagyártók légkondícionálóinak intelligens funkcióival kényelmesen és gazdaságosan tartható a kívánt hőmérséklet.

A modern inverteres légkondicionálók már eleve hatékonyabban működnek, mint a korábbi generációs modellek, de a megfelelő üzemmód kiválasztásával még tovább csökkenthető a fogyasztás. A klíma takarékos használata érdekében érdemes megismerni a legnagyobb  klímagyártók energiatakarékos funkcióit, a távirányítós opciókat, valamint figyelembe venni az optimális hőmérséklet-beállításokat. 

Férfi kezében klíma távirányítója, avagy a klíma takarékos használata eco móddal
Klíma takarékos használata: a legtöbb modern klíma távirányítóján külön gombbal aktiválható az energiatakarékos üzemmód, amely automatikusan optimalizálja a készülék működését.
Fotó: TatianaMara / Shutterstock

Hogyan valósulhat meg a klíma takarékos használata?

A nyári kánikulában vagy a téli hőszivattyús fűtési szezonban a számlák láttán talán benned is femerül a kérdés: hogyan működtethető a légkondicionáló pénztárcabarát módon? A modern inverteres készülékek már önmagukban is rendkívül hatékonyak, de a megfelelő beállításokkal még tovább faraghatsz az áramfogyasztáson. 

Egy pontos klímafogyasztás kalkulátor segítségével előre kiszámolható, mekkora tételre számíthatsz a hó végén. 

A világ három legnagyobb klímagyártója – a Gree, a Daikin és a Midea – eltérő elnevezésekkel és technológiákkal, de egyaránt kínál beépített megoldásokat az energiatakarékosságra.

Így aktiválható az energiatakarékos funkciókat a klíma távirányítóján

A világ legnagyobb darabszámban értékesítő gyártója, a kínai Gree esetében a távirányítón az Energy Saving vagy egyszerűen az Eco gombot kell keresned. A funkció aktiválásakor a berendezés automatikusan úgy szabályozza a ventilátor sebességét és a kompresszor fordulatszámát, hogy a szoba hőmérsékletét az emberi szervezet számára legoptimálisabb szinten tartsa, elkerülve a felesleges túlhűtést. 

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy jéghideg, 18 fokos belső hőmérsékletet céloznak meg, ami drasztikusan megemeli a fogyasztást. A Gree energiatakarékos módja intelligensen felülbírálja a túlzó igényeket, és egy stabil, gazdaságos sávban tartja a rendszert.

Férfi kezében okostelefon a klímához tartozó applikációval
Applikációval már azelőtt beálíthatod a kívánt hőmérsékletet takarékos funkcióval, hogy hazaérnél. 
Fotó: aslysun / Shutterstock

Kezelési útmutató a klíma távirányító-jelek értelmezéséhez

A prémium japán technológiát képviselő Daikin esetében a klíma távirányító-jelek között gyorsan megtalálhatod az Econo feliratú gombot, amellyel elindítható a csökkentett fogyasztású üzemmód. Ez a funkció maximálja a berendezés maximális energiafelvételét, ami 

különösen akkor hasznos, ha a lakásban egyszerre több nagy fogyasztású klíma vagy háztartási gép is működik, így megelőzhető a kismegszakító leoldása.

Ha a szenzor azt észleli, hogy a szoba húsz perce üresen áll, a rendszer automatikusan energiatakarékos módba kapcsol, és megemeli vagy csökkenti a célhőmérsékletet két fokkal, amivel azonnal energia takarítható meg.

iECOmód, avagy a legfontosabb klíma-távirányító jel

A szintén óriásvállalatnak számító Midea a legújabb modelljeinél az iECO módot alkalmazza. 

Ha a Midea klíma távirányító kezelőfelületén megnyomod az Eco gombot, a készülék egy intelligens algoritmus alapján akár 8 órán keresztül is képes rendkívül alacsony, akár 60-70 százalékkal csökkentett energiafogyasztással működni.

Ez a funkció éjszaka vagy tartós távollét esetén a legideálisabb. 

Így faraghatod le a költséget a gyári funkciókkal

A gyártóspecifikus gombok használatán túl létezik néhány egyetemes szabály is: az energiatakarékosság alapja, hogy a 

kinti és a benti hőmérséklet közötti különbség hűtésnél ne haladja meg a 6-8 Celsius-fokot. 

Ha a kinti hőség 34 Celsius fokos, a belső tér hőfokát állítsd 26 Celsius fokra, és használd a gyártók által biztosított Eco funkciókat.

Szereő klímát tisztít
A rendszeres, évente legalább egyszer elvégzett klímatisztítás nemcsak a fogyasztást csökkentheti, hanem a beltéri levegő minőségét is javítja.
Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Szintén kulcsfontosságú a szűrők rendszeres tisztítása, hiszen a lerakódott por miatt a klímának sokkal keményebben kell dolgoznia ugyanazon hatás eléréséhez. Ha ezeket a lépéseket kombinálod a prémium minőségű klímák gyári energiatakarékos beállításaival, a komfortérzeted megőrzése mellett jelentős összegeket faraghatsz le a havi rezsiköltségedből.

Inverteres klíma és távirányító bemutatója videón:

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