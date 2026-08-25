Vigyázat, ezekben a kávékban brutális mennyiségű koffein van!

Ha néha úgy érzi, népszerű üzletekben vásárol kávéja jobban felpörgeti, kisebb remegést, idegességet vagy heves szívdobogást tapasztal utána az egyáltalán nem meglepő. A külföldi Which? fogyasztóvédelmi szervezet ugyanis közölte: egyes kávézóláncok italai ugyanis meglepően sok koffeint tartalmaznak. Kutatásuk során öt népszerű üzletláncot, köztük a Costa Coffee-t és a Starbucks-ot is vizsgálat alá vették a feketekávétól, a cappucinón át a most divatos matcháig. Mindent megvizsgáltak és eredményük egyértelmű lett: a legtöbb koffeint a Costa Coffee közepes cappuccinója és americanója produkálta. Mindkettő 325 milligramm koffeint tartalmazott. Ez nagyjából annyi, mint négy 250 milliliteres Red Bull koffeintartalma.

Kiderült: a Costa kávézók cappucinója és americanója tartalmazza a legtöbb koffeint. Fotó: pexels

A Costa matchája szintén a legerősebbnek bizonyult a többi matchához viszonyitva: 99 milligramm koffeint tartalmazott. Összehasonlításképpen a Starbucks matcha zöldteás lattéja 57 milligramm koffeint tartalmazott, ami még mindig több, mint egy adag eszpresszójuk, amelyben 45 milligrammot mértek.

Koffein a köbön: ennyi a maximum

A koffein természetes stimuláns, amely fokozhatja az éberséget, túlzott fogyasztása azonban kellemetlen tüneteket okozhat. A legtöbb egészéseg felnőtt számára napi 400 milligram koffein még biztonságosnak tekinthető, a felett viszont már nem feltétlen az. Épp ezért nem mindegy hol veszi meg valaki napi koffeinlöketét adó kávéját, matcháját. A Which? szakértői a Caffè Nero, Costa, Greggs, Starbucks és Pret A Manger népszerű italait vizsgálták, köztük eszpresszókat, cappuccinókat, filterkávékat, flat white-okat, americanókat és matcha lattékat.

A legnagyobb különbség az americanók közz volt: egy közepes Starbucks americano 89 milligramm koffeint tartalmazott, míg ugyanekkora Costa americano 325 milligrammot. Az eszpresszóknál a Pret A Manger végzett az élen 180 milligrammal, ami négyszerese a Starbucks 45 milligrammos adagjának, írja a DailyMail.