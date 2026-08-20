Most kiderül: valóban jót tesz az emésztésnek a diétás kóla?

Régóta vita tárgyát képezik a zéró kalóriás, édesítőszerekből álló italok, abból a szempontból, vajon mennyivel egészségesebbek a cukros verzióiknál. A közösségi médiában bukkant fel az a népszerű állítás, hogy a diétás kóla egyenesen jó hatással van az emésztésre, és még a gasztroparézis, azaz gyomorürülési zavar miatt meg nem emésztett ételt is segíthet feloldani. A Verywell Health a kettős szakvizsgával rendelkező gasztroenterológust, dr. Edmundo Rodriguez-Friast kérdezte, mi az igazság mindebből, és milyen hatással van valójában a szervezetre a diétás ital fogyasztása.

Tényleg javítja az emésztést a diétás kóla? / Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Tényleg javítja az emésztést a diétás kóla?

Az orvos ekkor elmondta, az olyan szénsavas italok, mint amilyen a diétás kóla, buborékokat képeznek a gyomorban, amikről sokan azt állítják, gázképződést okoznak és „enyhítik” a teltségérzetet, ám valójában nem javítják az emésztést, egyszerűen csak további gázképződést eredményeznek a gyomorban.

A diétás kólában megtalálható mesterséges édesítőszerek, jellemzően az aszpartám és az aceszulfám-kálium, kissé eltérnek egymástól. Jelenleg ellentmondásos eredmények vannak a kalóriamentes édesítőszerek hatásaival, a bélmikrobiomra és az ételek emésztésére vonatkozóan. Míg számos tanulmány arra utal, hogy bizonyos típusú édesítőszerek megváltoztathatják a bélbaktériumok populációját, vagy akár a szervezet energiafeldolgozását, addig más tanulmányok nem mutattak ki jelentős hatást

- tette hozzá a szakember, kiemelve, jelenleg nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, a diétás kóla rendszeres fogyasztása okoz-e hosszú távú károsodást a gyomor-bél traktusban, azonban az olyan rövid távú mellékhatások, mint a gázképződés, a puffadás, a savas reflux, a gyomorgörcsök és a hasmenés, egyeseknél előfordulhatnak. Továbbá, a koffein súlyosbíthatja a gyomorégést és fokozhatja a székletürítést.

Azok az állítások, miszerint a kólák feloldják a meg nem emésztett ételt, kontextust igényelnek. Igaz, hogy a Coca-Colát endoszkóposan használták a gyomorban lévő fitobezoárok (a gyomorban vagy bélrendszerben képződő, emészthetetlen növényi rostokból álló tömeg) feloldására, de ezek az eredmények nagyrészt esettanulmányokon és áttekintéseken alapulnak, így tehát nem utalnak arra, hogy a diétás kóla kezelné a gasztroparézist, épp ezért senkinek sem szabad arra használnia, anélkül, hogy előtte orvoshoz fordulna

- jelentette ki dr. Edmundo Rodriguez-Frias.