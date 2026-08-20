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kóla

Most kiderül: valóban jót tesz az emésztésnek a diétás kóla?

17 perce
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Egy népszerű állítással kapcsolatban szólalt meg az orvos. A diétás kóla egyes feltételezések szerint nem csupán jót tesz az emésztésnek, de segíthet feloldani a gyomorban a gasztroparézis, azaz gyomorürülési zavar miatt meg nem emésztett ételt. A szakember szerint azonban mindezeket nem támasztják alá erős bizonyítékok, és orvosi konzultáció nélkül semmi esetre sem szabad támaszkodni rájuk.
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kólaemésztésorvosdiétás kóla

Régóta vita tárgyát képezik a zéró kalóriás, édesítőszerekből álló italok, abból a szempontból, vajon mennyivel egészségesebbek a cukros verzióiknál. A közösségi médiában bukkant fel az a népszerű állítás, hogy a diétás kóla egyenesen jó hatással van az emésztésre, és még a gasztroparézis, azaz gyomorürülési zavar miatt meg nem emésztett ételt is segíthet feloldani. A Verywell Health a kettős szakvizsgával rendelkező gasztroenterológust, dr. Edmundo Rodriguez-Friast kérdezte, mi az igazság mindebből, és milyen hatással van valójában a szervezetre a diétás ital fogyasztása.

kóla PRODUCTION - 24 August 2023, Berlin: Paper straws stuck in a glass of lemonade. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP)
Tényleg javítja az emésztést a diétás kóla? / Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Tényleg javítja az emésztést a diétás kóla?

Az orvos ekkor elmondta, az olyan szénsavas italok, mint amilyen a diétás kóla, buborékokat képeznek a gyomorban, amikről sokan azt állítják, gázképződést okoznak és „enyhítik” a teltségérzetet, ám valójában nem javítják az emésztést, egyszerűen csak további gázképződést eredményeznek a gyomorban.

A diétás kólában megtalálható mesterséges édesítőszerek, jellemzően az aszpartám és az aceszulfám-kálium, kissé eltérnek egymástól. Jelenleg ellentmondásos eredmények vannak a kalóriamentes édesítőszerek hatásaival, a bélmikrobiomra és az ételek emésztésére vonatkozóan. Míg számos tanulmány arra utal, hogy bizonyos típusú édesítőszerek megváltoztathatják a bélbaktériumok populációját, vagy akár a szervezet energiafeldolgozását, addig más tanulmányok nem mutattak ki jelentős hatást

- tette hozzá a szakember, kiemelve, jelenleg nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, a diétás kóla rendszeres fogyasztása okoz-e hosszú távú károsodást a gyomor-bél traktusban, azonban az olyan rövid távú mellékhatások, mint a gázképződés, a puffadás, a savas reflux, a gyomorgörcsök és a hasmenés, egyeseknél előfordulhatnak. Továbbá, a koffein súlyosbíthatja a gyomorégést és fokozhatja a székletürítést.

Azok az állítások, miszerint a kólák feloldják a meg nem emésztett ételt, kontextust igényelnek. Igaz, hogy a Coca-Colát endoszkóposan használták a gyomorban lévő fitobezoárok (a gyomorban vagy bélrendszerben képződő, emészthetetlen növényi rostokból álló tömeg) feloldására, de ezek az eredmények nagyrészt esettanulmányokon és áttekintéseken alapulnak, így tehát nem utalnak arra, hogy a diétás kóla kezelné a gasztroparézist, épp ezért senkinek sem szabad arra használnia, anélkül, hogy előtte orvoshoz fordulna

- jelentette ki dr. Edmundo Rodriguez-Frias.

Nem kell teljesen lemondanunk róla

Az orvos végezetül azt a jó hírt közölte, nem szükséges végképp kiiktatni az étrendből a diétás kólát: kis mennyiségben bátran lehet fogyasztani, kivéve, persze, ha káros tüneteket okoz, a napi folyadékbevitelnek pedig a víz kell, hogy az alapja legyen.

Amennyiben valaki krónikus tüneteket, például savas refluxot, puffadást vagy kellemetlen érzést tapasztal a diétás kóla fogyasztása után, akkor a legjobb, ha korlátozza a bevitelt, vagy teljesen felhagy vele.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.


 

 

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