5 tuti tipp, amivel természetesen javíthatod a koleszterinszinted

A rostban gazdag étrend és az egészséges zsiradékok kedvező vérzsírértékhez vezethetnek.

A stressz csökkentése és a dohányzás elhagyása a szív- és érrendszer védelmében lehet fontos.

A rendszeres laborvizsgálat segíthet időben felismerni és személyre szabottan kezelni a magas koleszterinszintet.

A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok közé tartoznak világszerte, ezért különösen fontos odafigyelni azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a kockázatot. A koleszterinszint akkor tekinthető kedvezőnek, ha az összkoleszterin 5,2 mmol/l alatt marad.

A koleszterinszint a laboreredmény egyik legfontosabb mutatója. Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Optimális koleszterinszint 5 életmódbeli változtatással

A magas vérzsírszint sokáig nem okoz panaszt, mégis jelentősen növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Habár a genetikai hajlam és bizonyos betegségek is szerepet játszhatnak a különféle kórságok kialakulásában, a megfelelő étrend, a rendszeres mozgás és néhány tudatos döntés sokat segíthet az egészséges értékek elérésében, gyógyszerek nélkül – természetesen az orvosi javaslatok betartása mellett.

1. Érdemes több rostot fogyasztani

A rostban gazdag étrend nemcsak az emésztést támogatja, hanem hozzájárulhat a vérzsírszint kedvező alakulásához is. A teljes kiőrlésű gabonák, a zab, a hüvelyesek, a zöldségek, a gyümölcsök és az olajos magvak rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a táplálékkal bevitt koleszterin felszívódását, miközben hosszabb ideig biztosít teltségérzetet.

2. Megfelelő zsiradékokat és fűszereket célszerű használni

Az extra szűz olívaolaj, a tengeri halak és az olajos magvak kedvezően hathatnak a szív egészségére. Emellett olyan fűszerek, mint a gyömbér, a kurkuma, a fahéj vagy a fokhagyma, antioxidáns vegyületeik révén támogathatják a szervezetet, bár utóbbi koleszterinszintre gyakorolt hatásáról továbbra sem egységesek a kutatási eredmények.

Az optimális koleszterinszint egyik alappillére az egészséges, értékes tápanyagokban gazdag étrend. Fotó: Nina Jovic / Shutterstock

3. A stressz kezelése sem elhanyagolható

A tartós feszültség közvetve a szív- és érrendszer állapotára is hatással lehet. A rendszeres relaxáció, a meditáció vagy akár egy kellemes hobbi segíthet csökkenteni a stressz okozta terhelést, ami hosszú távon az általános egészséget is támogatja.