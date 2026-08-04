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egészséges életmód

5 tuti tipp, amivel természetesen javíthatod a koleszterinszinted

4 perce
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A koleszterintől a modern ember már-már retteg, pedig nem kellene, ugyanis nélkülözhetetlen a test számára. A probléma ott kezdődik, ha túlzott mennyiségben raktározódik el a rosszabbik fajtája. Örömteli hír, hogy a koleszterinszint normalizálása nem feltétlenül követel szigorú megvonásokat. Az alábbiakban 5 olyan tippet adunk, amely segít optimális értékek között tartani a vérzsírszintet.
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  • A rostban gazdag étrend és az egészséges zsiradékok kedvező vérzsírértékhez vezethetnek.
  • A stressz csökkentése és a dohányzás elhagyása a szív- és érrendszer védelmében lehet fontos. 
  • A rendszeres laborvizsgálat segíthet időben felismerni és személyre szabottan kezelni a magas koleszterinszintet. 

A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok közé tartoznak világszerte, ezért különösen fontos odafigyelni azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a kockázatot. A koleszterinszint akkor tekinthető kedvezőnek, ha az összkoleszterin 5,2 mmol/l alatt marad. 

Laborvizsgálat után koleszterinszintet kielemző orvos és páciens
A koleszterinszint a  laboreredmény egyik legfontosabb mutatója. Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Optimális koleszterinszint 5 életmódbeli változtatással

A magas vérzsírszint sokáig nem okoz panaszt, mégis jelentősen növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Habár a genetikai hajlam és bizonyos betegségek is szerepet játszhatnak a különféle kórságok kialakulásában, a megfelelő étrend, a rendszeres mozgás és néhány tudatos döntés sokat segíthet az egészséges értékek elérésében, gyógyszerek nélkül – természetesen az orvosi javaslatok betartása mellett.

1. Érdemes több rostot fogyasztani

A rostban gazdag étrend nemcsak az emésztést támogatja, hanem hozzájárulhat a vérzsírszint kedvező alakulásához is. A teljes kiőrlésű gabonák, a zab, a hüvelyesek, a zöldségek, a gyümölcsök és az olajos magvak rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a táplálékkal bevitt koleszterin felszívódását, miközben hosszabb ideig biztosít teltségérzetet.

2. Megfelelő zsiradékokat és fűszereket célszerű használni

Az extra szűz olívaolaj, a tengeri halak és az olajos magvak kedvezően hathatnak a szív egészségére. Emellett olyan fűszerek, mint a gyömbér, a kurkuma, a fahéj vagy a fokhagyma, antioxidáns vegyületeik révén támogathatják a szervezetet, bár utóbbi koleszterinszintre gyakorolt hatásáról továbbra sem egységesek a kutatási eredmények.

Mediterrán diétának megfelelő ételek egy tálban, egy nő kezében
Az optimális koleszterinszint egyik alappillére az egészséges, értékes tápanyagokban gazdag étrend. Fotó: Nina Jovic / Shutterstock

3. A stressz kezelése sem elhanyagolható

A tartós feszültség közvetve a szív- és érrendszer állapotára is hatással lehet. A rendszeres relaxáció, a meditáció vagy akár egy kellemes hobbi segíthet csökkenteni a stressz okozta terhelést, ami hosszú távon az általános egészséget is támogatja.

4. A dohányzásról való leszokás az egyik legjobb döntés

A cigarettázás károsítja az ereket és csökkentheti a védő hatású HDL-koleszterin szintjét. A leszokás ezért nemcsak a tüdő, hanem a szív és az érrendszer szempontjából is az egyik legfontosabb lépés, ráadásul a kedvező vérzsírérték elérését is támogathatja.

5. A rendszeres szűrés életet menthet

A magas koleszterinszint csak laborvizsgálattal derül ki, ezért érdemes időnként ellenőriztetni az értékeket. A korai felismerés és az időben megkezdett életmódváltás – szükség esetén orvosi kezeléssel kiegészítve – jelentősen csökkentheti a későbbi szövődmények kialakulásának kockázatát.

Minél előbb fény derül a laboreltérésekre, annál nagyobb hatékonysággal kezelhető a probléma.

Íme 3 zseniális fogás, amelyet bátran fogyaszthatsz az egészséged érdekében:

 

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