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kortárs művészet

A ma születésnapos Kolodko Mihály szobrászművész rejtőzködő kincsei – galéria

2 órája
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Elsőre talán észre sem vesszük őket, mégis egyre több városi részlethez kötődnek olyan apró szobrocskák, amelyek megállásra késztetik a járókelőket. Kolodko Mihály miniatűr alkotásai játékosan idéznek fel ismert alakokat, mesehősöket, történelmi eseményeket és kulturális emlékeket, miközben Budapest és több vidéki város utcáit is egészen más szemmel láttatják. Tekintsd meg a szobrászművész 48. születésnapja alkalmából készített galériánkat!
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kortárs művészetbronzszoborKolodko Mihályszobrászművész
  • Kolodko Mihály alkotói útja a monumentális köztéri alkotásoktól a rejtőzködő, játékos miniszobrokig vezetett.
  • Alkotásai szorosan kapcsolódnak a helyszínek történetéhez, hangulatához.
  • A bronzfigurák felfedezése egyfajta városi kincsvadászattá válik, amely Budapest és más települések kevésbé ismert részleteire is ráirányítja a figyelmet. 

Kolodko Mihály művészete és életútja egyedülálló színfolt a kortárs köztéri szobrászatban. A kárpátaljai származású ukrán-magyar művész útja a hagyományos, monumentális formáktól vezetett a mára védjegyévé vált miniatűr bronzszobrokig. 

Garfield miniszobor az Állatorvostudományi Egyetem kerítésén Kolodko Mihály ukrán-magyar szobrászművész alkotása
Garfield miniszobor az Állatorvostudományi Egyetem kerítésén, ami szintén Kolodko Mihály ukrán-magyar szobrászművész alkotása.
Fotó: MW Bulvár

Kolodko Mihály alkotói útja gigantikus szobroktól a miniatűrökig

Tanulmányait az Ungvári Erdélyi Béla Képzőművészeti Szakközépiskolában kezdte, majd 2002-ben diplomázott a Lembergi Művészeti Akadémia szobrászat szakán. Pályafutása elején még nagyméretű, klasszikus köztéri alkotásokat készített, ám hamar ráébredt, hogy a gigantikus emlékművek elidegenítik a hétköznapi embert. Emiatt fordult a miniatűrök felé, amelyekkel közvetlenebb, játékosabb kapcsolatot tudott kiépíteni a befogadóval. Az igazi fordulat 2010-ben érkezett el, amikor Ungváron gerillaakcióként – azaz mindenféle hivatalos engedély nélkül – kihelyezte legelső apró bronzszobrát, egy Mikulást. 

Ezzel megszületett az a sajátos kifejezésmód, amely később Magyarországon is híressé tette. A művész 2017-ben költözött családjával Magyarországra, és azóta Budapest, valamint több vidéki város és a Balaton-felvidék rejtett zugaiban bukkannak fel a munkái. 

Védjegye tehát a rejtőzködő jelenlét

Kolodko Mihály alkotói módszere a mai napig megőrizte gerilla jellegét. Szobrait többnyire titokban, az éj leple alatt rögzíti a kiszemelt helyszínekre, így a nagyközönség számára minden egyes új alkotás egy-egy meglepetésszerű felfedezés. Védjegye tehát a rejtőzködő jelenlét, amelyben a szobor nem uralni akarja a teret, hanem szervesen beépülni abba. 

Alkotásai kiválóan használják ki a városi építészet adottságait, hiszen előszeretettel ülteti figuráit Duna-parti korlátokra, kőpárkányokra, híd pilléreire vagy éppen régi tűzcsapokra. Ezzel a módszerrel a szobrászatot egyfajta interaktív kincsvadászattá alakítja, amely alaposabb odafigyelésre és a városi környezet felfedezésére ösztönzi a járókelőket. 

A miniszobrok tematikája rendkívül sokszínű, mégis mélyen gyökerezik a kollektív emlékezetben, a popkultúrában és a történelemben. 

Kezei között születtek a magyar animáció aranykorának legendás mesehősei: többek között a Főkukac A nagy ho-ho-horgászból, a Kockásfülű nyúl vagy Vuk, a kisróka, és Pumukli.

Kolodko Mihány Kölcsey szobra
Kolodko Mihály szobrászművész Kölcsey Ferenc miniszobra.
Fotó: Mirkó István

Emellett előszeretettel állít emléket történelmi személyeknek és művészeknek is, így találkozhatunk Liszt Ferenc, Sissi, vagy éppen Seress Rezső miniatűr alakjával. Figurái bronzfelületét ún. patinázással kezeli, ami megadja a szobrok jellegzetes, antik hangulatú, sötét tónusát. Kísérletezik alacsony szén-dioxid-kibocsátású betonnal és dunai hulladékkal is. Hamarosan egy új, érdekes köztéri alkotással gazdagodik Zugló: Kolodko Mihály szobrászművész egy újabb apró alkotása, a “Gyógyuló nyúl” kerül majd a Bethesda Gyermekkórház kerítésére.

Kolodko szobrok – soha nem találomra helyezi el a szobrait

Minden figurának rejtett vagy ironikus kapcsolata van az adott lokáció történetével, nevével vagy hangulatával.

  • Például a Medve utcába két mackót tervezett, a Szabadság hídra a rajta egykor pihenő Ferenc József császárt, egy régi pesti tűzcsap tetejére pedig egy búvárt, aki a New York kávéház kulcsát tartja. 
  • Kolodko nem riad vissza a drámai vagy a politikai reflexióktól sem, amit jól példáz a Parlamenttel szemben elhelyezett apró, lekonyuló csövű szovjet harckocsi, vagy a hírhedt Baltás gyilkos ügyére utaló fejsze a Szabadság téren. 
  • Munkáiban a finom irónia, a nosztalgia és a mély tiszteletadás keveredik, aminek köszönhetően a miniszobrok mára Budapest szerethető jelképeivé és népszerű turisztikai látványosságaivá váltak.

Tekintsd meg a művész alkotásaiból válogatott galériánkat:

Kolodko Mihály alkotásai
Kolodko Mihály alkotásai
Kolodko Mihály alkotásai
Aranka néni és Béla bácsi emlékére
Kolodko Mihány szobrászművész alkotásai, KolodkoMihányszobrász
A nagy ho-ho-ho horgász rajzfilmsorozatból ismert figura
Dreher söröskocsi Budapesten - Kolodko
Kolodko Mihány szobrászművész alkotásai, KolodkoMihányszobrász
Kolodko-alkotás
Kolodko Mihály 48 éves
Galéria: Kolodko Mihály alkotásai
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Kolodko Mihály alkotásai

Adalék Kolodko Mihály miniatűreihez:

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