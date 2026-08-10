A ma születésnapos Kolodko Mihály szobrászművész rejtőzködő kincsei – galéria

- Kolodko Mihály alkotói útja a monumentális köztéri alkotásoktól a rejtőzködő, játékos miniszobrokig vezetett.
- Alkotásai szorosan kapcsolódnak a helyszínek történetéhez, hangulatához.
- A bronzfigurák felfedezése egyfajta városi kincsvadászattá válik, amely Budapest és más települések kevésbé ismert részleteire is ráirányítja a figyelmet.
Kolodko Mihály művészete és életútja egyedülálló színfolt a kortárs köztéri szobrászatban. A kárpátaljai származású ukrán-magyar művész útja a hagyományos, monumentális formáktól vezetett a mára védjegyévé vált miniatűr bronzszobrokig.
Kolodko Mihály alkotói útja gigantikus szobroktól a miniatűrökig
Tanulmányait az Ungvári Erdélyi Béla Képzőművészeti Szakközépiskolában kezdte, majd 2002-ben diplomázott a Lembergi Művészeti Akadémia szobrászat szakán. Pályafutása elején még nagyméretű, klasszikus köztéri alkotásokat készített, ám hamar ráébredt, hogy a gigantikus emlékművek elidegenítik a hétköznapi embert. Emiatt fordult a miniatűrök felé, amelyekkel közvetlenebb, játékosabb kapcsolatot tudott kiépíteni a befogadóval. Az igazi fordulat 2010-ben érkezett el, amikor Ungváron gerillaakcióként – azaz mindenféle hivatalos engedély nélkül – kihelyezte legelső apró bronzszobrát, egy Mikulást.
Ezzel megszületett az a sajátos kifejezésmód, amely később Magyarországon is híressé tette. A művész 2017-ben költözött családjával Magyarországra, és azóta Budapest, valamint több vidéki város és a Balaton-felvidék rejtett zugaiban bukkannak fel a munkái.
Védjegye tehát a rejtőzködő jelenlét
Kolodko Mihály alkotói módszere a mai napig megőrizte gerilla jellegét. Szobrait többnyire titokban, az éj leple alatt rögzíti a kiszemelt helyszínekre, így a nagyközönség számára minden egyes új alkotás egy-egy meglepetésszerű felfedezés. Védjegye tehát a rejtőzködő jelenlét, amelyben a szobor nem uralni akarja a teret, hanem szervesen beépülni abba.
Alkotásai kiválóan használják ki a városi építészet adottságait, hiszen előszeretettel ülteti figuráit Duna-parti korlátokra, kőpárkányokra, híd pilléreire vagy éppen régi tűzcsapokra. Ezzel a módszerrel a szobrászatot egyfajta interaktív kincsvadászattá alakítja, amely alaposabb odafigyelésre és a városi környezet felfedezésére ösztönzi a járókelőket.
A miniszobrok tematikája rendkívül sokszínű, mégis mélyen gyökerezik a kollektív emlékezetben, a popkultúrában és a történelemben.
Kezei között születtek a magyar animáció aranykorának legendás mesehősei: többek között a Főkukac A nagy ho-ho-horgászból, a Kockásfülű nyúl vagy Vuk, a kisróka, és Pumukli.
Emellett előszeretettel állít emléket történelmi személyeknek és művészeknek is, így találkozhatunk Liszt Ferenc, Sissi, vagy éppen Seress Rezső miniatűr alakjával. Figurái bronzfelületét ún. patinázással kezeli, ami megadja a szobrok jellegzetes, antik hangulatú, sötét tónusát. Kísérletezik alacsony szén-dioxid-kibocsátású betonnal és dunai hulladékkal is. Hamarosan egy új, érdekes köztéri alkotással gazdagodik Zugló: Kolodko Mihály szobrászművész egy újabb apró alkotása, a “Gyógyuló nyúl” kerül majd a Bethesda Gyermekkórház kerítésére.
Kolodko szobrok – soha nem találomra helyezi el a szobrait
Minden figurának rejtett vagy ironikus kapcsolata van az adott lokáció történetével, nevével vagy hangulatával.
- Például a Medve utcába két mackót tervezett, a Szabadság hídra a rajta egykor pihenő Ferenc József császárt, egy régi pesti tűzcsap tetejére pedig egy búvárt, aki a New York kávéház kulcsát tartja.
- Kolodko nem riad vissza a drámai vagy a politikai reflexióktól sem, amit jól példáz a Parlamenttel szemben elhelyezett apró, lekonyuló csövű szovjet harckocsi, vagy a hírhedt Baltás gyilkos ügyére utaló fejsze a Szabadság téren.
- Munkáiban a finom irónia, a nosztalgia és a mély tiszteletadás keveredik, aminek köszönhetően a miniszobrok mára Budapest szerethető jelképeivé és népszerű turisztikai látványosságaivá váltak.
Tekintsd meg a művész alkotásaiból válogatott galériánkat:
Adalék Kolodko Mihály miniatűreihez:
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