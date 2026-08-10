Megdöbbentő: ilyen ételeket esznek a profi kosárlabdázók meccsnapon

- Többet nem fogod patás ördögnek tartani a szénhidrátokat, ha megtudod, azok miért nélkülözhetetlenek a sportolók életéből.
- A profi kosárlabdázók a meccsnapokon meglepően hétköznapi ételeket fogyasztanak, amelyektől a fogyókúrádat összeállító személyi edző lehet, hogy sírógörcsöt kapna.
- Megmutatjuk, milyen kajákat esznek az elit sportolók, és minek köszönhetik, hogy mégsem növesztenek tokát.
Ha azt kérdeznénk tőled, hogy szerinted mi a profi kosárlabdázók étrendje egy fontos mérkőzés napján, akkor valószínűleg azt válaszolnád, hogy csirkét esznek rizzsel és salátával, ezenfelül legfeljebb egy fehérjeturmixot döntenek magukba. Habár ezek az élelmiszerek valóban helyet kapnak a sportolók étrendjében, a valóság ennél jóval árnyaltabb és meglepőbb.
A profi kosárlabdázók étrendje hétköznapibb, mint gondolnánk
A sportdietetikusok szerint a profi játékosok számára nem az a cél, hogy minél kevesebb szénhidrátot fogyasszanak, hanem éppen az, hogy elegendő energiát biztosítsanak a szervezetüknek. Egy NBA-mérkőzés vagy egy intenzív kosárlabda edzés során ugyanis a szervezetük rendkívül sok energiát használ fel, ennek pedig nem más lesz az elsődleges forrása, mint a szénhidrát.
Nem ellenség a szénhidrát
Sokan próbálják kerülni a kenyeret, a rizst vagy a tésztát az étkezéseik során, mert attól tartanak, hogy ezek miatt nem tudnak lefogyni. Ezzel szemben a profi sportolók számára ezek fontos energiaforrások. A szénhidrát tölti fel az izmaik glikogénraktárait, amelyekből a szervezetük a nagy intenzitású mozgás során energiát tud nyerni. Az NBA hivatalos weboldala ezért nem is titkolja, hogy a játékosaik milyen ételeket fogyasztanak egy-egy kemény mérkőzés előtt.
„Egy kosárlabdázó meccsnapján teljesen megszokott, hogy zabkását reggelizik gyümölcsökkel, ebédre rizst vagy tésztát eszik sovány húsokkal, a mérkőzés előtt pedig néhány banánt vagy egy mogyoróvajas-lekváros szendvicset is elfogyaszt. Ezek gyorsan hasznosítható energiát biztosítanak anélkül, hogy megterhelnék a gyomrukat" – olvasható a szervezet weboldalán.
A siker kulcsa a gyors felszívódású szénhidrátok fogyasztása, mert azokat egyből hasznosítani tudja a szervezetük, növelve a teljesítményüket. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha számodra a fogyás a cél, akkor egyszerűen fogyassz kevesebb kalóriát, mint amennyit a szervezeted eléget. Egy sportolónak ez azért könnyebb, mert a kimerítő edzések és mérkőzések során a szervezete szinte az összes bevitt táplálékot feldolgozza, így esélytelen, hogy a szezon alatt elhízzon. A kosárlabdázók ezenkívül arra is odafigyelnek, hogy mikor fogyasztanak gyors, és mikor lassú felszívódású szénhidrátokat. Emellett rengeteg zöldséget és gyümölcsöt esznek, illetve próbálják elkerülni a zsíros ételeket, amelyek lassítják az emésztésüket, növelik a teltségérzetüket, és a meccsnapokon gyomorpanaszokat is okozhatnak a fizikai igénybevétel során.
Ha a fogyás a cél
Ha a célod a súlyvesztés, akkor sem kell teljesen kiiktatnod a szénhidrátokat az életedből. Sokkal fontosabb, hogy milyen típusú szénhidrátot fogyasztasz, illetve mekkora mennyiségben és mikor viszed be a szervezetedbe. Érdemes előnyben részesítened a lassabban felszívódó, rostban gazdag élelmiszereket – például a teljes kiőrlésű gabonákat, a zabpelyhet, a barna rizst vagy a zöldségeket –, és kerülnöd a túlzott cukor- és finomított lisztfogyasztást. A tartós fogyás kulcsa nem egyetlen tápanyag elhagyása, hanem a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő adagok és a rendszeres testmozgás.
Ha kíváncsi vagy részletesebben, hogy mit esznek az NBA-játékosok, akkor nézd meg a témában készült videót az étrendjükről: