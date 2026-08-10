Megdöbbentő: ilyen ételeket esznek a profi kosárlabdázók meccsnapon

Többet nem fogod patás ördögnek tartani a szénhidrátokat, ha megtudod, azok miért nélkülözhetetlenek a sportolók életéből.

A profi kosárlabdázók a meccsnapokon meglepően hétköznapi ételeket fogyasztanak, amelyektől a fogyókúrádat összeállító személyi edző lehet, hogy sírógörcsöt kapna.

Megmutatjuk, milyen kajákat esznek az elit sportolók, és minek köszönhetik, hogy mégsem növesztenek tokát.

Ha azt kérdeznénk tőled, hogy szerinted mi a profi kosárlabdázók étrendje egy fontos mérkőzés napján, akkor valószínűleg azt válaszolnád, hogy csirkét esznek rizzsel és salátával, ezenfelül legfeljebb egy fehérjeturmixot döntenek magukba. Habár ezek az élelmiszerek valóban helyet kapnak a sportolók étrendjében, a valóság ennél jóval árnyaltabb és meglepőbb.

Azt gondolnánk, hogy a kosárlabdázók étrendje salátából, tojásból, és más fehérjedús ételekből áll, ám a valóság egészen más. Fotó: Unsplash

A profi kosárlabdázók étrendje hétköznapibb, mint gondolnánk

A sportdietetikusok szerint a profi játékosok számára nem az a cél, hogy minél kevesebb szénhidrátot fogyasszanak, hanem éppen az, hogy elegendő energiát biztosítsanak a szervezetüknek. Egy NBA-mérkőzés vagy egy intenzív kosárlabda edzés során ugyanis a szervezetük rendkívül sok energiát használ fel, ennek pedig nem más lesz az elsődleges forrása, mint a szénhidrát.

Nem ellenség a szénhidrát

Sokan próbálják kerülni a kenyeret, a rizst vagy a tésztát az étkezéseik során, mert attól tartanak, hogy ezek miatt nem tudnak lefogyni. Ezzel szemben a profi sportolók számára ezek fontos energiaforrások. A szénhidrát tölti fel az izmaik glikogénraktárait, amelyekből a szervezetük a nagy intenzitású mozgás során energiát tud nyerni. Az NBA hivatalos weboldala ezért nem is titkolja, hogy a játékosaik milyen ételeket fogyasztanak egy-egy kemény mérkőzés előtt.

„Egy kosárlabdázó meccsnapján teljesen megszokott, hogy zabkását reggelizik gyümölcsökkel, ebédre rizst vagy tésztát eszik sovány húsokkal, a mérkőzés előtt pedig néhány banánt vagy egy mogyoróvajas-lekváros szendvicset is elfogyaszt. Ezek gyorsan hasznosítható energiát biztosítanak anélkül, hogy megterhelnék a gyomrukat" – olvasható a szervezet weboldalán.