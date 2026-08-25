Sosem találnád ki, mire jó még ez a pelenkázáshoz használt krém: te próbáltad már?

Szinte mindenki szekrényében megbújik egy tégely Sudocrem, mégis sokan nem tudják, hogy erre is lehet használni a krémet. A szülők gyakran használják ezt az antiszeptikus gyógyító krémet pelenkakiütés kezelésére, de van egy kevésbé ismert felhasználási módja is.

Nem csak a pelenkakiütések ellen egy csodakrém. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Nem csak a pelenkakiütések ellen egy csodakrém

A Sudocrem kisebb égési sérülések és felületi sebek kezelésére, illetve gyógyítására is engedélyezett. A márka egy közösségi médiás posztban hívta fel erre a figyelmet, arra kérve a Facebook-felhasználókat, hogy ne csak pelenkakiütésre használják a terméket. A képaláírásban kifejtették: „A Sudocrem antiszeptikus gyógyító krém egy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, amely kisebb égési sérülések és felületi sebek kezelésére szolgál. Mindig olvassa el a használati útmutatót! Mindannyian tudjuk, hogy a szürke tégely a pelenkakiütések elleni csodaszer. Ám amint elkezdődik a mászós korszak, egy teljesen új feladat vár rá.”

Azonban ez még nem minden, ugyanis a krém használható pattanások, ekcéma, kidörzsölődés, felfekvés, pelenkakiütés, vágások és horzsolások esetén is. A márka oldalán olvasható tanácsok szerint a krém segít a vágásokon és horzsolásokon, mivel kezeli és védi a sebet, és minimalizálja a fertőzés esélyét.

A Sudocrem a termékleírás szerint csillapítja a fájdalmat és védőréteggel védi a bőrt. Azonban az útmutatóban kiemelték, hogy mélyebb, erősebben vérző sebek esetében azonnal orvoshoz kell fordulni - írta a Mirror.