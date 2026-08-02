Kutya hűtése nyáron: szabad nyírni házi kedvencünk szőrét?

A kutya hűtése nyáron nem a szőr lenyírásával kezdődik, mert a bunda természetes hőszigetelőként is működik.

Kutya hűtése nyáron: felejtsd el a szőrnyírást!

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A túl rövidre nyírt kutya könnyebben szenvedhet kutya leégést, különösen világos bőr és szőr esetén, de vannak fajok, amiknél a szőr szerkezetét is károsíthatja a nyírás.

A kutyák kánikulában nem izzadással, hanem főként lihegéssel és a talppárnáikon keresztül hűtik magukat, ezért más módszerek sokkal inkább célravezetőek lehetnek a hűsítésben, mint a nyírás.

Mutatjuk, hogyan lehet hűteni a kutyákat, macskákat, egyéb kisállatokat a hőségriasztás idején!

Miért nem ajánlott a kutya szőrét lenyírni, ha fontos a kutya hűtése nyáron?

A bunda nem csak „téli kabát”

A kutya szőrzete nem egyszerűen egy védőréteg, sok fajtánál természetes szigetelőként is működik. Télen a hidegtől, nyáron pedig a közvetlen hőtől és napsugárzástól védi a bőrt. A bunda eltávolítása felboríthatja a kutya természetes védekezőrendszerét, hiszen a szőrzet nemcsak a hidegtől, hanem a közvetlen napsugárzástól és a túlmelegedéstől is megóvhatja a bőrt.

Fontos a kutya leégés elkerülése

A hosszú szőrű kutyák bőre sokszor nincs hozzászokva az erős napsugárzáshoz. Ha túl rövidre nyírjuk őket, a hátuk, oldaluk, fülük vagy orruk környéke könnyebben leéghet, különösen a világos szőrű ebeknél. A bunda hirtelen eltávolításával nem hűsítjük, hanem védtelenebbé tehetjük őket, így a nagy melegben akár a túlmelegedés veszélye is fokozódhat.

Mely kutyafajtáknál különösen veszélyes a nyári nyírás?

A dupla szőrzet sérülhet

A husky, a malamut, a golden retriever, a border collie, a német juhász és sok más fajta úgynevezett dupla szőrzettel rendelkezik. Ez egy puhább aljszőrből és egy erősebb fedőszőrből áll, amelyek együtt védik a kutya bőrét. Ha géppel rövidre vágjuk, előfordulhat, hogy a szőr durvább, gyapjasabb lesz, vagy nem egyenletesen nő vissza. Ez nemcsak esztétikai probléma: a téli hónapokban a sérült szőrzet kevésbé óvja majd a kutya testét a hidegtől.

A kutya kánikulában hogyan hűtik magát?

Bár emberként logikusnak tűnik, hogy rövidebb hajjal kevésbé van melegünk, a kutyák hőszabályozása másképp működik. Ők főleg lihegéssel, valamint kisebb részben a talppárnáikon keresztül adják le a hőt. Egy 2019-es vizsgálatban a rövid szőrű kutyák felszíni testhőmérséklete magasabb volt, míg a hosszú szőrű és dupla szőrzetű kutyáknál alacsonyabb értékeket mértek.