Retró kvíz a tűzoltók világáról

Lánglovagok, hamucsőszök, hamutiprók: sok néven emlegetik őket. Kvízünkből kiderül, te mennyire ismered a tűzoltókat!
Gyerekként ámulva figyeltük a szirénázó tűzoltóautókat, és ma is tisztelettel gondolunk a lánglovagok áldozatkész munkájára. Derítsd ki retró kvízünkkel, mennyire emlékszel a régi idők bátor hamutipróira!
Retró kvíz: mennyire ismered a régi idők tűzoltóit?
Kvíz
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Milyen márkájú kocsik jártak leggyakrabban a magyar utakon a 60-as években, ha valami lángra kapott?
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Ide kattitnva egy retró fesztivál-kvízt, itt pedig egy nosztalgikus sorozat-kvízt lehet kitölteni.
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