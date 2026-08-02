Retró kvíz a tűzoltók világáról

Gyerekként ámulva figyeltük a szirénázó tűzoltóautókat, és ma is tisztelettel gondolunk a lánglovagok áldozatkész munkájára. Derítsd ki retró kvízünkkel, mennyire emlékszel a régi idők bátor hamutipróira!

Retró kvíz: most kiderül, mennyire ismered a régi idők lánglovagjait!

Fotó: Fortepan

Retró kvíz: mennyire ismered a régi idők tűzoltóit?