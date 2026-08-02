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Retró kvíz a tűzoltók világáról

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Lánglovagok, hamucsőszök, hamutiprók: sok néven emlegetik őket. Kvízünkből kiderül, te mennyire ismered a tűzoltókat!
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tesztkvíztűzoltó

Gyerekként ámulva figyeltük a szirénázó tűzoltóautókat, és ma is tisztelettel gondolunk a lánglovagok áldozatkész munkájára. Derítsd ki retró kvízünkkel, mennyire emlékszel a régi idők bátor hamutipróira!

Retró kvíz: most kiderül, mennyire ismered a régi idők lánglovagjait!
Retró kvíz: most kiderül, mennyire ismered a régi idők lánglovagjait!
Fotó: Fortepan

Retró kvíz: mennyire ismered a régi idők tűzoltóit?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Milyen márkájú kocsik jártak leggyakrabban a magyar utakon a 60-as években, ha valami lángra kapott?

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek!

Ide kattitnva egy retró fesztivál-kvízt, itt pedig egy nosztalgikus sorozat-kvízt lehet kitölteni.

 

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