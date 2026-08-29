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teszt

Mennyire ismered az állatok népies neveit? Ebből a kvízből kiderül!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Most kiderül, mennyire ismered a népnyelvünk szavait. Ez a kvíz mindent elárul!
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tesztnépnyelvkvíz

Kétségtelen, hogy az utóbbi száz év során jelentősen változott a nyelvünk: azokból a szavakból, amiket még nagyszüleink használtak, sok már teljesen ismeretlenül cseng a ma emberének. Teszteld magad, mennyire ismered a népnyelvet! Az alábbi kvízből kiderül, tudod-e, régen hogy nevezték a különféle állatokat. Felkészültél?

Vajon kifog rajtad a következő népnyelvi kvíz?
Vajon kifog rajtad a következő népnyelvi kvíz?
Fotó: Pixabay

Népnyelvi kvíz, ami a többségen garantáltan kifog

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik nem a gólyát jelöli?

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