Mennyire ismered az állatok népies neveit? Ebből a kvízből kiderül!

Most kiderül, mennyire ismered a népnyelvünk szavait. Ez a kvíz mindent elárul!
Kétségtelen, hogy az utóbbi száz év során jelentősen változott a nyelvünk: azokból a szavakból, amiket még nagyszüleink használtak, sok már teljesen ismeretlenül cseng a ma emberének. Teszteld magad, mennyire ismered a népnyelvet! Az alábbi kvízből kiderül, tudod-e, régen hogy nevezték a különféle állatokat. Felkészültél?
Népnyelvi kvíz, ami a többségen garantáltan kifog
Kvíz
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Melyik nem a gólyát jelöli?
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