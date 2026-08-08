Kvíz: felismered Európa országjelzéseit? Hány rendszámot tudsz megfejteni?

A rendszámok Európában több mint 100 éve szolgálják a járművek azonosítását.

Az országjelzések ismerete utazás közben is hasznos lehet.

Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, felismered-e az európai felségjelzéseket!

Az autók rendszámain szereplő országjelzések első pillantásra egyszerű betűkombinációknak tűnnek. Kvízünk során kiderül, mennyire vagy jártas az európai felségjelzések világában, és vajon felismered-e azokat, amelyekkel akár nyaralás közben is találkozhatsz.

Indulás előtt tedd próbára magad: a kvíz az európai rendszámok országjelzéseit teszteli.

Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

A kvíz előtt egy kis történelem: mikor jelentek meg a rendszámtáblák a gépjárműveken?

Minden ország saját betűjelzést használ a járművek azonosítására. A kvíz kitöltése előtt azonban érdemes megismerni egy kicsit a rendszámok történetét is. A rendszámtáblák története a 19. század végére nyúlik vissza. Franciaországban 1893-ban vezették be az első országos gépjármű-nyilvántartási rendszert, amelyhez a járművek azonosító jelölése is kapcsolódott. Ezt követően más európai országok is fokozatosan bevezették saját rendszereiket. Magyarországon az első gépjármű-rendszámokat 1901-ben adták ki.

A rendszámoknak köszönhetően nyilvántartható a tulajdonos, egyszerűbbé válik a hatósági ügyintézés, és a közlekedési szabályok betartását is könnyebb általa ellenőrizni.

Az Európai Unió legtöbb tagállamában egységes megjelenésű rendszámokat használnak

A bal oldalon kék sávban az EU csillagai és az országot jelölő betűkód látható. Vannak azonban kivételek is, és több ország továbbra is saját hagyományait követi. Éppen ezért könnyű összekeverni például a CH, HR, SK vagy FIN jelöléseket.

Magyarországon új rendszámot jármű forgalomba helyezésekor, tulajdonosváltáskor vagy elveszett, megsérült rendszám pótlásakor lehet igényelni. Az ügyintézés a kormányablakokban történik, ahol a szükséges okmányok bemutatása után kiadják az újat.

Ha sokat utazol Európában, érdemes megjegyezni a leggyakoribb országjelzéseket. Most pedig végre kiderül, hány pontot sikerül elérned kvízünkön.