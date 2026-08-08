Kvíz: felismered Európa országjelzéseit? Hány rendszámot tudsz megfejteni?

- A rendszámok Európában több mint 100 éve szolgálják a járművek azonosítását.
- Az országjelzések ismerete utazás közben is hasznos lehet.
- Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, felismered-e az európai felségjelzéseket!
Az autók rendszámain szereplő országjelzések első pillantásra egyszerű betűkombinációknak tűnnek. Kvízünk során kiderül, mennyire vagy jártas az európai felségjelzések világában, és vajon felismered-e azokat, amelyekkel akár nyaralás közben is találkozhatsz.
A kvíz előtt egy kis történelem: mikor jelentek meg a rendszámtáblák a gépjárműveken?
Minden ország saját betűjelzést használ a járművek azonosítására. A kvíz kitöltése előtt azonban érdemes megismerni egy kicsit a rendszámok történetét is. A rendszámtáblák története a 19. század végére nyúlik vissza. Franciaországban 1893-ban vezették be az első országos gépjármű-nyilvántartási rendszert, amelyhez a járművek azonosító jelölése is kapcsolódott. Ezt követően más európai országok is fokozatosan bevezették saját rendszereiket. Magyarországon az első gépjármű-rendszámokat 1901-ben adták ki.
A rendszámoknak köszönhetően nyilvántartható a tulajdonos, egyszerűbbé válik a hatósági ügyintézés, és a közlekedési szabályok betartását is könnyebb általa ellenőrizni.
Az Európai Unió legtöbb tagállamában egységes megjelenésű rendszámokat használnak
A bal oldalon kék sávban az EU csillagai és az országot jelölő betűkód látható. Vannak azonban kivételek is, és több ország továbbra is saját hagyományait követi. Éppen ezért könnyű összekeverni például a CH, HR, SK vagy FIN jelöléseket.
Magyarországon új rendszámot jármű forgalomba helyezésekor, tulajdonosváltáskor vagy elveszett, megsérült rendszám pótlásakor lehet igényelni. Az ügyintézés a kormányablakokban történik, ahol a szükséges okmányok bemutatása után kiadják az újat.
Ha sokat utazol Európában, érdemes megjegyezni a leggyakoribb országjelzéseket. Most pedig végre kiderül, hány pontot sikerül elérned kvízünkön.
Melyik országot jelöli a HR betűkód?
Az alábbi videóban a 10 legdrágább autót csodálhatod meg:
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