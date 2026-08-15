Van olyan jó a helyesírásod, mint egy általános iskolásnak? Ebből a kvízből kiderül!

Most minden kiderül! Most megtudhatod, milyen jó a helyesírásod!
Emlékszel még azokra a nyelvtani szabályokra, amiket általános iskolában tanultál? Van olyan jó a helyesírásod, mint akkor volt? Teszteld magad! Kvízünkből kiderül, mennyit felejtettél a suli óta.
Kvíz: ezt a hét mondatot illik tudni helyesen leírni!
Kvíz
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Melyik mondat a helyes?
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