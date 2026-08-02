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Rendkívüli

Magyar Péter: Vasárnap teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

kvíz

Irodalmi kvíz, ami talán még egy magyartanáron is kifogna

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Vajon hogy teljesítesz? Ha igazán jó vagy, ezt a kvízt neked találták ki!
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kvízirodalomteszt

Mennyire ismered a magyar-és világirodalom remekeit? Mennyire vagy tisztában az alapfogalmakkal és kiválóságaink életútjával? Ha igazán jó vagy, ez a kvíz meg sem kottyanhat neked! Felkészültél?

Irodalmi kvíz: vajon hogy teljesítesz?
Irodalmi kvíz: vajon hogy teljesítesz?
Fotó: Unsplash

Irodalmi kvíz, csakis a legjobbaknak

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik vers utolsó sora: "Ma kikötöttünk itthon, álmodók"?

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Teszteld a helyesírásod! Ide kattintva egy igazán nehéz kvízt tölthetsz ki!

 

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