Irodalmi kvíz, ami talán még egy magyartanáron is kifogna

Vajon hogy teljesítesz? Ha igazán jó vagy, ezt a kvízt neked találták ki!
Mennyire ismered a magyar-és világirodalom remekeit? Mennyire vagy tisztában az alapfogalmakkal és kiválóságaink életútjával? Ha igazán jó vagy, ez a kvíz meg sem kottyanhat neked! Felkészültél?
Irodalmi kvíz, csakis a legjobbaknak
Kvíz
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Melyik vers utolsó sora: "Ma kikötöttünk itthon, álmodók"?
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