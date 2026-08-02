Irodalmi kvíz, ami talán még egy magyartanáron is kifogna

Mennyire ismered a magyar-és világirodalom remekeit? Mennyire vagy tisztában az alapfogalmakkal és kiválóságaink életútjával? Ha igazán jó vagy, ez a kvíz meg sem kottyanhat neked! Felkészültél?

Irodalmi kvíz: vajon hogy teljesítesz?

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Irodalmi kvíz, csakis a legjobbaknak