Ha a következő KRESZ-kvíz nem sikerül tökéletesen, add vissza a jogsidat!

Mennyire ismered a KRESZ-t? Ha igazán jó vagy, megtarthatod a jogosítványodat, ha azonban nem érsz el száz százalékot az alábbi kvízen, nem árt átnézni újra az alapvető szabályokat

KRESZ-kvíz, amit illik 100 százalékra teljesíteni!

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Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered a közlekedés szabályait!