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kvíz

Ha a következő KRESZ-kvíz nem sikerül tökéletesen, add vissza a jogsidat!

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Mennyire vagy jó sofőr? Az alábbi KRESZ-kvízből kiderül!
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kvíztesztkresz

Mennyire ismered a KRESZ-t? Ha igazán jó vagy, megtarthatod a jogosítványodat, ha azonban nem érsz el száz százalékot az alábbi kvízen, nem árt átnézni újra az alapvető szabályokat

KRESZ-kvíz, amit illik 100 százalékra teljesíteni!
KRESZ-kvíz, amit illik 100 százalékra teljesíteni!
Fotó: Unsplash

Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered a közlekedés szabályait!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Útkereszteződésben elsőbbséget kell-e adni a szilárd burkolatú útról érkező járművel a földútról, jobbról érkező jármű részére?

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Ide kattintva külföldi országok rendszámairól tölthetsz ki egy kvízt, itt pedig azt tesztelheted, mennyire ismered más népek szokásait.

 

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