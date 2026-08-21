Ha a következő KRESZ-kvíz nem sikerül tökéletesen, add vissza a jogsidat!

Mennyire vagy jó sofőr? Az alábbi KRESZ-kvízből kiderül!
Mennyire ismered a KRESZ-t? Ha igazán jó vagy, megtarthatod a jogosítványodat, ha azonban nem érsz el száz százalékot az alábbi kvízen, nem árt átnézni újra az alapvető szabályokat
Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered a közlekedés szabályait!
Kvíz
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Útkereszteződésben elsőbbséget kell-e adni a szilárd burkolatú útról érkező járművel a földútról, jobbról érkező jármű részére?
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Ide kattintva külföldi országok rendszámairól tölthetsz ki egy kvízt, itt pedig azt tesztelheted, mennyire ismered más népek szokásait.
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