Kvíz – Te tudod, mit jelentenek a legismertebb magyar közmondások?

A közmondások a magyar nyelv különleges részei: röviden, sokszor képletesen fogalmaznak meg olyan tapasztalatokat, amelyeket generációk adtak tovább egymásnak. Van, amelyik arra figyelmeztet, hogy gondoljuk át a döntéseink következményeit, mások a türelemről, a szorgalomról vagy éppen az óvatosságról szólnak. Éppen ez teszi őket érdekessé: egy-egy közmondás néhány szóval képes egy egész élethelyzetet leírni. Ráadásul sokszor akkor is használjuk őket, amikor nem is gondolunk bele, honnan származnak vagy pontosan mit jelentenek. Ezért hoztunk egy kvízt, ami segít tisztába tenni a jelentésüket.

Ki mint vet, úgy.... - Emlékszel, hogy folytatódik? Töltsd ki a közmondás kvízünket!

Fotó: Anuta23 / Shutterstock

Magyar közmondások kvíze

A magyar közmondások között találunk állatokhoz, munkához, pénzhez, szerencséhez és emberi tulajdonságokhoz kapcsolódó mondásokat is. Például arra tanítanak, hogy néha érdemes megbecsülni a biztosan megszerezhető kisebb eredményt a bizonytalan nagyobb helyett, vagy arra emlékeztetnek, hogy a tetteinknek következményei vannak.

Sok szólás ráadásul ma is ugyanolyan könnyen érthető, mint régen. Mások jelentése azonban első hallásra már nem feltétlenül egyértelmű, főleg akkor, ha ritkábban használjuk őket. Éppen ezért könnyű belefutni olyan kérdésekbe is, amelyeknél az ember azt hiszi, tudja a választ – aztán kiderül, hogy mégsem.

Most 7 ismert magyar közmondást hoztunk. A feladat egyszerűnek tűnik, de azért akad néhány becsapós kérdés is.

Vajon mind a hetet felismered? Töltsd ki a kvízt, és teszteld, mennyire ismered a magyar közmondásokat!

Emlékeztetőül nézd meg az alábbi videót: