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kvíz

Kvíz: nagymamáink még ismerték ezeket a szavakat, de a mai fiataloknak fogalma sincs, mit jelentenek

14 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Mennyire ismered a népi ételeket, a magyarság konyháját? Kvízünkből kiderül!
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kvíznépnyelvteszt

Mennyire ismered a régi, magyar népi ételeket? Tudod, mit hogy hívtak az elődeink? Az alábbi kvíz segítségével letesztelheted a tudásodat! Felkészültél?

Kvíz magyar népi ételek neveiről
Kvíz magyar népi ételek neveiről
Fotó: Fortepan

Kvíz: ismered ezeket a magyar népi ételeket?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Milyen étel volt a prósza?

Tölts ki még több kvízt!

Ide kattintva további régies, népi kifejezések kapcsán tesztelheted a tudásod, itt pedig rég elfeledett szólásokról és mondásokról találsz egy kvízt.

 

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