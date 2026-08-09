Kvíz: nagymamáink még ismerték ezeket a szavakat, de a mai fiataloknak fogalma sincs, mit jelentenek

Mennyire ismered a népi ételeket, a magyarság konyháját? Kvízünkből kiderül!
Mennyire ismered a régi, magyar népi ételeket? Tudod, mit hogy hívtak az elődeink? Az alábbi kvíz segítségével letesztelheted a tudásodat! Felkészültél?
Kvíz: ismered ezeket a magyar népi ételeket?
Kvíz
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Milyen étel volt a prósza?
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