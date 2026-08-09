Töltsd ki a párkapcsolati kvízünket: te is a „love bombing” áldozata vagy?

A love bombing, azaz szeretetbombázás egy olyan viselkedésforma, amikor valaki az ismerkedés elején túláradó szeretettel, figyelemmel, ajándékokkal, bókokkal árasztja el a másikat. Elsőre mindez álomszerűnek tűnhet, hiszen ki ne örülne annak, ha ennyire fontosnak érzi magát? A gond ott kezdődik, amikor ez a felnagyított rajongás valójában nem őszinte érzelmekből fakad, hanem a másik gyors megszerzését, irányítását szolgálja. A szeretetbombázás után gyakran következik a kritizálás, a távolságtartás vagy az érzelmi agymosás, ezért fontos, hogy már az ismerkedés elején felismerjük a figyelmeztető jeleket. Töltsd ki kvízünket!

Párkapcsolati kvíz: te felismered a love bombing jeleit? / Fotó: Shutterstock

Kvízünk megmutatja, hogy „love bombing” áldozata lettél-e!

Hogyan reagálnál, ha az udvarlás első hetében a másik már azt mondaná, hogy élete szerelme vagy?

a) Kedvesnek tartanám, de úgy érezném, még túl korai ezt kijelenteni.

b) Nagyon romantikusnak találnám, és örülnék neki.

c) Azonnal elhinném, hogy különleges kapcsolat alakult ki közöttünk.



Mit gondolnál, ha a partnered egész nap üzeneteket küldene és megsértődne, amikor nem válaszolsz azonnal?

a) Úgy érezném, hogy ez már túl sok figyelem.

b) Kicsit zavarna, de megpróbálnám megérteni.

c) Azt gondolnám, hogy csak nagyon szeret.



Mit tennél, ha néhány randevú után a kedvesed azt kérné, hogy minden szabadidejét töltsd vele?

a) Visszautasítanám, mert mindenkinek szüksége van egyedüllétre.

b) Megpróbálnék valami kompromisszumot találni.

c) Szinte minden programomat hozzá igazítanám.



Hogyan éreznéd magad, ha valaki már az első hetekben drága ajándékokkal halmozna el?

a) Zavarba jönnék, mert túlzásnak érezném.

b) Örülnék neki, de nem várnám el.

c) Biztos lennék benne, hogy komolyak a szándékai.



Mit gondolnál, ha a párod rossz néven venné, hogy a családoddal vagy a barátaiddal szeretnél időt tölteni?

a) Figyelmeztető jelnek tartanám.

b) Próbálnám megnyugtatni, de nem mondanék le minden programról.

c) Inkább vele maradnék, hogy ne legyen konfliktus.



Melyik állítás írja le legjobban az egészséges szerelmet?

a) Időt hagy arra, hogy a bizalom és az érzelmek fokozatosan alakuljanak ki.