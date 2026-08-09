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kvíz

Retró kvíz: emlékszel még, miért mennyit kellett fizetni a nyolcvanas években?

3 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Most mutasd meg, mennyire emlékszel a nyolcvanas évekre! Ebből a kvízből minden kiderül!
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kvíztesztretró

Idézd fel velünk közösen a nyolcvanas éveket! Kvízünk segítségével letesztelheted, mennyire emlékszel az 1985-ös év áraira!

Emlékszel, mi mennyibe került 1985-ben? Kvízünkből kiderül!
Emlékszel, mi mennyibe került 1985-ben? Kvízünkből kiderül!
Fotó: Fortepan

Retró árkvíz az 1985-ös évről

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Létezett-e még az ikonikus 3,60-as kenyér 1985-ben?

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