Idézd fel gyermekkorod legszebb pillanatait ezzel a retró mesekvízzel!

Emlékszel még arra az időszakra, amikor a Tévémaci megmosta a fogát, majd behuppant a fotelébe meséket nézni? Ha igen, ezt a kvízt neked találták ki!

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Idézd fel velünk a magyar mesegyártás aranykorát! Kvízünk garantáltan visszarepít mindenkit a múltba, aki akkoriban volt gyerek, amikor a Tévémaci is rendszeres vendég volt a képernyőkön. Retró sorozatkvíz, ami garantáltan emlékek tucatjait idézi fel! Retró mesekvíz: vajon hány kérdésre tudsz válaszolni?

Kvíz 1 / 7 Melyik népszerű mesét nem Bálint Ágnes írta? Mazsola és Tádé Helytelen válasz Kukori és Kotkoda Helytelen válasz A kockásfülű nyúl Helyes válasz

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