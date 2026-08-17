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kvíz

Idézd fel gyermekkorod legszebb pillanatait ezzel a retró mesekvízzel!

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Emlékszel még arra az időszakra, amikor a Tévémaci megmosta a fogát, majd behuppant a fotelébe meséket nézni? Ha igen, ezt a kvízt neked találták ki!
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kvíztesztretró

Idézd fel velünk a magyar mesegyártás aranykorát! Kvízünk garantáltan visszarepít mindenkit a múltba, aki akkoriban volt gyerek, amikor a Tévémaci is rendszeres vendég volt a képernyőkön.

Retró sorozatkvíz, ami garantáltan emlékek tucatjait idézi fel!
Retró sorozatkvíz, ami garantáltan emlékek tucatjait idézi fel!

Retró mesekvíz: vajon hány kérdésre tudsz válaszolni?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik népszerű mesét nem Bálint Ágnes írta?

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Ide kattintva letesztelheted, mennyire emlékszel gyermekkorunk játékaira, itt pedig egy retró sorozatkvízt tölthetsz ki.

 

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