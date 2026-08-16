Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Gyász

Gyászol a magyar futball: meghalt a Videoton korábbi labdarúgója

kvíz

Retró kvíz: emlékszel még, hogy lustálkodtunk régen?

37 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Emlékszel még, hogy pihentünk a rendszerváltás előtt? Kvízünkből kiderül!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kvíztesztretró

Volt idő, amikor szombaton is dolgozni kellett, mégis jutott idő a kikapcsolódásra. De vajon hogyan telt az édes semmittevés a szocializmusban? Teszteld tudásod retró kvízünkkel!

Ezt a retró kvízt azoknak találtuk ki, akik szeretnek lustálkodni!
Ezt a retró kvízt azoknak találtuk ki, akik szeretnek lustálkodni!
Fotó: Fortepan

Retró kvízzel idézzük fel a régi pihenőket!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Milyen üdítőt szürcsöltek az emberek egy kimerítő munkanap végén az 1960-as években?

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek:

Ide kattintva azt tesztelheted, mennyire emlékszel még a régi árakra, itt pedig egy retró Budapest-kvízt tölthetsz ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!