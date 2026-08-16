Retró kvíz: emlékszel még, hogy lustálkodtunk régen?

Emlékszel még, hogy pihentünk a rendszerváltás előtt? Kvízünkből kiderül!
Volt idő, amikor szombaton is dolgozni kellett, mégis jutott idő a kikapcsolódásra. De vajon hogyan telt az édes semmittevés a szocializmusban? Teszteld tudásod retró kvízünkkel!
Retró kvízzel idézzük fel a régi pihenőket!
Kvíz
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Milyen üdítőt szürcsöltek az emberek egy kimerítő munkanap végén az 1960-as években?
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Ide kattintva azt tesztelheted, mennyire emlékszel még a régi árakra, itt pedig egy retró Budapest-kvízt tölthetsz ki.
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