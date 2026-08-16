Retró kvíz: emlékszel még, hogy lustálkodtunk régen?

Volt idő, amikor szombaton is dolgozni kellett, mégis jutott idő a kikapcsolódásra. De vajon hogyan telt az édes semmittevés a szocializmusban? Teszteld tudásod retró kvízünkkel!

Ezt a retró kvízt azoknak találtuk ki, akik szeretnek lustálkodni!

Fotó: Fortepan

Retró kvízzel idézzük fel a régi pihenőket!