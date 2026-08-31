A legtöbb embernek beletörik a bicskája ebbe a kvízbe: mennyire ismered a római számokat?

Ugyan egyre kevesebbet használjuk őket, régen jóval elterjedtebb volt a római számok használata kis hazánkban is. Kvízünkből kiderül, mennyire ismered őket!
A latin ábécéből származó római számok ma már sokak számára valóságos rejtélynek, titkosírásnak számítanak, pedig régebben kifejezetten közkedveltek és elterjedtek voltak bizonyos körökben – és most természetesen nem "csak" az ókori Római Birodalomra gondolunk... Kvízünkből kiderül, te mennyire ismered őket. Felkészültél?
Kvíz római számokról: a többségnek komoly fejfájást okoz kitölteni
Kvíz
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Hogy írnád le arab számmal a következő római számot: XIXX?
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