A legtöbb embernek beletörik a bicskája ebbe a kvízbe: mennyire ismered a római számokat?

A latin ábécéből származó római számok ma már sokak számára valóságos rejtélynek, titkosírásnak számítanak, pedig régebben kifejezetten közkedveltek és elterjedtek voltak bizonyos körökben – és most természetesen nem "csak" az ókori Római Birodalomra gondolunk... Kvízünkből kiderül, te mennyire ismered őket. Felkészültél?

Mennyire ismered a római számokat? Ebből a kvízből kiderül!

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Kvíz római számokról: a többségnek komoly fejfájást okoz kitölteni