Retró kvíz a szocializmus éveiből: vajon hány kérdésre tudod a választ?

Utazz vissza velünk az időben! Ezt a kvízt neked találták ki, ha szereted a retró dolgokat!

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Emlékszel még rá, milyen volt a rendszerváltás előtti Magyarország világa? Netán csak hallottál róla? A következő retró kvízből kiderül, mennyire ismered a korszakot. Felkészültél? Hogy teljesítesz az alábbi retró kvízen? Retró kvíz, amit csak a legjobbak tudnak hibátlanul kitölteni

Kvíz 1 / 7 Mi volt az Asszonydícséret? Édesség Helytelen válasz Mosópor Helyes válasz Parfüm Helytelen válasz

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