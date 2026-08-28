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kvíz

Retró kvíz a szocializmus éveiből: vajon hány kérdésre tudod a választ?

18 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Utazz vissza velünk az időben! Ezt a kvízt neked találták ki, ha szereted a retró dolgokat!
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kvíztesztretró

Emlékszel még rá, milyen volt a rendszerváltás előtti Magyarország világa? Netán csak hallottál róla? A következő retró kvízből kiderül, mennyire ismered a korszakot. Felkészültél?

Hogy teljesítesz az alábbi retró kvízen?
Hogy teljesítesz az alábbi retró kvízen?

Retró kvíz, amit csak a legjobbak tudnak hibátlanul kitölteni

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi volt az Asszonydícséret?

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Ide kattintva egy retró árkvízt tölthetsz ki 1985-ről, itt pedig egy retró mesekvízzel tesztelheted a tudásod.

 

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