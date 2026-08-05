Történelmi kvíz: erre a hét kérdésre illik tudni a választ

Mennyit felejtettél a középiskola óta? Ebből a kvízből kiderül!
A következő kvízt illik 100 százalékosra kitöltenie mindannak, aki figyelt az iskolában, és még valamire emlékszik a magyar- és világtörténelem eseményeiből.
Történelmi kvíz, amit illik tökéletesen kitölteni
Kvíz
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Melyik évben kötötték meg a szatmári békét, amely lezárta a Rákóczi-szabadságharcot?
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