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kvíz

Történelmi kvíz: erre a hét kérdésre illik tudni a választ

37 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Mennyit felejtettél a középiskola óta? Ebből a kvízből kiderül!
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kvízteszttörténelem

A következő kvízt illik 100 százalékosra kitöltenie mindannak, aki figyelt az iskolában, és még valamire emlékszik a magyar- és világtörténelem eseményeiből.

Történelmi kvíz, ami egy gimisnek garantáltan menne: na de neked?
Történelmi kvíz, ami egy gimisnek garantáltan menne: na de neked?
Fotó: Pexels

Történelmi kvíz, amit illik tökéletesen kitölteni

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik évben kötötték meg a szatmári békét, amely lezárta a Rákóczi-szabadságharcot?

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Ide kattintva egy irodalmi kvízt, itt pedig egy földrajzi kvízt tölthetsz ki. Ha pedig ide kattintasz, letesztelheted, milyen jó a helyesírásod!

 

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