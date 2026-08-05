Ezek a leghatásosabb házi módszerek lábgörcs ellen

A lábgörcs hátterében nemcsak magnéziumhiány, hanem kiszáradás, izomfáradtság, és egyes betegségek is állhatnak.

A legjobb lábgörcs elleni módszerek közé tartozik a nyújtás, a folyadékpótlás, és az izmok rendszeres, óvatos átmozgatása.

Ha gyakori vagy hosszan tartó, esetleg rendszeresen visszatérő jelenség az éjszakai lábgörcs, akkor érdemes orvoshoz fordulni az okok feltárásáért.

A hirtelen jelentkező erős izomösszehúzódás szinte mindig váratlanul érkezik. Leggyakrabban a vádlit érinti, de előfordulhat a lábfejben, a talpban vagy akár a combban is. A fájdalom néha csak pár pillanatig tart, de néha több percig is fennállhat. Sőt, az érintett izom ezt követően akár órákig érzékeny maradhat. Habár a legtöbb esetben a lábgörcs nem utal súlyos betegségre, ha rendszeresen jelentkezik, akkor érdemes szakorvos segítségét kérni.

Mi okozza a lábgörcsöt és hogyan szüntethetjük meg? Fotó: FOTO Eak / Shutterstock

Mitől alakul ki a lábgörcs?

A lábgörcs egy akaratlan, hirtelen kialakuló izomösszehúzódás, amelyet nem tudunk tudatosan megszüntetni. A vádli izomgörcse a leggyakoribb, de nem csak itt jelentkezhet. Sokan azt tapasztalják, hogy a lábgörcs éjszaka alakul ki a legtöbbször, és képes a mélyalvásból is felébreszteni őket. Ez különösen gyakori az idősebbeknél, a várandós nőknél, illetve azoknál, akik állómunkát végeznek vagy aktívan sportolnak.

Lábgörcs okai – nem mindig a magnéziumhiány a felelős

Habár az köztudott, hogy a magnéziumhiány valóban hozzájárulhat az izomgörcsök kialakulásához, szakemberek szerint messze nem ez az egyetlen kiváltó ok. A leggyakoribb okok közé tartoznak:

a kiszáradás, elégtelen folyadékbevitel;

a fokozott izzadás miatt kialakuló elektrolitvesztés;

a túlterheltség vagy kifáradó izmok;

a hosszú ideig tartó ülés vagy állás;

az intenzív sportolás bemelegítés vagy nyújtás nélkül;

a várandósság;

bizonyos gyógyszerek, például vízhajtók vagy egyes koleszterincsökkentők.

Ritkább esetekben a gyakori lábgörcs mögött cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, idegrendszeri eltérés vagy keringési probléma is állhat. Erről érdemes a házi orvossal konzultálni.

Magnéziumhiány vagy káliumhiány? Ezért fontos az ásványi anyagok pótlása

A megfelelő izomműködéshez több ásványi anyagra is szükségünk van. Nemcsak a magnézium, hanem a kálium, a kalcium és a nátrium is fontos szerepet játszik az izmok összehúzódásában és ellazulásában. Ha valaki sokat izzad, de kevés folyadékot fogyaszt, vagy hányás, hasmenés miatt sok elektrolitot veszít, az esetében könnyebben alakulhat ki izomgörcs.