Last minute nyaralás okosan: így kerüld el a csaló ajánlatokat

Mit jelent pontosan a last minute utazás?

Kinek lehet ideális az utolsó pillanatos nyaralás?

Milyen átverésekre érdemes figyelni?

Rejtett költségek és gyanús ajánlatok

Három népszerű úti cél a nyár végére

Az utolsó pillanatban tett ajánlatok olyan utazások, amelyek a foglalás után röviddel indulnak. A Német Utazási Szövetség (DRV) például akkor tekinti az utazást utolsó pillanatban tett ajánlatnak, ha a foglalás dátuma és a nyaralás kezdete között legfeljebb 14 nap van hátra. Az utazásszervezők azonban néha még valamivel hosszabb, akár 30 napos időtartam esetén is last minute utazásoknak minősítik az ajánlatokat.

A last minute utazások egyik kedvelt célpontja Törökország, ahol történelmi emlékeket is felfedezhetsz.

Fotó: Kadagan / Shutterstock

Kinek való a last minute utazás?

Az utolsó pillanatos ajánlatok mindenféle utazásra elérhetők – a hajóutaktól a szállodai nyaralásokig, közeli üdülőhelyekre és hosszú távú úti célokra. Ezek az ajánlatok jellemzően megmaradt készletekre vonatkoznak, például eladatlan szállodai szobákra vagy repülőjegyekre, amelyektől az utazásszervezők röviddel a főszezon kezdete előtt meg akarnak szabadulni.

Azoknak, akik last minute ajánlatokat szeretnének igénybe venni, rugalmasnak kell lenniük az úti céljukat és az utazás dátumát illetően. Azoknak a nyaralóknak, akik egy adott dátumhoz kötődnek, vagy nem tudják rövid időn belül átütemezni utazásukat, kerülniük kell az last minute ajánlatokat, és ehelyett a korai foglalási kedvezményeket kell választaniuk.

Átverések a last minute nyaralások során

Van pár figyelmeztető jel, amikre figyelnünk kell, mielőtt lefoglalnánk egy last minute utat:

Gyanúsan olcsó ajánlatok: ha egy szállás vagy repülőjegy ára feltűnően alacsony a többi ajánlathoz képest, érdemes utánanézni, miért.

ha egy szállás vagy repülőjegy ára feltűnően alacsony a többi ajánlathoz képest, érdemes utánanézni, miért. Hamis szálláshelyek: előfordulhat, hogy egy nem létező apartmant hirdetnek mesterséges intelligencia által generált fotókkal, vagy egy másik szálláshely lopott fotóival hirdetnek.

előfordulhat, hogy egy nem létező apartmant hirdetnek mesterséges intelligencia által generált fotókkal, vagy egy másik szálláshely lopott fotóival hirdetnek. Előre kért teljes összeg: különösen óvatosan kezeld, ha a fizetést magánszámlára, készpénzben vagy szokatlan fizetési módon kérik.

különösen óvatosan kezeld, ha a fizetést magánszámlára, készpénzben vagy szokatlan fizetési módon kérik. Sürgetés: a „csak most”, „az utolsó szabad hely” vagy „5 perc múlva lejár” típusú üzenetek arra ösztönözhetnek, hogy ellenőrzés nélkül fizess.

a „csak most”, „az utolsó szabad hely” vagy „5 perc múlva lejár” típusú üzenetek arra ösztönözhetnek, hogy ellenőrzés nélkül fizess. Hamis értékelések: ne csak az értékelések számát nézd; érdemes több, egymástól független oldalon is ellenőrizni a szállást.

ne csak az értékelések számát nézd; érdemes több, egymástól független oldalon is ellenőrizni a szállást. Rejtett költségek: az alapár mellé jöhet takarítási díj, idegenforgalmi adó, poggyászdíj vagy egyéb felár.

az alapár mellé jöhet takarítási díj, idegenforgalmi adó, poggyászdíj vagy egyéb felár. Hamis weboldalak: mindig ellenőrizd a webcímet, különösen akkor, ha egy ismert utazási oldalhoz megtévesztésig hasonló felületre kerülsz.

mindig ellenőrizd a webcímet, különösen akkor, ha egy ismert utazási oldalhoz megtévesztésig hasonló felületre kerülsz. Nem létező kedvezmények: a leárazás önmagában nem bizonyítja, hogy valóban jó üzletet találtál.



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Ha gyorsan szeretnél eljutni a tengerhez, Horvátország továbbra is kézenfekvő választás. Autóval is könnyen megközelíthető, ráadásul a hangulatos tengerparti városok, a kristálytiszta víz és a változatos strandok miatt szinte mindenki megtalálja a kedvencét.