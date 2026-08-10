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kánikula

Felforrósodott cserép, kiégett gyökerek? Így éli túl a leander a legdurvább kánikulát

4 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A tartós, 35–40 fokos kánikula a balkonok legellenállóbb növényeit is komoly próbatétel elé állítja. A mediterrán eredetű leander jól viseli a meleget, de a szélsőséges hőhullámok idején különleges gondoskodást igényel.
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  • A tűző napon átforrósodó cserép megbénítja a gyökereket, ezért érdemes az edényt árnyékolni és szigetelni.
  • Gyakori locsolgatás helyett ritkábban, de bőségesen öntözzünk állott vízzel, közvetlenül a növény tövéhez.
  • Kánikulában kerüljük a metszést és a levélpermetezést, a tápoldatozást pedig csak a jól hidratált növényen végezzük.

Mielőtt a tettek mezejére lépnél, érdemes megérteni a növény működését a legnagyobb forróságban. A leander napimádó cserje: minél több fényt kap, annál bőségesebben hozza virágait. Árnyékban ugyan életben marad, de a növekedése lelassul, és alig virágzik. Ugyanakkor a tartósan 35 fok feletti hőmérséklet – különösen, ha a növény cserépben él – könnyen gyökér- és levélkárosodáshoz vezethet. A siker titka a helyes öntözésben, a gyökérzet védelmében és a megfelelő elhelyezésben rejlik.

Rózsaszín leandr virágfürtje közeli képen.
A leander jól viseli a meleget, azonban a hőség idején különleges gondoskodást igényel. 
Fotó: Shutterstock

Hogy óvhatod meg a leander gyökerét a túlmelegedéstől?

A cserépben nevelt példányoknál a legnagyobb veszélyt nem a leveleket érő napfény, hanem a gyökérzóna felforrósodása jelenti. A sötét színű, vékony falú műanyag cserepek átforrósodnak a kánikulában, ami megbénítja a vízfelvételt. Ennek következtében a levelek lankadni kezdenek, a bimbók pedig lehullanak.

  • Árnyékold a cserepet: ültesd a növényt világos kaspóba, vagy takard le a cserép oldalát, hogy a lombot érje a nap, de az edény árnyékban maradjon.
  • Szigeteld a talajt: a felforrósodott beton alulról égeti a gyökereket, ezért tegyél a cserép alá fa alátétet vagy szigetelőlapot.
  • Használj mulcsot: a föld felszínére terített kéregmulcs lassítja a talaj kiszáradását. Ügyelj arra, hogy a takaróanyag ne érjen közvetlenül a szárhoz.
  • Változtass a pozíción: kánikulában tedd olyan helyre a növényt, ahol reggeltől délig éri a napfény, délután viszont félárnyékban van.

A leander öntözés szabályai a legforróbb napokon

A leggyakoribb hiba a felületes, naponta többszöri locsolás, ami csak a talaj felső rétegét nedvesíti át. A leander számára sokkal kedvezőbb, ha ritkábban, de bőséges mennyiségű vizet kap, ami teljesen átitatja a földlabdát.

Az öntözést a kora reggeli vagy a napnyugta utáni órákra időzítsd, amikor kisebb a párolgási veszteség. A tűző napon felhevült növényre soha ne önts jéghideg csapvizet, inkább hagyd a vizet pár órát a kannában állni. Mindig a növény tövét öntözd; a tűző napon történő levélpermetezést kerüld. Ugyan a növény vízigényes, a cserép alatti tálcában napokig álló, felforrósodó víz gyökérrothadást okozhat, ezért a felesleget mindig öntsd ki az alátétből.

Fehr leander virága közeli képen.
A leandert inkább ritkábban, de akkor bőségesen, és mindig a tövénél locsold! A tálcában felgyűlő vizet azonban mindig öntsd le róla. 
Fotó: Shutterstock

Növényvédelem és nyári ápolás

A meleg, száraz időjárás kedvez a kártevők megjelenésének. Rendszeresen vizsgáld át a levelek fonákját: a finom pókhálószerű szövedék takácsatkák jelenlétére utal, de a pajzstetvek is gyors beavatkozást igényelnek.

A tápoldatozással légy óvatos: ha a leander levele a hőségtől vagy a vízhiánytól lankad, vagy sárgul, a tömény tápanyag csak tovább károsítja a gyökereket. Először tiszta vízzel állítsd helyre a nedvességtartalmat, és csak a kiegyensúlyozott példányoknak adj tápoldatot. A komolyabb metszést hagyd hűvösebb időszakra, kánikulában csak az elszáradt ágakat és a virágokat távolítsd el. A szabadföldbe kiültetett leandereknél pedig ritkábban, de nagy vízadaggal öntözz, hogy a nedvesség a mélyebb gyökérzónába is lejusson.

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