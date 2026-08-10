Felforrósodott cserép, kiégett gyökerek? Így éli túl a leander a legdurvább kánikulát

A tűző napon átforrósodó cserép megbénítja a gyökereket, ezért érdemes az edényt árnyékolni és szigetelni.

Gyakori locsolgatás helyett ritkábban, de bőségesen öntözzünk állott vízzel, közvetlenül a növény tövéhez.

Kánikulában kerüljük a metszést és a levélpermetezést, a tápoldatozást pedig csak a jól hidratált növényen végezzük.

Mielőtt a tettek mezejére lépnél, érdemes megérteni a növény működését a legnagyobb forróságban. A leander napimádó cserje: minél több fényt kap, annál bőségesebben hozza virágait. Árnyékban ugyan életben marad, de a növekedése lelassul, és alig virágzik. Ugyanakkor a tartósan 35 fok feletti hőmérséklet – különösen, ha a növény cserépben él – könnyen gyökér- és levélkárosodáshoz vezethet. A siker titka a helyes öntözésben, a gyökérzet védelmében és a megfelelő elhelyezésben rejlik.

A leander jól viseli a meleget, azonban a hőség idején különleges gondoskodást igényel.

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Hogy óvhatod meg a leander gyökerét a túlmelegedéstől?

A cserépben nevelt példányoknál a legnagyobb veszélyt nem a leveleket érő napfény, hanem a gyökérzóna felforrósodása jelenti. A sötét színű, vékony falú műanyag cserepek átforrósodnak a kánikulában, ami megbénítja a vízfelvételt. Ennek következtében a levelek lankadni kezdenek, a bimbók pedig lehullanak.

Árnyékold a cserepet: ültesd a növényt világos kaspóba, vagy takard le a cserép oldalát, hogy a lombot érje a nap, de az edény árnyékban maradjon.

ültesd a növényt világos kaspóba, vagy takard le a cserép oldalát, hogy a lombot érje a nap, de az edény árnyékban maradjon. Szigeteld a talajt: a felforrósodott beton alulról égeti a gyökereket, ezért tegyél a cserép alá fa alátétet vagy szigetelőlapot.

a felforrósodott beton alulról égeti a gyökereket, ezért tegyél a cserép alá fa alátétet vagy szigetelőlapot. Használj mulcsot: a föld felszínére terített kéregmulcs lassítja a talaj kiszáradását. Ügyelj arra, hogy a takaróanyag ne érjen közvetlenül a szárhoz.

a föld felszínére terített kéregmulcs lassítja a talaj kiszáradását. Ügyelj arra, hogy a takaróanyag ne érjen közvetlenül a szárhoz. Változtass a pozíción: kánikulában tedd olyan helyre a növényt, ahol reggeltől délig éri a napfény, délután viszont félárnyékban van.

A leander öntözés szabályai a legforróbb napokon

A leggyakoribb hiba a felületes, naponta többszöri locsolás, ami csak a talaj felső rétegét nedvesíti át. A leander számára sokkal kedvezőbb, ha ritkábban, de bőséges mennyiségű vizet kap, ami teljesen átitatja a földlabdát.