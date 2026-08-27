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Lecsó télire: egy apró hiba, és az egész kárba veszhet

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Az ízek és az illatok éppolyan múlékonyak, mint az álmok, mégis van mód arra, hogy a nyár ízeit eltedd a hidegebb hónapokra. A gondosan elkészített lecsó tökéletesen konzerválja a napérlelte zöldségek zamatát, de légy körültekintő, mert egyetlen apró hiba az egészet tönkreteheti. Mutatjuk, hogyan kerüld el, hogy a kukában végezze.
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tartósítástartósítási eljáráslecsófőzéslecsó
  • Csak ép, friss zöldséget használj a télire szánt lecsóhoz
  • Az üvegeket és fedeleket mindig alaposan tisztítsd meg
  • Mutatjuk a befőzés és a dunsztolás legfontosabb lépéseit

A füstös, pirított szalonna vagy az enyhén roppanós kolbászkarikák kiolvadó zsírja remek alapot ad neki, amit a finomra vágott, édeskésre dinsztelt vöröshagyma és a fűszerpaprika tesz tejessé.  A télire eltett dunsztolt lecsó igazi kincs a kamrában, többek között azért, mert sokféleképpen felhasználható, például pörköltalapnak, friss főételnek tojással, vagy szaftos köretnek rizzsel. 

Lecsó kenyérrel mártogatva
Lecsó friss, ropogós kenyérrel
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Lecsó télire: ha így teszed el, biztosan nem romlik meg

Talán túlzásnak érzed, de a tartósítás bizony már a bevásárlásnál elkezdődik. Csak friss, egészséges paprikát és paradicsomot vásárolj, a sérült vagy romlásnak indult darabokat felejtsd is el. 

A szezonális paprika és paradicsom nyáron sokkal kedvezőbb áron és jobb minőségben érhető el, így a befőzéssel jelentős összegeket takaríthatsz meg. 

Otthon az alapanyagokat bő vízzel mosd meg, nem beszélve az üvegekről és azok fedeleiről. Eleve ott hibázhatod a legnagyobbat, ha félvállról veszed az üvegek sterilizálását vagy a forró lecsó megfelelő lezárását. 

A hibásan záró fedők és a régi ételmaradékokat őrző befőttes üvegek miatt könnyebben megromolhat a készítmény. 

A kész lecsót még forrón töltsd az előkészített üvegekbe, ügyelve arra, hogy az üveg szája tiszta maradjon. Ezután azonnal zárd is le. A lassú kihűlés szintén segíthet abban, hogy a hő hosszabban átjárja az üveget. Ha télen megkívánnál egy kis lecsót, először ellenőrizd az üveg állapotát. Ha a fedél felpúposodott, szokatlan szagot vagy elszíneződést tapasztalsz, ne kóstold meg. Ha fájó szívvel is, de szabadulj meg tőle.

Lecsó üvegben télire eltéve
A télire szánt lecsót érdemes valamivel sűrűbbre főzni, mint a frisset.
Fotó: koss13 / Shutterstock

Így készítsd el a télire szánt lecsót

Hozzávalók 4-5 üveghez:

  • 2 kg érett, húsos paradicsom
  • 2 kg lecsópaprika
  • 50 dkg vöröshagyma
  • 2-3 evőkanál olaj
  • 1 evőkanál só

Elkészítés:

  1. A paradicsomokat és a paprikákat alaposan mosd meg. Csak ép, egészséges, penésztől és rothadástól mentes zöldséget használj. A paprikák csumáját távolítsd el, majd szeleteld fel őket. A paradicsomokat darabold fel, a hagymát pedig vágd vékonyabb szeletekre.
  2. Az olajat egy nagy lábasban melegítsd fel, add hozzá a hagymát, és párold üvegesre. Ezután mehet hozzá a paprika, majd néhány perc múlva a paradicsom és a só is.
  3. Főzd a lecsót addig, amíg a paprika megpuhul, a paradicsom pedig sűrű, tartalmas szafttá fő. A télire szánt lecsónál érdemes valamivel sűrűbb állagot elérni, mint amikor azonnal fogyasztjuk.

Tudod, mi a jó dunszt titka?

A lecsó dunsztolása, vagyis a száraz dunsztba helyezése hagyományos eljárás, amellyel biztonságosan eltehetjük a nyári zöldségeket télire. A száraz dunszt lényege az, hogy a vastag takarás alatt az üvegek tartalma nagyon lassan, akár 1-2 nap alatt hűl csak ki, és ez a folyamatos, hosszan tartó hő hatékonyan elpusztítja a maradvány mikroorganizmusokat is.

A dolog egyszerű: miután az üvegeket szorosan lezártad jól záródó kupakokkal, készíts elő egy nagyobb dobozt, kosarat vagy ládát, amelyet alaposan bélelj ki hőszigetelő anyaggal, például plédekkel, újságpapírokkal vagy vastag törölközőkkel. A lezárt üvegeket állítsd bele szorosan egymás mellé, majd takargasd be őket.

 Miután az üvegek teljesen kihűltek a dunsztban, kivehetjük őket, és végleges helyükre. 

Lecsó télire tartósítószer-mentesen? Igen! Lesd el az alábbi videóból!

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