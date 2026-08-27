Lecsó télire: egy apró hiba, és az egész kárba veszhet

Csak ép, friss zöldséget használj a télire szánt lecsóhoz

Az üvegeket és fedeleket mindig alaposan tisztítsd meg

Mutatjuk a befőzés és a dunsztolás legfontosabb lépéseit

A füstös, pirított szalonna vagy az enyhén roppanós kolbászkarikák kiolvadó zsírja remek alapot ad neki, amit a finomra vágott, édeskésre dinsztelt vöröshagyma és a fűszerpaprika tesz tejessé. A télire eltett dunsztolt lecsó igazi kincs a kamrában, többek között azért, mert sokféleképpen felhasználható, például pörköltalapnak, friss főételnek tojással, vagy szaftos köretnek rizzsel.

Lecsó friss, ropogós kenyérrel

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Lecsó télire: ha így teszed el, biztosan nem romlik meg

Talán túlzásnak érzed, de a tartósítás bizony már a bevásárlásnál elkezdődik. Csak friss, egészséges paprikát és paradicsomot vásárolj, a sérült vagy romlásnak indult darabokat felejtsd is el.

A szezonális paprika és paradicsom nyáron sokkal kedvezőbb áron és jobb minőségben érhető el, így a befőzéssel jelentős összegeket takaríthatsz meg.

Otthon az alapanyagokat bő vízzel mosd meg, nem beszélve az üvegekről és azok fedeleiről. Eleve ott hibázhatod a legnagyobbat, ha félvállról veszed az üvegek sterilizálását vagy a forró lecsó megfelelő lezárását.

A hibásan záró fedők és a régi ételmaradékokat őrző befőttes üvegek miatt könnyebben megromolhat a készítmény.

A kész lecsót még forrón töltsd az előkészített üvegekbe, ügyelve arra, hogy az üveg szája tiszta maradjon. Ezután azonnal zárd is le. A lassú kihűlés szintén segíthet abban, hogy a hő hosszabban átjárja az üveget. Ha télen megkívánnál egy kis lecsót, először ellenőrizd az üveg állapotát. Ha a fedél felpúposodott, szokatlan szagot vagy elszíneződést tapasztalsz, ne kóstold meg. Ha fájó szívvel is, de szabadulj meg tőle.

A télire szánt lecsót érdemes valamivel sűrűbbre főzni, mint a frisset.

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Így készítsd el a télire szánt lecsót

Hozzávalók 4-5 üveghez:

2 kg érett, húsos paradicsom

2 kg lecsópaprika

50 dkg vöröshagyma

2-3 evőkanál olaj

1 evőkanál só

Elkészítés:

A paradicsomokat és a paprikákat alaposan mosd meg. Csak ép, egészséges, penésztől és rothadástól mentes zöldséget használj. A paprikák csumáját távolítsd el, majd szeleteld fel őket. A paradicsomokat darabold fel, a hagymát pedig vágd vékonyabb szeletekre. Az olajat egy nagy lábasban melegítsd fel, add hozzá a hagymát, és párold üvegesre. Ezután mehet hozzá a paprika, majd néhány perc múlva a paradicsom és a só is. Főzd a lecsót addig, amíg a paprika megpuhul, a paradicsom pedig sűrű, tartalmas szafttá fő. A télire szánt lecsónál érdemes valamivel sűrűbb állagot elérni, mint amikor azonnal fogyasztjuk.

Tudod, mi a jó dunszt titka?

A lecsó dunsztolása, vagyis a száraz dunsztba helyezése hagyományos eljárás, amellyel biztonságosan eltehetjük a nyári zöldségeket télire. A száraz dunszt lényege az, hogy a vastag takarás alatt az üvegek tartalma nagyon lassan, akár 1-2 nap alatt hűl csak ki, és ez a folyamatos, hosszan tartó hő hatékonyan elpusztítja a maradvány mikroorganizmusokat is.

A dolog egyszerű: miután az üvegeket szorosan lezártad jól záródó kupakokkal, készíts elő egy nagyobb dobozt, kosarat vagy ládát, amelyet alaposan bélelj ki hőszigetelő anyaggal, például plédekkel, újságpapírokkal vagy vastag törölközőkkel. A lezárt üvegeket állítsd bele szorosan egymás mellé, majd takargasd be őket.

Miután az üvegek teljesen kihűltek a dunsztban, kivehetjük őket, és végleges helyükre.