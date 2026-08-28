Amikor az egó darabokra tör: ezek voltak a valaha volt legcikibb terméktesztek

Vicces, kínos, máskor életveszélyes és dühítő helyzetekhez vezetett egy-egy gondtalanul előkészített termékteszt vagy termékbemutató. Az emlékeinkben legmaradandóbb pillanatok általában mém-szerű bakik voltak, nem véletlen, hogy később valódi mémekké váltak. Az alábbi összeállításunkban bemutatjuk a valaha volt legcikibb termékteszteket, amelyek között sajnálatos módon olyan is akad, amely nem cikinek, hanem életveszélyesnek bizonyult.

A valaha volt legcikibb terméktesztek autó- és okostelefon-gyártók nevéhez fűződnek. / Fotó: NurPhoto via AFP /

Íme a valaha volt legcikibb terméktesztek és bemutatók

Mi lehetne emlékezetesebb annál, minthogy egy-egy gigavállalat csúcsterméke mond csütörtököt? Az utóbbi években, évtizedekben égett már le a közönség előtt az Apple, a Windows, sőt a Tesla is, bukásukat pedig egy világ láthatta az interneten. Egy pillanatra ugyan elgondolkodtató, hogy egyes esetekben nem gerillamarketing-akcióról volt-e szó, hogy a cégek kevés pénzből világszerte szerezzenek ingyen sajtómegjelenéseket és váljon a videójuk virálissá, de bárhogy is legyen, a bakik többsége valóban mulattató. Többségében ezeket idézzük fel alább a dél-korei KGM autómárka legutóbbi, aggályos terméktesztje apropóján.

Nem nyílt ki az egyik légzsák

A KGM Musso EV egy ausztrál terméktesztje során fontos hiányosságot tárt fel a helyi független járműbiztonsági szervezet. Azt találták, hogy a meghirdetett nyolc légzsák közül csak hatot tartalmaznak az Ausztráliában forgalmazott modellek. A kiábrándító felismerés egy törésteszt során született meg, amikor a két első ülés közötti, valamint a vezetőülésnél térdmagasságban lévő légzsák nem nyílt ki. A vizsgálatok során kiderült, hogy eleve nem építették bele azokat az autóba. Ausztráliában a feltárt adatok szerint 306 autót értékesítettek eddig téves információkkal, nem mellesleg arra is fény derült, hogy a Musso EV testvérmodelljénél, a Torres EVX elektromos SUV-nál is hiányzik egy meghirdetett légzsák. Ez utóbbi probléma az Ausztráliában és Új-Zélandon értékesített autókat érinti, nagyjából 100 darab modellt.

Kétszer is betört a páncélüveg

Ez az egyik legvirálisabbá vált történet. A Tesla első embere, Elon Musk nagyközönség előtt mutatta be a Tesla Cybertruckot, állítólag olyan páncélüveggel felszerelve, amely törhetetlen. Az Armor Glass demonstrálásakor Franz von Holzhausen vezető formatervező egy acélgolyót hajított az oldalablaknak.

Az üveg azonnal betört.

Musk láthatóan meglepődött, ezután megismételték a tesztet a hátsó ablakon is. Az is betört. Musk azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy a golyó nem törte be teljesen az üveget, hiszen nem haladt át rajta, később azonban már úgy fogalmazott, nem tudja, mi okból repedt be az üveg. Arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban bármivel is próbáltak nekimenni, semmivel sem tudtak kárt tenni az autóban. A bemutató után nem sokkal már arról beszélt a dollármilliárdos, hogy valószínűleg a törésteszt előtt végrehajtott kalapácsos ajtóteszt károsította az üveg alsó részét, és fordított sorrendben kellett volna elvégezniük a két próbát.