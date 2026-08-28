Amikor az egó darabokra tör: ezek voltak a valaha volt legcikibb terméktesztek

Vicces, kínos, máskor életveszélyes és dühítő helyzetekhez vezetett egy-egy gondtalanul előkészített termékteszt vagy termékbemutató. Az emlékeinkben legmaradandóbb pillanatok általában mém-szerű bakik voltak, nem véletlen, hogy később valódi mémekké váltak. Az alábbi összeállításunkban bemutatjuk a valaha volt legcikibb termékteszteket, amelyek között sajnálatos módon olyan is akad, amely nem cikinek, hanem életveszélyesnek bizonyult.
Íme a valaha volt legcikibb terméktesztek és bemutatók
Mi lehetne emlékezetesebb annál, minthogy egy-egy gigavállalat csúcsterméke mond csütörtököt? Az utóbbi években, évtizedekben égett már le a közönség előtt az Apple, a Windows, sőt a Tesla is, bukásukat pedig egy világ láthatta az interneten. Egy pillanatra ugyan elgondolkodtató, hogy egyes esetekben nem gerillamarketing-akcióról volt-e szó, hogy a cégek kevés pénzből világszerte szerezzenek ingyen sajtómegjelenéseket és váljon a videójuk virálissá, de bárhogy is legyen, a bakik többsége valóban mulattató. Többségében ezeket idézzük fel alább a dél-korei KGM autómárka legutóbbi, aggályos terméktesztje apropóján.
Nem nyílt ki az egyik légzsák
A KGM Musso EV egy ausztrál terméktesztje során fontos hiányosságot tárt fel a helyi független járműbiztonsági szervezet. Azt találták, hogy a meghirdetett nyolc légzsák közül csak hatot tartalmaznak az Ausztráliában forgalmazott modellek. A kiábrándító felismerés egy törésteszt során született meg, amikor a két első ülés közötti, valamint a vezetőülésnél térdmagasságban lévő légzsák nem nyílt ki. A vizsgálatok során kiderült, hogy eleve nem építették bele azokat az autóba. Ausztráliában a feltárt adatok szerint 306 autót értékesítettek eddig téves információkkal, nem mellesleg arra is fény derült, hogy a Musso EV testvérmodelljénél, a Torres EVX elektromos SUV-nál is hiányzik egy meghirdetett légzsák. Ez utóbbi probléma az Ausztráliában és Új-Zélandon értékesített autókat érinti, nagyjából 100 darab modellt.
Kétszer is betört a páncélüveg
Ez az egyik legvirálisabbá vált történet. A Tesla első embere, Elon Musk nagyközönség előtt mutatta be a Tesla Cybertruckot, állítólag olyan páncélüveggel felszerelve, amely törhetetlen. Az Armor Glass demonstrálásakor Franz von Holzhausen vezető formatervező egy acélgolyót hajított az oldalablaknak.
Az üveg azonnal betört.
Musk láthatóan meglepődött, ezután megismételték a tesztet a hátsó ablakon is. Az is betört. Musk azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy a golyó nem törte be teljesen az üveget, hiszen nem haladt át rajta, később azonban már úgy fogalmazott, nem tudja, mi okból repedt be az üveg. Arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban bármivel is próbáltak nekimenni, semmivel sem tudtak kárt tenni az autóban. A bemutató után nem sokkal már arról beszélt a dollármilliárdos, hogy valószínűleg a törésteszt előtt végrehajtott kalapácsos ajtóteszt károsította az üveg alsó részét, és fordított sorrendben kellett volna elvégezniük a két próbát.
Becsődölt az arcfelismerő rendszer
Az Apple az iPhone X egyik legfontosabb újításaként mutatta be a Face ID arcfelismerő rendszert. Craig Federighi szoftverfejlesztésért felelős alelnök felvette a telefont, az arca elé tartotta, az iPhone azonban nem oldott fel. Ekkor Federighi gyorsan egy tartalék készülékre váltott.
Tekintve, hogy egy világpremieren történt, a baki felettébb kínos volt, ugyanakkor mint kiderült, a készülék pontosan úgy működött, ahogy azt megtervezték. A készüléknaplót átvizsgálva az Apple megállapította, hogy a bemutató előtt többen is a kezükbe vették a telefont, amely megpróbálta felismerni az arcukat, ám a sok sikertelen azonosítás után biztonsági okból jelkódot követelt. A hibát tehát nem technológiai, hanem előkészítési probléma okozta.
Bekövetkezett a kék halál
Huszonnyolc éve, 1998-ban történt, amikor a Microsoft a Windows 98 operációs rendszer egy újdonságát, a Plug and Play hardverfelismerést demonstrálta. A bemutató közben egy szkennert csatlakoztattak a számítógéphez, hogy megmutassák, milyen egyszerűen felismeri a Windows az új eszközt.
A hatalmas kivetítőn erre megjelent a Windows legendás kék halála.
Bill Gates poénnal mentette a helyzetet, úgy fogalmazva: „Biztos ezért nem dobtuk még piacra a Windows 98-at”. Az operációs rendszert akkoriban még valóban tesztelték, így a kínos bakit Gates úgy keretezte át, hogy tesztidőszakban benne van a hiba a pakliban. A demonstrációt követően a cégnél külön helyiséget hoztak létre az élő bemutatókon használt hardverek előzetes tesztelésére.
Tönkrementek a kijelzők
Hét évvel ezelőtt, 2019-ben a Samsung tesztpéldányokat küldött ki a sajtó képviselőinek a forradalmian újnak számító, összehajtható Galaxy Fold termékből. A 2000 dolláros, akkori árfolyamon 581 ezer forintos példányoknak szinte egytől egyig tönkrement a kijelzője mindössze néhány nap alatt. Egyes modellek esetében a hajtás mentén haltak el a pixelek, másoknál törmelék kerülhetett a zsanéron keresztül a kijelző alá. Akadtak újságírók, akik egy képernyővédő fóliának tűnő védőréteget is lehúztak a telefonról, amely mint kiderült, valójában a kijelző nélkülözhetetlen része volt.
A Samsung végül elhalasztotta a forgalmazást és visszakérte a tesztkészülékeket, hogy módosítsa a konstrukciót. Többek között úgy alakították át a védőréteget, hogy ne lehessen egyszerű fóliaként lehúzni, és igyekeztek jobban lezárni a zsanér körüli réseket. A vállalat akkori mobilüzletági vezetője később „kínosnak” nevezte az esetet, és elismerte, hogy túlságosan erőltette a megjelenést, mielőtt a termék készen állt volna.
Emberek és járművek sérültek meg
Kicsit sem vicces, ugyanakkor felettébb kínos, sőt életveszélyes, dühítő hibát vétett két alkalommal is a Volvo. Először 2010-ben csődölt be az S60-as autó egy újdonságként bemutatott rendszere, a Collision Warning with Full Auto Brake, amelynek lényege, hogy automatikus fékezéssel elkerülje a más járművekbe való ütközést. A rendszert éppen Göteborgban demonstrálták újságíróknak, a járművet egy parkoló teherautó felé indítva.
Az S60 végül fékezés nélkül belecsapódott a teherautó hátuljába.
A Volvo hivatalos anyagai szerint megfelelő körülmények között az autónak legfeljebb 35 km/órás sebességkülönbségnél az ütközés teljes elkerülésére is képesnek kellett volna lennie.
Hasonló, ám ennél is veszélyesebb kimenetele lett a gyártó egy 2015-ös terméktesztjének a Dominikai Köztársaságban. A Volvo XC60 biztonsági rendszerét akarták demonstrálni, pontosabban egy olyan automatikus fékezési rendszert, amely már nemcsak más járműveket, hanem az embereket is észleli. A teszthez néhány ember felsorakozott az autó előtt, majd a sofőr egyenesen feléjük gyorsított.
A várakozásokkal ellentétben az XC60 egyenesen belehajtott két férfiba, akik a motorháztetőre, majd a földre repültek.
A beszámolók szerint szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, az eset ugyanakkor hatalmas visszhangot keltett. A Volvo azt közölte, hogy bár az autóban volt City Safety automatikus fékezési rendszer, az alapváltozat elsősorban járművekkel való ütközések megelőzésére szolgál. Az emberek felismerésére szolgáló Pedestrian Detection egy külön megvásárolható extra, amelyet a tesztben alkalmazott autóba nem rendeltek meg. A vállalat egyúttal hangsúlyozta, hogy a bemutató nem hivatalos Volvo-demonstráció volt.
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