Hangyabolyként nyüzsgő légi forgalom a fejünk felett – Most eláruljuk, miért nem ütköznek össze a gépek a levegőben

Többszintű védelem: a légiforgalmi irányítás és a fedélzeti automata rendszerek együtt előzik meg az ütközéseket.

a légiforgalmi irányítás és a fedélzeti automata rendszerek együtt előzik meg az ütközéseket. Életmentő automatika: veszedelmes megközelítésnél a TCAS rendszer a pilótáktól függetlenül ad összehangolt kitérő utasítást.

veszedelmes megközelítésnél a TCAS rendszer a pilótáktól függetlenül ad összehangolt kitérő utasítást. Új fenyegetés: a repterek közelében feltűnő illegális drónok komoly fennakadásokat okozhatnak, de kártérítés nem jár utánuk.

Amikor megnyitunk egy repüléskövető alkalmazást, az európai égbolt látványa sokszor egy felbolydult hangyabolyra emlékeztet. A magyar légtérben is óriási a pörgés, a csúcsidőszakokban folyamatosan váltják egymást a tranzitjáratok, az átrepülő gépek, valamint a Budapestre érkező és innen induló járatok. Bár a gépek száma évről évre növekszik, a légi forgalom növekedése nem vezet káoszhoz vagy a balesetek számának emelkedéséhez. Ez a rendkívüli fokú biztonság egy összetett, többlépcsős rendszernek köszönhető, amelyben a fejlett technológia, a szigorú eljárásrendek és az emberi felügyelet együtt garantálja a balesetmentes közlekedést.

A légi forgalom irányítását - a futópályák, a gurulóutak és a közvetlen repülőtéri légtér felügyeletét - az irányítótoronyból végzik. A magasabb vagy távolabbi légtereket nem a toronyból, hanem különleges központokból (például Magyarországon a HungaroControl irányítóközpontjából) radarok segítségével kezelik.

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Hogyan kerülhető el a gépek ütközése, amikor ilyen sűrű a légi forgalom?

Mindennek az alapja a légiforgalmi irányítás: a légi irányítók radar- és számítógépes rendszerek segítségével folyamatosan figyelik a gépek helyzetét, sebességét és magasságát. A légteret pontosan meghatározott szektorokra bontják, a repülési útvonalakat és a magasságokat pedig már a felszállás előtt szigorúan megtervezik. A pilóták nem saját belátásuk szerint navigálnak a felhők között, hanem a meghatározott kötelező védőtávolságokat tartják be mind horizontálisan, mind vertikálisan.

Ha az első védelmi vonal ellenére két gép mégis nem kívánt módon megközelítené egymást, működésbe lép a technológia utolsó biztonsági hálója: a TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System). Ez az automatikus ütközéselkerülő rendszer közvetlenül a gépek fedélzeti transzpondereivel kommunikál.

A rendszer folyamatosan elemzi a környezetet, és amennyiben veszélyes megközelítést érzékel, a másodperc törtrésze alatt összehangolt utasítást ad a két pilótafülkének. Az egyik gépnek süllyedést, a másiknak emelkedést rendel el, teljesen kizárva az emberi tévedés lehetőségét. Egy ilyen automatikus korrekció történt 2026 júliusában az Atlanti-óceán felett is, amikor két utasszállító gép részesült összehangolt kitérő utasításban, így mindkét járat biztonságosan folytathatta útját.