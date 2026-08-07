Légkondicionáló-betegség vagy megfázás? Így különböztetheted meg őket a háziorvos szerint

- A klíma okozta panaszok és a megfázás tünetei nagyon hasonlíthatnak egymásra.
- Nyáron is elkaphatsz megfázást, mivel azt vírusok okozzák.
- A rendszeresen karbantartott klíma és a megfelelő hőmérséklet-beállítás segít megelőzni a kellemetlen tüneteket.
Rögtön megfázásra gyanakszol, amikor nyáron torokfájással, orrdugulással vagy köhögéssel küzdesz? Tudtad, hogy a légkondicionáló használata is kiválthat hasonló panaszokat? Éppen ezért fontos tudni, milyen jelek alapján döntheted el, hogy valóban csak egy egyszerű megfázásról vagy inkább klíma okozta komolyabb betegségről van szó.
Légkondicionáló használata általi betegség vagy „csak" megfázás?
Bár a két állapot tünetei hasonlíthatnak egymásra, van néhány fontos különbség.
A klíma okozta panaszok általában röviddel azután jelentkeznek, hogy huzamosabb ideig hideg levegőnek volt kitéve a páciens. Ilyenkor gyakori a torokkaparás, a száraz köhögés, a szem- és orrszárazság, a nyak- vagy vállizmok merevsége, illetve az enyhe fejfájás. Ezek a tünetek gyorsan enyhülnek. A megfázást ezzel szemben vírusok okozzák, a tünetek pedig fokozatosan alakulnak ki. Erőteljesebb a tüsszögés, az erős orrfolyás, a köhögés, a levertség, és akár hőemelkedés vagy láz is jelentkezhet. A panaszok rendszerint több napig fennállnak, és nem múlnak el attól, hogy kimész a klimatizált helyiségből
– ismerteti dr. Csíki Árpád háziorvos.
Tényleg meg lehet fázni a nyári hőségben?
Csíki doktor igennel felel, és azonnal meg is indokolja:
A megfázást vírusok okozzák, amelyek télen és nyáron egyaránt jelen vannak. A fertőzés kockázatát növelheti, ha nagy a hőmérséklet-különbség a kinti forróság és a klimatizált helyiségek között. A szervezetnek ilyenkor folyamatosan alkalmazkodnia kell, ami megterhelheti az immunrendszert, a gyerekekét is.
Arra a kérdésre pedig, hogy okozhat-e allergiát a légkondicionáló, így válaszol: „Maga a légkondicionáló nem okoz allergiát, de felerősítheti az allergiás tüneteket. Ha a készülék szűrője vagy belső egysége nincs rendszeresen tisztítva, por, penészgombák, baktériumok és egyéb szennyeződések halmozódhatnak fel benne. Ezek a levegőbe jutva orrdugulást, tüsszögést, szemviszketést vagy köhögést válthatnak ki, különösen az arra érzékenyeknél.”
Hogyan előzhető meg a klíma miatt kialakuló betegség?
A háziorvos azt javasolja, hogy semmiképp ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet:
a kinti és a benti levegő között lehetőleg ne legyen 6–8 Celsius foknál nagyobb különbség.
Kerüljük, hogy a hideg levegő közvetlenül ránk áramoljon, és ügyeljünk arra is, hogy a helyiség levegője ne legyen túl száraz. Emellett érdemes rendszeresen tisztíttatni és fertőtleníttetni a klímaberendezést, valamint elegendő folyadékot fogyasztani, hogy a nyálkahártyák ne száradjanak ki. Ha a tünetek néhány napon belül nem javulnak, magas láz jelentkezhet és influenzára is gyanakodhatunk. Ekkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A nyári megfázás a következőképpen védhető ki: ne tartózkodjunk sokáig túl hidegre hűtött helyiségekben.
Rendszeresen mossunk kezet még akkor is, ha strandon tartózkodunk, hiszen, mint azt a háziorvos említette, a megfázást vírusok okozzák, amelyek nyáron is könnyen terjedhetnek.
Az alábbi izgalmas videó bemutatja, hogyan viselkednek a vírusok a testünkben:
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