Őszi kiruccanás olcsón: ez az 5 európai úti cél lehet a pénztárcád kedvence

Szarajevó – különleges történelmi hangulat és kedvező árak.

Bukarest – nagyvárosi élmények nyugat-európai árak nélkül.

Tirana – mediterrán életérzés és őszi városnézés.

Belgrád – pezsgő város, látványos folyópart és pénztárcabarát programok.

Trencsén – vár, természet és nyugodtabb őszi kikapcsolódás.

Egy külföldi utazásról szinte azonnal az jut eszünkbe, hogy sokáig kell spórolni rá, hiszen biztosan méregdrága. Valóban vannak ilyen helyszínek, de szerencsére olyanok is, ahol jóval kevesebb pénzből nagyszerű élményekkel gazdagodhatunk. Ezért összegyűjtöttük a legolcsóbb európai úti célokat, amelyeket ősszel is érdemes felkeresni.

Tirana az egyik legolcsóbb európai úti cél.

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Íme a legolcsóbb európai úti célok őszre

1. Szarajevó látnivalói – ahol minden sarkon történelem vár

Ha olyan helyet keresel, amely egyszerre egzotikus és könnyen elérhető, Szarajevó remek választás lehet. Az óvárosban az oszmán építészet hangulata keveredik az osztrák–magyar korszak örökségével, miközben a környező hegyek miatt már maga a város látványa is különleges.

Ősszel ráadásul kellemesebb lehet a barangolás, mint a nyári forróságban.

2. Bukarest látnivalói – nagyvárosi kaland kedvezőbb áron

Ha őszi utazást tervezel, Románia fővárosa azoknak is jó választás, akik nem egy csendes kisvárosban töltenék az őszi hosszú hétvégét. Monumentális épületek, történelmi utcák, kávézók és éttermek várják az utazókat.

A város egyik nagy előnye, hogy akár néhány nap alatt is rengeteg élményt lehet begyűjteni.

3. Tirana látnivalói – még mindig az egyik nagy felfedezett

Albánia fővárosa az elmúlt években hatalmasat fejlődött, de sok más európai nagyvároshoz képest továbbra is kedvező úti cél lehet. Tirana látnivalói, a színes belváros, a nyüzsgő kávézók és a környékbeli kirándulóhelyek miatt ősszel is jó program lehet.

És ha marad még néhány napod, a méltán híres, gyönyörű tengerpart felé is elindulhatsz.

4. Belgrád látnivalói – egy város, ami este sem alszik

Belgrád ideális lehet egy baráti hétvégéhez vagy páros városnézéshez. A Kalemegdan erődje, a Duna és a Száva találkozása, a hangulatos utcák és az éttermek mellett az éjszakai élet is komoly vonzerő.