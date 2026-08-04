Földi paradicsomok nyomában: 5 mesébe illő európai kastélykert

Történelmi háttér: a zöldterületek és a paradicsomi kertek iránti vágyunk a történelem kezdete óta kíséri az emberiséget.

a zöldterületek és a paradicsomi kertek iránti vágyunk a történelem kezdete óta kíséri az emberiséget. Változatos stílusok: az olasz reneszánsztól és francia barokktól kezdve az angol tájkerti megoldásokig és az iszlám kertépítészetig pazar a kínálat.

az olasz reneszánsztól és francia barokktól kezdve az angol tájkerti megoldásokig és az iszlám kertépítészetig pazar a kínálat. Európa gyöngyszemei: öt kihagyhatatlan helyszínt mutatunk be Salzburgtól Firenzén át egészen az angliai Cotswoldsig.

A legszebb európai kastélykertek felkeresése során érdemes felidézni, hogy az ember a történelem hajnala óta keresi a lehetőséget, hogy rendezett zöldterületekkel vegye körül magát. A gondosan megtervezett virágágyások és a formára nyírt fák nem csupán esztétikai szerepet töltenek be, hanem kezdettől fogva a lélek megnyugvását szolgálják a mindennapok forgatagában. E történeti parkokban a paradicsomkert földi leképeződését, a természet és az emberi alkotóerő harmóniáját látjuk.

Gyűjteményünkben a legszebb európai kastélykertek kínálatából szemezgettünk, ahol olyan csodák is terítékre kerültek, mint a firenzei Boboli-kertek.

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Melyek a legszebb európai kastélykertek, amiket érdemes meglátogatni?

Amikor útra kelünk, turistaként is szívesen keressük fel a régi korok lenyűgöző birtokait. Nem meglepő módon ezek a gondozott parkok a mai napig a legnépszerűbb úti célok közé tartoznak, ha utazásaink során egy kis csendes feltöltődésre vágyunk.

Mirabell-kert (Salzburg, Ausztria)

A salzburgi hercegérseki palota körül elterülő barokk park a precíz geometria és az alpesi panoráma tökéletes összhangja. A látogatókat színes virágágyások, mitológiai szobrok és klasszikus szökőkutak fogadják a kastély árnyékában. A Mirabell-kert nemcsak a filmtörténet szerelmeseinek kihagyhatatlan (1965-ben itt forgatták a Muzsika hangja című film több jelenetét is), hanem mindenkinek, aki szereti a gondosan ápolt történelmi környezetet.

A salzburgi Mirabell-kertből lenyűgöző panoráma nyílik Hohensalzburg várára.

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Boboli-kertek (Firenze, Olaszország)

A Medici-család egykori székhelye, a hatalmas Pitti-palota mögött elterülő domboldal az olasz reneszánsz kertépítészet egyik legkiemelkedőbb alkotása. A százados ciprusok, szabadtéri szoborgyűjtemények és kőbarlangok között sétálva pazar kilátás nyílik Firenze óvárosára. Az évszázadok során kialakult parkrendszer mintaként szolgált a későbbi európai uralkodói kertek tervezésénél is.