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híres kertek

Földi paradicsomok nyomában: 5 mesébe illő európai kastélykert

46 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Eleged van a városi rohanásból, és valódi feltöltődésre vágysz a természet lágy ölén? Fedezd fel velünk, melyek a legszebb európai kastélykertek, amelyek garantáltan elvarázsolják a látogatókat.
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híres kertekKastélykertkülföldi utazás
  • Történelmi háttér: a zöldterületek és a paradicsomi kertek iránti vágyunk a történelem kezdete óta kíséri az emberiséget.
  • Változatos stílusok: az olasz reneszánsztól és francia barokktól kezdve az angol tájkerti megoldásokig és az iszlám kertépítészetig pazar a kínálat.
  • Európa gyöngyszemei: öt kihagyhatatlan helyszínt mutatunk be Salzburgtól Firenzén át egészen az angliai Cotswoldsig.

A legszebb európai kastélykertek felkeresése során érdemes felidézni, hogy az ember a történelem hajnala óta keresi a lehetőséget, hogy rendezett zöldterületekkel vegye körül magát. A gondosan megtervezett virágágyások és a formára nyírt fák nem csupán esztétikai szerepet töltenek be, hanem kezdettől fogva a lélek megnyugvását szolgálják a mindennapok forgatagában. E történeti parkokban a paradicsomkert földi leképeződését, a természet és az emberi alkotóerő harmóniáját látjuk.

A legszebb európai kastélykertek egyike a firenzei Boboli-kertek.
Gyűjteményünkben a legszebb európai kastélykertek kínálatából szemezgettünk, ahol olyan csodák is terítékre kerültek, mint a firenzei Boboli-kertek.
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb európai kastélykertek, amiket érdemes meglátogatni?

Amikor útra kelünk, turistaként is szívesen keressük fel a régi korok lenyűgöző birtokait. Nem meglepő módon ezek a gondozott parkok a mai napig a legnépszerűbb úti célok közé tartoznak, ha utazásaink során egy kis csendes feltöltődésre vágyunk.

Mirabell-kert (Salzburg, Ausztria)

A salzburgi hercegérseki palota körül elterülő barokk park a precíz geometria és az alpesi panoráma tökéletes összhangja. A látogatókat színes virágágyások, mitológiai szobrok és klasszikus szökőkutak fogadják a kastély árnyékában. A Mirabell-kert nemcsak a filmtörténet szerelmeseinek kihagyhatatlan (1965-ben itt forgatták a Muzsika hangja című film több jelenetét is), hanem mindenkinek, aki szereti a gondosan ápolt történelmi környezetet.

Salzburgi panoráma a virágos, barokk Mirabell-kertből.
A salzburgi Mirabell-kertből lenyűgöző panoráma nyílik Hohensalzburg várára. 
Fotó: Shutterstock

Boboli-kertek (Firenze, Olaszország)

A Medici-család egykori székhelye, a hatalmas Pitti-palota mögött elterülő domboldal az olasz reneszánsz kertépítészet egyik legkiemelkedőbb alkotása. A százados ciprusok, szabadtéri szoborgyűjtemények és kőbarlangok között sétálva pazar kilátás nyílik Firenze óvárosára. Az évszázadok során kialakult parkrendszer mintaként szolgált a későbbi európai uralkodói kertek tervezésénél is.

A firenzei Boboli-kertek egyik sétaútja szobrokkal és fákkal szegélyezve.
A firenzei Boboli-kertek az európai reneszánsz kertépítészet tökéletes példája. 
Fotó: Shutterstock

Villandry-kastély kertje (Villandry, Franciaország)

A Loire-völgyben található birtok világhírét a többszintes, tökéletesen szimmetrikus teraszos rendszerének köszönheti. A geometriai formákba rendezett konyhakert, a vízi kert és a szerelem szimbolikáját formázó sövények rendkívüli gondosságról tanúskodnak. A sövények precíz formára nyírása és a szigorú színkombinációk miatt a Villandry-kastély a francia kertépítészet csúcsát képviseli.

A Villandry-kastély barokk kertje.
A Villandry-kastély szigorú mértani pontossággal megalkotott barokk kertje ma UNESCO Világörökségi helyszín. 
Fotó: Shutterstock

Real Alcazar kertjei (Sevilla, Spanyolország)

A sevillai királyi palota zöldövezete a mór építészet és a spanyol reneszánsz elemeit ötvözi egyedülálló módon. A narancsfák illata, a csempézett szökőkutak és a hűsítő vízmedencék igazi oázist teremtenek az andalúz hőségben. A fallal körülvett belső udvarok szűrt fénye és a növényzet bujasága különleges ázsiai-észak-afrikai hangulatot idéz.

A sevillai Alcazar palota buja kertje.
A sevillai Alcazar palota buja kertjeiben a díszes mór építészet elemei és a színes virágok, formára nyírt buxusok és a mediterrán növényzet találkoznak.
Fotó: Shutterstock

Hidcote Manor Garden (Cotswolds, Anglia)

A XX. század elején megálmodott angol birtok a szobákra osztott kerti terek koncepciójáról vált híressé. Az élősövényekkel elválasztott különálló részek mindegyike eltérő növényvilággal, színvilággal és egyedi karakterrel várja a látogatókat. A buja, mégis szerkezetileg pontosan megtervezett elrendezés a brit kertépítészeti hagyományok egyik legszebb példája.

Az angliai Hidcote Manor Garden egyik sétaösvénye növényekkel szegélyezve.
A bájos Hidcote Manor Garden Nagy-Britannia egyik legismertebb és legbefolyásosabb Arts and Crafts kertje (ez egy művészeti és kézűves mozgalom volt a XIX-XX. század fordulóján).
Fotó: Shutterstock

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