Európa 5 legszínesebb faluja és kisvárosa, ahol még eltévedni is jó – Galéria

A kontrasztok, a színek játéka és a helyi építészet miatt szinte lehetetlen rossz képet készíteni Európa legszínesebb városkáiban.

Ezek a rejtett gyöngyszemek megőrizték lokális jellegüket és intimitásukat.

5 színpompás desztinációt mutatunk, hogy legyen miből válogatnod, ha felkerekednél.

Európa legbájosabb szegleteiben a színpompás házikók az épített örökség és a helyi identitás legfőbb kifejezői. Következzenek most azok a legszínesebb helyszínek, ahol sosem törhet rád a depresszió.

Még borús, esős időben is vidám, élettel teli atmoszférát teremtenek a legszínesebb helyszínek.

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Rejtett gyöngyszemek és slow life, avagy legszínesebb helyszínek Európában

Ezek a települések többnyire kívül esnek a tömegturizmus elsődleges célpontjain, és a fősodorbeli utazási irodák kínálatában is ritkábban szerepelnek.

Míg a kontinensre érkező látogatók többsége a monumentális történelmi metropoliszokat vagy a felkapott üdülőövezeteket veszi célba, ezek a rejtett gyöngyszemek megőrizték lokális jellegüket és intimitásukat.

Egyes történelmi korokban a színek a jólétet szimbolizálták, míg a skandináv területeken, tudatos pszichológiai fegyverként szolgáltak a sarki sötétség okozta depresszió ellen. Az alábbi 5 helyet annyira imádni fogod, hogy haza sem akarsz majd jönni.

1. Burano, Olaszország

A Velencei-lagúnák ékszerdobozának házait a helyi halászok egykor azért festették vibrálóan élénk árnyalatúra, hogy a sűrű ködben is könnyen hazataláljanak. A csatornák mentén lévő sikátorok labirintusában sétálva lépten-nyomon tökéletes építészeti kompozícióba botlunk, ahol a rikító rózsaszín, égszínkék és napsárga homlokzatok tükröződései elmossák a valóság határait.

2. Villajoyosa, Spanyolország

A Costa Blanca gyöngyszeme a tengerparti sétány mentén sorakozó halászházak egyedi, színpompás látványával hívja fel magára a figyelmet. Az óváros szűk, meredek utcáin kóborolva feltárul a mediterrán mindennapok varázsa, miközben a piros, narancs és mélykék házacskák garantáltan mosolyt csalnak az arcodra.

3. Kinsale, Írország

Az Írország kulináris fővárosaként emlegetett kikötőváros művészien megkomponált, színes utcaképével is rabul ejti a látogatót. A hagyományos pubok és kézműves boltok lila, smaragdzöld és sárga homlokzatai egy barátságos, tipikusan ír hangulatú világba csábítanak.