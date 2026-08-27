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utazási tipp

Európa 5 legszínesebb faluja és kisvárosa, ahol még eltévedni is jó – Galéria

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A skandináv kikötők élénk tónusai, a mediterrán halászfalvak tarka homlokzatai olyanok a szemnek, mint az olasz pizza az ízlelőbimbóknak. A legszínesebb helyszínek téged is várnak Európában. Inspirálódj galériánkból!
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utazási tippszínes házdesztináció
  • A kontrasztok, a színek játéka és a helyi építészet miatt szinte lehetetlen rossz képet készíteni Európa legszínesebb városkáiban.
  • Ezek a rejtett gyöngyszemek megőrizték lokális jellegüket és intimitásukat.
  • 5 színpompás desztinációt mutatunk, hogy legyen miből válogatnod, ha felkerekednél.

Európa legbájosabb szegleteiben a színpompás házikók az épített örökség és a helyi identitás legfőbb kifejezői. Következzenek most azok a legszínesebb helyszínek, ahol sosem törhet rád a depresszió. 

legszínesebb helyszínek
Még borús, esős időben is vidám, élettel teli atmoszférát teremtenek a legszínesebb helyszínek.
Fotó: SCStock / Shutterstock

Rejtett gyöngyszemek és slow life, avagy legszínesebb helyszínek Európában

Ezek a települések többnyire kívül esnek a tömegturizmus elsődleges célpontjain, és a fősodorbeli utazási irodák kínálatában is ritkábban szerepelnek. 

Míg a kontinensre érkező látogatók többsége a monumentális történelmi metropoliszokat vagy a felkapott üdülőövezeteket veszi célba, ezek a rejtett gyöngyszemek megőrizték lokális jellegüket és intimitásukat.

Egyes történelmi korokban a színek a jólétet szimbolizálták, míg a skandináv területeken, tudatos pszichológiai fegyverként szolgáltak a sarki sötétség okozta depresszió ellen. Az alábbi 5 helyet annyira imádni fogod, hogy haza sem akarsz majd jönni.

1. Burano, Olaszország

A Velencei-lagúnák ékszerdobozának házait a helyi halászok egykor azért festették vibrálóan élénk árnyalatúra, hogy a sűrű ködben is könnyen hazataláljanak. A csatornák mentén lévő sikátorok labirintusában sétálva lépten-nyomon tökéletes építészeti kompozícióba botlunk, ahol a rikító rózsaszín, égszínkék és napsárga homlokzatok tükröződései elmossák a valóság határait.

2. Villajoyosa, Spanyolország

A Costa Blanca gyöngyszeme a tengerparti sétány mentén sorakozó halászházak egyedi, színpompás látványával hívja fel magára a figyelmet. Az óváros szűk, meredek utcáin kóborolva feltárul a mediterrán mindennapok varázsa, miközben a piros, narancs és mélykék házacskák garantáltan mosolyt csalnak az arcodra.

3. Kinsale, Írország

Az Írország kulináris fővárosaként emlegetett kikötőváros művészien megkomponált, színes utcaképével is rabul ejti a látogatót. A hagyományos pubok és kézműves boltok lila, smaragdzöld és sárga homlokzatai egy barátságos, tipikusan ír hangulatú világba csábítanak.

4. Balat, Törökország

Isztambul történelmi zsidó és görög negyede a meredek domboldalakra épült, évszázados oszmán faházairól és multikulturális örökségéről híres. A törökországi nyaralás során, a macskaköves kaptatókon sétálva egy egészen más világba csöppenünk, ahol a pasztellkék, mustársárga és terracotta épületek lábánál rejtett antikváriumok és teázók mesélnek a múltról.

5. Longyearbyen, Norvégia

A világ legészakibb városának számító település éles kontrasztot alkot az általunk ismert zord, sarkvidéki vadon fagyos, monokróm világával. Az apró faházak egyedi színpalettája – a mélyvöröstől a mustársárgáig – egyrészt tájékozódási pontként szolgál a sarki éjszakában, de melegséget és életet is csempész az örök jég birodalmába.

Tekinsd meg Európa 5 legszínesebb helyszíneit, egyúttal válaszd ki a számodra legszimpatikusabb úticélt!

Procida (Olaszország)
Burano (Olaszország)
Villajoyosa
Balat Törökországban
Longyearbyen, Spitzbergák (Norvégia)
Kinsale (Írország)
Galéria: Európa 5 legszínesebb kisvárosát az orvosok is receptre írnák fel
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Procida (Olaszország)

Fedezd fel az Aranyszarv-öböl déli partján fekvő Balatot!

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