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befőzés

Ezért barnul meg a lekvár teteje − így előzheted meg

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Ha azt veszed észre, hogy a gondosan eltett házi finomság teteje megbarnult vagy elszürkült, nem kell rögtön a legrosszabbra gondolnod. A lekvárok esetében ez többnyire természetes folyamat. Mutatjuk, hogyan előzheted meg a jelenséget.
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befőzéskonyhai tippeklekvárkészítéslekvárelszíneződés
  • A lekvárok teteje a legtöbb esetben az oxidáció miatt barnul meg.
  • Az elszíneződés gyorsabban jelentkezhet, ha az üveg nem zár megfelelően, ha gyakran nyitogatjuk, vagy ha felbontás után hosszabb ideig tároljuk a hűtőben.
  • Ha az elszíneződés mellett penész is megjelenik rajta, jobb kidobni.

Alig várod, hogy elővedd a saját készítésű baracklekvárod, és egy szelet foszlós kalácsra kanalazd? Amikor azonban felnyitod a befőttesüveget, azt látod, hogy a lekvár teteje már nem olyan élénk színű, mint a befőzés napján? Ne ess pánikba, a jelenség nem feltétlenül arra utal, hogy a finomság tönkrement.

Lekváros kenyeret majszoló fiatal nő
Barack, eper, szilva – mindegyik gyümölcsből mennyei lekvár készülhet, de van, amit mindig tarts szem előtt. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Miért változik meg a lekvár színe?

A jelenség hátterében az oxidáció áll, vagyis az a természetes folyamat, amely során a levegő oxigénje reakcióba lép a gyümölcsben található színanyagokkal, vitaminokkal és más összetevőkkel. Ennek következtében az élénkpiros, narancssárga vagy lila árnyalatok fokozatosan barnásabbá, fakóbbá válhatnak. Az elszíneződés gyorsabban jelentkezhet akkor, ha az üveg nem zár megfelelően, ha gyakran nyitogatod, vagy ha felbontás után hosszabb ideig tárolod a hűtőben.

Ugyancsak felgyorsíthatja a folyamatot a melegebb környezet és a közvetlen fény, ezért érdemes a bontatlan üvegeket hűvös, sötét helyen tartani, felbontás után pedig mindig visszatenni a hűtőszekrénybe.

Mikor kell óvatosnak lenned a lekvárral?

A barnulás önmagában nem jelenti azt, hogy a lekvár fogyasztásra alkalmatlanná vált. Ez többnyire csupán esztétikai változás.

Ha azonban az elszíneződés mellett penész is megjelenik, kellemetlen szagot érzel, valamint az állaga és az íze is furcsa, akkor nem érdemes kockáztatni. Ilyenkor a legbiztonságosabb, ha nem fogyasztod el.

Készítettél már fügéből cukormentes lekvárt? Itt egy isteni recept, amit ha kipróbálsz, nem fogod megbánni:

@beuskafitnesslover 💛Fahéjas füge lekvár recept💛 Hozzávalók 🫙750 gramm füge 🫙1-2 evőkanál citromlé 🫙100-120 gramm eritrit 🫙15 gramm dzsem fix Elkészítés A fügét mosd meg, a szárát vágd le, darabold fel. Botmixerrel pürésítsd, vagy hagyd darabosra. Keverd össze a dzsemfixet 2 evőkanál eritrittel, majd add a gyümölcshöz. Add hozzá a citromlevet, és forrald fel folyamatos keverés mellett. Amikor forr, add hozzá a maradék eritritet. Forrald még 3 percig, közben kevergesd. Töltsd tiszta, forró üvegekbe, zárd le, és fordítsd fejre 5 percre. #fügelekvár #egészségeséletmód #lekvár #hormonbarát #vércukoregyensúly ♬ original sound - xavier
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