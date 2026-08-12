Hiába fogyózol, csak hízol? Borzasztó betegség állhat a háttérben

A lipödéma nem azonos az elhízással.

Jellemző lehet a kétoldali, aránytalan zsírfelhalmozódás, amelyhez fájdalom, érzékenység, vagy véraláfutás társulhat.

A pontos diagnózis orvosi feladat, a kezelés pedig személyre szabott lehet.

Ha felszedsz pár kilót, rögtön arra gondolsz, biztos nem figyeltél oda az étkezésre és diétával hamar leadod. De ha nem mozdul a mérleg nyelve, sőt, azt veszed észre, hogy egyre csak hízol, érdemes lehet elgondolkodni, nem áll-e lipödéma a háttérben. A szakértő válaszol, olvass tovább!

A lipödéma a nők nagyjából 10%-át érinti

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Ijesztő betegség a lipödéma

A lipödéma annak ellenére, hogy a nők nagyjából 10%-át érinti, kevéssé ismert, meglehetősen ijesztő betegség. A lipödéma a zsírsejtek kóros felhalmozódását jelenti, és nem összetévesztendő az elhízással. A lipödémában szenvedők képtelenek a zsírsejt túlburjánzásokat „lefogyni”. Ahhoz, hogy ezek a zsírsejtek eltűnjenek a szervezetből, az esetek többségében műtétre van szükség. Léteznek alternatív gyógymódok is, de sajnos nem mindenkinek használnak.

A lipödéma tünetei:

csomós narancsbőr,

végtagfájdalom (az enyhétől egészen a súlyos fájdalomig),

nehézláb-érzés,

fáradság, valamint a könnyen zúzódó bőr.

A legszembetűnőbb a deformált zsírlerakódás, ami, hiába fogyózol, akkor sem tűnik el, sőt, a hízás tovább folytatódik.

A lipödéma egyik típusa: amikor a bokád körül halmozódik fel.

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Mikor léphet fel lipödéma?

Általában hormonális változások, például pubertás, terhesség vagy menopauza idején jelentkezik. Nem csak a szülés során, hanem a terhesség és az élet különböző szakaszaiban fellépő hormonális változások során is szenvedhetünk tőle

– állítja Adam Schaffner okleveles plasztikai sebész.

A lipödéma típusai

A lipödémának különböző típusait különböztetjük meg annak alapján, hol helyezkedik el a testen a zsírszövet.

I. típus: A zsírszövet a csípő és a fenék körül gyűlik össze.

II. típus: A zsír felhalmozódik a csípő és a térd között.

III. típus: A zsír a csípő és a boka között halmozódik fel.

IV. típus: A zsír a karokban halmozódik fel.

Így kezelhető a lipödéma

Mielőtt lipödéma vagy más zsírbetegség miatti műtétet végeztetnénk, elengedhetetlen, hogy először konzervatív kezeléseket tárjunk fel, például speciális gyulladáscsökkentő diétákat, nyirokelvezetést (masszázst), kompressziós terápiát és hormonszabályozást. Ezek a módszerek kezelhetik a mögöttes gyulladást, a hormonális egyensúlyhiányt és a nyirokrendszeri zavarokat, amelyek jelentős szerepet játszhatnak ebben az állapotoban. A tünetek stabilizálásával és az általános egészségi állapot javításával a konzervatív kezelések olyan erős alapot teremthetnek, amely szükség esetén kiegészíti a sebészeti beavatkozást

– mondja Dr. David Amron, a The Roxbury Institute alapítója és orvosi igazgatója.



Ne diagnosztizáljuk önmagunkat! Ha tapasztaljuk a lipödéma tüneteit, forduljunk orvoshoz, mielőtt komolyabb beavatkozást tervezünk. Keressük az okokat, vagy kérjünk másodvéleményt, ha szükségét érezzük.

Fontos adalék a lipödémához:

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