Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Az életemért küzdöttem" - Kós Hubert rosszul lett az úszó Eb-n

betegség

Hiába fogyózol, csak hízol? Borzasztó betegség állhat a háttérben

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Próbálkozol, már minden diétát kipróbáltál, de nem használ egyik sem, pedig te fogyózol és mégis csak hízol? Lehet, hogy nem a diétával van a gond, és nem is eszel többet a kelleténél, hanem egy borzasztó betegségtől szenvedsz, amelynek neve lipödéma.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegség lipödémafogyástervhízás
  • A lipödéma nem azonos az elhízással.
  • Jellemző lehet a kétoldali, aránytalan zsírfelhalmozódás, amelyhez fájdalom, érzékenység, vagy véraláfutás társulhat.
  • A pontos diagnózis orvosi feladat, a kezelés pedig személyre szabott lehet.

Ha felszedsz pár kilót, rögtön arra gondolsz, biztos nem figyeltél oda az étkezésre és diétával hamar leadod. De ha nem mozdul a mérleg nyelve, sőt, azt veszed észre, hogy egyre csak hízol, érdemes lehet elgondolkodni, nem áll-e lipödéma a háttérben. A szakértő válaszol, olvass tovább! 

A lipödéma a nők nagyjából 10%-át érinti
A lipödéma a nők nagyjából 10%-át érinti
Fotó: Jordi Mora / Shutterstock

Ijesztő betegség a lipödéma

A lipödéma annak ellenére, hogy a nők nagyjából 10%-át érinti, kevéssé ismert, meglehetősen ijesztő betegség. A lipödéma a zsírsejtek kóros felhalmozódását jelenti, és nem összetévesztendő az elhízással. A lipödémában szenvedők képtelenek a zsírsejt túlburjánzásokat „lefogyni”. Ahhoz, hogy ezek a zsírsejtek eltűnjenek a szervezetből, az esetek többségében műtétre van szükség. Léteznek alternatív gyógymódok is, de sajnos nem mindenkinek használnak.

A lipödéma tünetei:

A legszembetűnőbb a deformált zsírlerakódás, ami, hiába fogyózol, akkor sem tűnik el, sőt, a hízás tovább folytatódik.

lipödémá
A lipödéma egyik típusa: amikor a bokád körül halmozódik fel.
Fotó: les images / Shutterstock

Mikor léphet fel lipödéma?

Általában hormonális változások, például pubertás, terhesség vagy menopauza idején jelentkezik. Nem csak a szülés során, hanem a terhesség és az élet különböző szakaszaiban fellépő hormonális változások során is szenvedhetünk tőle

 – állítja Adam Schaffner okleveles plasztikai sebész. 

A lipödéma típusai

A lipödémának különböző típusait különböztetjük meg annak alapján, hol helyezkedik el a testen a zsírszövet. 

  • I. típus: A zsírszövet a csípő és a fenék körül gyűlik össze.
  • II. típus: A zsír felhalmozódik a csípő és a térd között.
  • III. típus: A zsír a csípő és a boka között halmozódik fel.
  • IV. típus: A zsír a karokban halmozódik fel.

Így kezelhető a lipödéma

Mielőtt lipödéma vagy más zsírbetegség miatti műtétet végeztetnénk, elengedhetetlen, hogy először konzervatív kezeléseket tárjunk fel, például speciális gyulladáscsökkentő diétákat, nyirokelvezetést (masszázst), kompressziós terápiát és hormonszabályozást. Ezek a módszerek kezelhetik a mögöttes gyulladást, a hormonális egyensúlyhiányt és a nyirokrendszeri zavarokat, amelyek jelentős szerepet játszhatnak ebben az állapotoban. A tünetek stabilizálásával és az általános egészségi állapot javításával a konzervatív kezelések olyan erős alapot teremthetnek, amely szükség esetén kiegészíti a sebészeti beavatkozást

 – mondja Dr. David Amron, a The Roxbury Institute alapítója és orvosi igazgatója.
 

Ne diagnosztizáljuk önmagunkat! Ha tapasztaljuk a lipödéma tüneteit, forduljunk orvoshoz, mielőtt komolyabb beavatkozást tervezünk. Keressük az okokat, vagy kérjünk másodvéleményt, ha szükségét érezzük.

Fontos adalék a lipödémához:

 Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tényleg egészséges a sok fehérje? A kutatók megválaszolták a kérdést
Sokan szeretik ezt a csodaszert, de nem mindegy, mikor eszi
Könnyű más tünetekkel összekeverni: így jelez a szervezet, ha támad az inzulinrezisztencia

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!