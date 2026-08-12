Hiába fogyózol, csak hízol? Borzasztó betegség állhat a háttérben

- A lipödéma nem azonos az elhízással.
- Jellemző lehet a kétoldali, aránytalan zsírfelhalmozódás, amelyhez fájdalom, érzékenység, vagy véraláfutás társulhat.
- A pontos diagnózis orvosi feladat, a kezelés pedig személyre szabott lehet.
Ha felszedsz pár kilót, rögtön arra gondolsz, biztos nem figyeltél oda az étkezésre és diétával hamar leadod. De ha nem mozdul a mérleg nyelve, sőt, azt veszed észre, hogy egyre csak hízol, érdemes lehet elgondolkodni, nem áll-e lipödéma a háttérben. A szakértő válaszol, olvass tovább!
Ijesztő betegség a lipödéma
A lipödéma annak ellenére, hogy a nők nagyjából 10%-át érinti, kevéssé ismert, meglehetősen ijesztő betegség. A lipödéma a zsírsejtek kóros felhalmozódását jelenti, és nem összetévesztendő az elhízással. A lipödémában szenvedők képtelenek a zsírsejt túlburjánzásokat „lefogyni”. Ahhoz, hogy ezek a zsírsejtek eltűnjenek a szervezetből, az esetek többségében műtétre van szükség. Léteznek alternatív gyógymódok is, de sajnos nem mindenkinek használnak.
A lipödéma tünetei:
- csomós narancsbőr,
- végtagfájdalom (az enyhétől egészen a súlyos fájdalomig),
- nehézláb-érzés,
- fáradság, valamint a könnyen zúzódó bőr.
A legszembetűnőbb a deformált zsírlerakódás, ami, hiába fogyózol, akkor sem tűnik el, sőt, a hízás tovább folytatódik.
Mikor léphet fel lipödéma?
Általában hormonális változások, például pubertás, terhesség vagy menopauza idején jelentkezik. Nem csak a szülés során, hanem a terhesség és az élet különböző szakaszaiban fellépő hormonális változások során is szenvedhetünk tőle
– állítja Adam Schaffner okleveles plasztikai sebész.
A lipödéma típusai
A lipödémának különböző típusait különböztetjük meg annak alapján, hol helyezkedik el a testen a zsírszövet.
- I. típus: A zsírszövet a csípő és a fenék körül gyűlik össze.
- II. típus: A zsír felhalmozódik a csípő és a térd között.
- III. típus: A zsír a csípő és a boka között halmozódik fel.
- IV. típus: A zsír a karokban halmozódik fel.
Így kezelhető a lipödéma
Mielőtt lipödéma vagy más zsírbetegség miatti műtétet végeztetnénk, elengedhetetlen, hogy először konzervatív kezeléseket tárjunk fel, például speciális gyulladáscsökkentő diétákat, nyirokelvezetést (masszázst), kompressziós terápiát és hormonszabályozást. Ezek a módszerek kezelhetik a mögöttes gyulladást, a hormonális egyensúlyhiányt és a nyirokrendszeri zavarokat, amelyek jelentős szerepet játszhatnak ebben az állapotoban. A tünetek stabilizálásával és az általános egészségi állapot javításával a konzervatív kezelések olyan erős alapot teremthetnek, amely szükség esetén kiegészíti a sebészeti beavatkozást
– mondja Dr. David Amron, a The Roxbury Institute alapítója és orvosi igazgatója.
Ne diagnosztizáljuk önmagunkat! Ha tapasztaljuk a lipödéma tüneteit, forduljunk orvoshoz, mielőtt komolyabb beavatkozást tervezünk. Keressük az okokat, vagy kérjünk másodvéleményt, ha szükségét érezzük.
Fontos adalék a lipödémához:
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