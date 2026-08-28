Longevity: nem az örök élet a cél, hanem hogy minél tovább egészségesek maradjunk – Interjú

Úgy véli, az első lépés nem egy új étrend vagy edzésterv kiválasztása.

Az első és legfontosabb dolog az elhatározás és elköteleződés az egészséges életmód mellett.”

A változtatást ugyanakkor nem feltétlenül kell egyik napról a másikra véghez vinni. A szakértő szerint az elérhető célok kijelölése és fokozatos teljesítése sokkal működőképesebb út lehet.

„A hirtelen, 180 fokos változás ijesztő lehet, de egyrészt nem mindenkinek kell ilyen mértékben változtatni, vagy ha igen, akkor azt lehet kisebb részletekben is.”

Az egészségünk megőrzése nagymértékben rajtunk múlik

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Az egészséges élethez kifogások helyett következetesség kell

Az életmódváltás egyik legnagyobb akadálya dr. Széchenyi Kornél szerint az lehet, hogy az ember nehezen mond le a gyorsan megszerezhető örömforrásokról. Ilyen lehet az étkezés, a televíziózás, az alkohol vagy a dohányzás is.

A szakember szerint ezek könnyen olyan szokásokká válhatnak, amelyek megnehezítik az egészségesebb élet kialakítását. Éppen ezért a változtatáshoz nem elég pusztán tudni, mi lenne jó nekünk.

„A lényeg tehát ennek a felismerése és elfogadása. Elköteleződni az életmódváltás mellett csak akkor lehet, ha nem a kifogásokat keressük, nem megmagyarázni akarjuk azt, hogy miért nem megy valami, hanem egyszerűen csak elkezdjük csinálni.”

Dr. Széchenyi Kornél szerint az elköteleződés az életmódváltás mellett a legfontosabb teendőnk a longevity eléréséhez

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A kitartás szerinte legalább olyan fontos, mint maga a kezdő lendület.

A kis célok, amiket kitűzünk magunk elé, csak akkor valósulnak meg, ha végig fegyelmezettek maradunk és kitartunk akkor is, ha nehéznek érezzük az utat. Ez a legfontosabb, enélkül nem lesz sikeres az életmódváltás.”

Másképp gondolkodnak az esztétikai rendelőben

A szakértő háziorvosi praxisban és orvos-esztétikai rendelőben is dolgozik, ezért saját tapasztalatai alapján arról is beszélt, hogy mennyire eltérő lehet a páciensek hozzáállása az egészséghez.

Tapasztalatai szerint az esztétikai rendelőben jellemzően tudatosabb hozzáállással találkozik, és az igényesség nem merül ki a külső megjelenésben. Ezt jól mutatja, hogy a kezelések után a páciensek gyakran már azt kérdezik, mikor edzhetnek ismét.