Longevity: nem az örök élet a cél, hanem hogy minél tovább egészségesek maradjunk – Interjú

- A longevity célja nem pusztán az élet meghosszabbítása, hanem az egészségben eltöltött évek növelése.
- A táplálkozás, a mozgás, az alvás és a stressz kezelése kulcsszerepet játszik.
- Az életmódváltásnál nem feltétlenül kell egyik napról a másikra mindent megváltoztatni.
- Dr. Széchenyi Kornél esztétikai orvos szerint az elhatározás mellett az elköteleződés és a kitartás is nélkülözhetetlen.
- A háziorvosi és az esztétikai praxisban eltérő egészségtudatossággal találkozik.
Mennyire múlik rajtunk az egészségünk megőrzése? Minden eldőlt születésünkkor a génjeinkkel, vagy az életmódunk a döntő, hogy hosszú és egészséges életet éljünk? Olvass tovább a longevity izgalmas témaköréről!
Longevity: nem az örök élet a cél
A longevity, vagyis az élettartam meghosszabbítása és az egészségben eltöltött évek számának növelése ma már a tudomány egyik izgalmas területe. Az Origónak nyilatkozó dr. Széchenyi Kornél esztétikai orvos, a New Beauty Orvos-Esztétikai Központ tulajdonosa szerint, ugyanakkor nem érdemes úgy tekinteni a kutatásokra, mintha azok célja az örök élet titkának megtalálása lenne.
Mint mondja, ma egyre többet hallani arról, hogy vajon meddig élhet az ember, milyen szerepet játszanak ebben a génjeink, illetve megállítható-e az öregedés. Szerinte azonban ettől még messze vagyunk, és sokkal fontosabb kérdés, hogyan őrizhetjük meg minél tovább a fizikai és szellemi frissességünket.
Sokkal fontosabbnak tartom, hogy a helyes életmód segítségével minél tovább maradjunk egészségesek, fizikailag és szellemileg frissek. Hiába élünk sokáig, ha az életet nem tudjuk élvezni, mert mindennapjainkat egy súlyos betegség korlátozza.”
A hosszú élethez nem kell csodaszer
A szakértő szerint az életminőség szempontjából az életmódi tényezőknek jelentős szerepük van. Ezek között a megfelelő táplálkozást, a rendszeres testmozgást, a pihentető alvást, a káros hatások kerülését és a stressz minimalizálását is kiemeli. Fontosnak tartja az agyi funkciók karbantartását, az életcélokat, az örömforrásokat és a társas kapcsolatokat is.
Úgy véli, az első lépés nem egy új étrend vagy edzésterv kiválasztása.
Az első és legfontosabb dolog az elhatározás és elköteleződés az egészséges életmód mellett.”
A változtatást ugyanakkor nem feltétlenül kell egyik napról a másikra véghez vinni. A szakértő szerint az elérhető célok kijelölése és fokozatos teljesítése sokkal működőképesebb út lehet.
„A hirtelen, 180 fokos változás ijesztő lehet, de egyrészt nem mindenkinek kell ilyen mértékben változtatni, vagy ha igen, akkor azt lehet kisebb részletekben is.”
Az egészséges élethez kifogások helyett következetesség kell
Az életmódváltás egyik legnagyobb akadálya dr. Széchenyi Kornél szerint az lehet, hogy az ember nehezen mond le a gyorsan megszerezhető örömforrásokról. Ilyen lehet az étkezés, a televíziózás, az alkohol vagy a dohányzás is.
A szakember szerint ezek könnyen olyan szokásokká válhatnak, amelyek megnehezítik az egészségesebb élet kialakítását. Éppen ezért a változtatáshoz nem elég pusztán tudni, mi lenne jó nekünk.
„A lényeg tehát ennek a felismerése és elfogadása. Elköteleződni az életmódváltás mellett csak akkor lehet, ha nem a kifogásokat keressük, nem megmagyarázni akarjuk azt, hogy miért nem megy valami, hanem egyszerűen csak elkezdjük csinálni.”
A kitartás szerinte legalább olyan fontos, mint maga a kezdő lendület.
A kis célok, amiket kitűzünk magunk elé, csak akkor valósulnak meg, ha végig fegyelmezettek maradunk és kitartunk akkor is, ha nehéznek érezzük az utat. Ez a legfontosabb, enélkül nem lesz sikeres az életmódváltás.”
Másképp gondolkodnak az esztétikai rendelőben
A szakértő háziorvosi praxisban és orvos-esztétikai rendelőben is dolgozik, ezért saját tapasztalatai alapján arról is beszélt, hogy mennyire eltérő lehet a páciensek hozzáállása az egészséghez.
Tapasztalatai szerint az esztétikai rendelőben jellemzően tudatosabb hozzáállással találkozik, és az igényesség nem merül ki a külső megjelenésben. Ezt jól mutatja, hogy a kezelések után a páciensek gyakran már azt kérdezik, mikor edzhetnek ismét.
„A kezelések után általában az első kérdésük az, hogy mikor sportolhatnak, ami azt mutatja, hogy az igényesség a tudatos egészséges életmódot is magában foglalja.”
A háziorvosi praxisban ezzel szemben gyakrabban találkozik túlsúllyal, elhízással, rossz laborértékekkel és krónikus betegségekkel. Ilyenkor szerinte sokszor nehezebb elfogadtatni a páciensekkel, hogy az életmód megváltoztatása is része lehet a megoldásnak.
Sajnos amikor azt javaslom, hogy életmódváltással sokat lehetne javítani az állapotukon, akkor a legtöbbször csak kifogásokkal vágnak vissza.”
A longevity tehát nem feltétlenül valamilyen távoli, futurisztikus tudományos áttörést jelent. A szakértő gondolatai alapján a hosszabb és jobb minőségű élethez vezető első lépések jóval hétköznapibbak: tudatosabb táplálkozás, rendszeres mozgás, megfelelő alvás, kevesebb káros hatás, kiegyensúlyozottabb élet és következetesség.