Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat - élőben a kormányzati sajtótájékoztató az Origón

életminőség

Hosszú életre számíthatsz, ha tudod a választ ezekre a kérdésekre – Kvíz

22 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Milyen jó lenne úgy megöregedni, hogy még hetven-nyolcvanévesen is könnyedén sétálnánk, fájdalom nélkül mozognánk, és ugyanazzal a kíváncsisággal vágnánk bele az élet új kalandjaiba, mint fiatalon. Habár a fiatalság elixírje nem létezik, vannak olyan életmódbeli szokások, amelyek hozzájárulhatnak a hosszú élethez. Te mennyire vagy a longevity szakértője? Teszteld kvízünkben!
Link másolása
Vágólapra másolva!
életminőségkvízegészséges életmódlongevityhosszú élet titkahosszú élet
  • A longevity lényege nem az örök fiatalság, hanem az egészségben eltöltött életévek növelése.
  • A kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres mozgás, az elegendő alvás és a társas kapcsolatok ápolása egyaránt fontos szerepet játszik a hosszú élet kialakításában.
  • A világ kék zónáinak lakói a legjobb bizonyítékai annak, hogy az egészséges öregedés elsősorban a mindennapi szokásokon múlik.

A hosszú és egészséges élet nem egyetlen nagy döntésen, hanem a nap mint nap meghozott apró, tudatos választásokon múlik. Te mennyire ismered a longevity alapjait és feltételeit? Teszteld hét kérdéses kvízünkben!

Longevity-t gyakorló idős hölgyek utazás közben
A longevity nem az örök életet ígéri, hanem azt kutatja, hogyan élhetünk minél tovább egészségben, jó életminőségben. Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Mit jelent a longevity?

A szó jelentése: hosszú élettartam, egészséges élet. Napjainkban egy olyan szemléletet takar, amelynek célja nem csupán az életévek számának növelése, hanem az is, hogy ezeket az éveket minél jobb egészségi állapotban töltsük.

Miért ennyire népszerű?

Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt az igény a hosszú, egészséges életre. Egyre többen szeretnék elkerülni az időskori mozgáskorlátozottságot, a krónikus betegségeket és az életminőség romlását. A közösségi média, a podcastok és a longevity szakértők népszerűsége tovább erősíti ezt a trendet.

Hol élnek a legtovább az emberek?

A kutatók több olyan térséget is azonosítottak a világon, ahol feltűnően sok a 90 vagy akár 100 év feletti, jó egészségi állapotnak örvendő ember. Ezeket a helyeket nevezik Blue Zones-nak, vagyis kék zónáknak. A legismertebb ilyen területek:

  • Okinava (Japán)
  • Szardínia (Olaszország)
  • Ikaria (Görögország)
  • Nicoya-félsziget (Costa Rica)
  • Loma Linda (Kalifornia, USA)

Hogyan élhetsz longevity-elvek szerint?

Habár nincs egyetlen csodaszer, amely garantálná a hosszú életet, kutatások alapján több olyan szokás is ismert, amely jelentősen hozzájárulhat az egészséges öregedéshez.

1. Táplálkozz okosan

A zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, olajos magvak és teljes értékű gabonák rendszeres fogyasztása számos vizsgálat szerint összefügg a hosszabb élettartammal.

2. Mozogj rendszeresen

Nem kell maratont futni. Már napi 30 perc séta, kerékpározás vagy úszás is sokat tehet a szív, az izmok, a csontok és az agy egészségéért.

3. Aludj eleget

Az alváshiány hosszú távon növelheti több krónikus betegség kialakulásának kockázatát.

4. Ápold a kapcsolataid

Kutatások szerint az erős családi és baráti kapcsolatok nemcsak a mentális egészséget támogatják, hanem a hosszabb élethez is hozzájárulhatnak.

5. Támogasd a bélflórád

A fermentált élelmiszerek – például a kefir vagy a savanyú káposzta – jótékony baktériumokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak a bélmikrobiom egyensúlyához.

Mennyit tudsz az egészséges életmódról? Teszteld tudásod a longevity kvízben!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik élelmiszercsoport segít a szívbetegségek megelőzésében?

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

Kertgondozás hőségben? Teszteld hobbikertészeti tudásod kvízünkben
Irodalmi kvíz, ami talán még egy magyartanáron is kifogna
Ön melyik kategóriába tartozik a négyből? A kedvenc könyve elárulja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!