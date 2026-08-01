Így kerüld el a lopást külföldön és itthon – Egyszerű trükkök zsebtolvajok ellen

A zsebtolvajok leggyakrabban a tömeget és a figyelmetlenséget használják ki a legnépszerűbb turistacélpontokon.

Európában Barcelona, Párizs, Róma, Milánó és Madrid számít a legkevésbé biztonságos városnak.

Az értékeid megfelelő tárolásával és némi odafigyeléssel külföldön és itthon is megelőzheted, hogy áldozattá válj.

Pillanatok alatt tönkreteheti a felhőtlen kikapcsolódást egy jól kitervelt lopás, amely nemcsak anyagilag, hanem érzelmileg is megviseli az utazót. A zsebtolvajok módszerei szinte mindenhol hasonlók: a tömeget, a figyelmetlenséget és a meglepetés erejét használják ki. Ha tisztában vagy a leggyakoribb trükkökkel, jelentősen csökkentheted annak kockázatát, hogy te is áldozattá válj a következő utad során – vagy akár itthon.

A lopás Európa nagyvárosaiban egyre gyakrabban előfordul, ezért mindig legyünk elővigyázatosak az értékeinkkel. Farzsebbe például sose tegyünk értéket Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Melyek a leggyakoribb helyzetek, amikor lopás történik?

A zsebtolvajok előszeretettel csapnak le ott, ahol a turisták figyelme elterelődik. A legveszélyesebb pontok közé tartoznak a zsúfolt metrókocsik, a népszerű műemlékek előtti terek, a pályaudvarok és a szűk utcák. Sokszor csoportosan dolgoznak: míg az egyik eltereli a figyelmet egy kérdéssel vagy véletlen kávékiöntéssel, a társa pillanatok alatt kiemeli az értékeket a táskából vagy a zsebekből.

Nem ritka a nyílt lopás sem, amikor a tolvajok robogóval vagy kerékpárral melléd hajtva letépik a válladról a táskát. A védekezés legfontosabb lépése, hogy az értékeidet sose tartsd a hátizsák külső, könnyen hozzáférhető zsebeiben, és ne hordd a pénztárcád a hátsó nadrágzsebedben.

A legkevésbé biztonságos európai városok

Európában több olyan metropolisz is található, ahol a zsebtolvajlás szinte iparággá nőtte ki magát. Statisztikák alapján a következő öt városban kell a leginkább figyelned: