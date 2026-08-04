Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina

Rendkívüli

Leállások jönnek az egyik legnagyobb magyar banknál: nem lehet majd átutalni sem

repülőgépülés

Filléres helyek a gép hátuljában: nagy átalakítást jelentett be a Lufthansa

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új ülőhelyfoglalási rendszert vezet be a Lufthansa-csoport az európai járatain. Az átszervezésnek köszönhetően a kabin hátsó részében található ülésekhez lényegesen olcsóbban juthatnak hozzá a Lufthansa utasai. Mutatjuk a részleteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgépülésLufthansa-csoportárkedvezmény
  • Olcsóbb hátsó ülések: a cégcsoport európai járatain a leghátsó sorokba („Back Seat”) a legolcsóbb a helyfoglalás.
  • Drágul az első sor: a „First Row Seat” opcióval az üzleti osztály legelső soraiban ülők több privilégiumot kapnak, de magasabb áron.
  • Több légitársaságot érint: az új rendszer a Lufthansa, az Austrian, a Swiss, a Brussels Airlines, az Air Dolomiti és a Lufthansa City Airlines járatain is érvényes.

A repülős utazások világában a légitársaságok folyamatosan finomítják az árazási modelljeiket, hogy még jobban alkalmazkodjanak az utazók eltérő igényeihez és pénztárcájához. A Lufthansa – amely egyébként is szívesen vezet be újításokat a járatain – most egy olyan lépésre szánta el magát a rövid és közepes távú vonalain, amely korábban főként a diszkont fuvarozókra volt jellemző.

Lufthansa gép üres ülései a cég logójával.
A Lufthansa olcsóbban fogja kínálni a jövőben a gépek hátsó soraiban lévő üléseket. 
Fotó: Shutterstock

Hogyan változik a foglalás a Lufthansa járatain?

Az európai járatok kabinelrendezésének és a foglalási rendszernek a módosításával a repülőgép különböző részein lévő ülések eltérő árazást kaptak. Ennek eredményeként a fedélzet leghátsó soraiban helyet foglalók alacsonyabb díjakkal számolhatnak. Az intézkedés célja, hogy a szolgáltatások rugalmasabbá tételével a társaság szélesebb utasréteget érjen el.

Az új struktúra legfőbb eleme az úgynevezett „Back Seat” kategória bevezetése. Ez a lehetőség a repülőgép típusától függően a turistaosztály utolsó négy vagy több sorában található ülésekre vonatkozik. A jövőben ezek az utolsó sorok jelentik majd a legolcsóbb választást az utazók számára.

Az így elérhető árkedvezmény mértéke nem fix, hanem a kereslet alakulásától függően változik. Az alacsonyabb árakat elsősorban az Economy Basic és az Economy Light díjszabást választó utasok használhatják ki, míg az Economy Flex jeggyel rendelkező személyek számára a hátsó ülések lefoglalása továbbra is teljesen ingyenes marad.

Milyen légitársaságokat érint az új ülőhely-árazás? Hol vannak olcsó repülőjegyek?

A módosított ajánlat a cégcsoport szinte teljes európai flottájára kiterjed. Az új foglalási szabályok érvényesek a Lufthansa, az Austrian Airlines, a Swiss, a Brussels Airlines, az Air Dolomiti és a Lufthansa City Airlines járatain egyaránt. A mintát a csoport legújabb tagja, az ITA Airways szolgáltatta, ahol ez a kategóriákra bontott modell már egy ideje sikeresen működik.

Mennyibe kerülnek a prémium helyek az első sorokban?

A kabin hátsó részének kedvezményes árazásával párhuzamosan a repülőgép másik végében is újdonság jelenik meg. A vállalat bevezeti a „First Row Seat” opciót, amely az üzleti osztály legelső sorára vonatkozik az európai útvonalakon. Ezekért a kiemelt helyekért a jövőben a korábbinál magasabb árat kell fizetni.

Cserébe az itt ülők több előnyt élvezhetnek: a leszállás után az elsők között hagyhatják el a fedélzetet, és a légiutas-kísérők a fedélzeti kiszolgálás során is előnyben részesítik őket. Ez a lépés szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során a légitársaság a májusban bevezetett Economy Basic díjszabással még inkább a fapados modellhez igazította kínálatát.

Nézd meg a videót is, hogy melyek a legjobb ülések a repülőgépen:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!