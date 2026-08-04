Filléres helyek a gép hátuljában: nagy átalakítást jelentett be a Lufthansa

Olcsóbb hátsó ülések: a cégcsoport európai járatain a leghátsó sorokba („Back Seat”) a legolcsóbb a helyfoglalás.

a cégcsoport európai járatain a leghátsó sorokba („Back Seat”) a legolcsóbb a helyfoglalás. Drágul az első sor: a „First Row Seat” opcióval az üzleti osztály legelső soraiban ülők több privilégiumot kapnak, de magasabb áron.

a „First Row Seat” opcióval az üzleti osztály legelső soraiban ülők több privilégiumot kapnak, de magasabb áron. Több légitársaságot érint: az új rendszer a Lufthansa, az Austrian, a Swiss, a Brussels Airlines, az Air Dolomiti és a Lufthansa City Airlines járatain is érvényes.

A repülős utazások világában a légitársaságok folyamatosan finomítják az árazási modelljeiket, hogy még jobban alkalmazkodjanak az utazók eltérő igényeihez és pénztárcájához. A Lufthansa – amely egyébként is szívesen vezet be újításokat a járatain – most egy olyan lépésre szánta el magát a rövid és közepes távú vonalain, amely korábban főként a diszkont fuvarozókra volt jellemző.

A Lufthansa olcsóbban fogja kínálni a jövőben a gépek hátsó soraiban lévő üléseket.

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Hogyan változik a foglalás a Lufthansa járatain?

Az európai járatok kabinelrendezésének és a foglalási rendszernek a módosításával a repülőgép különböző részein lévő ülések eltérő árazást kaptak. Ennek eredményeként a fedélzet leghátsó soraiban helyet foglalók alacsonyabb díjakkal számolhatnak. Az intézkedés célja, hogy a szolgáltatások rugalmasabbá tételével a társaság szélesebb utasréteget érjen el.

Az új struktúra legfőbb eleme az úgynevezett „Back Seat” kategória bevezetése. Ez a lehetőség a repülőgép típusától függően a turistaosztály utolsó négy vagy több sorában található ülésekre vonatkozik. A jövőben ezek az utolsó sorok jelentik majd a legolcsóbb választást az utazók számára.

Az így elérhető árkedvezmény mértéke nem fix, hanem a kereslet alakulásától függően változik. Az alacsonyabb árakat elsősorban az Economy Basic és az Economy Light díjszabást választó utasok használhatják ki, míg az Economy Flex jeggyel rendelkező személyek számára a hátsó ülések lefoglalása továbbra is teljesen ingyenes marad.

Milyen légitársaságokat érint az új ülőhely-árazás? Hol vannak olcsó repülőjegyek?

A módosított ajánlat a cégcsoport szinte teljes európai flottájára kiterjed. Az új foglalási szabályok érvényesek a Lufthansa, az Austrian Airlines, a Swiss, a Brussels Airlines, az Air Dolomiti és a Lufthansa City Airlines járatain egyaránt. A mintát a csoport legújabb tagja, az ITA Airways szolgáltatta, ahol ez a kategóriákra bontott modell már egy ideje sikeresen működik.