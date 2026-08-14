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kvíz

Ma 60 éves Halle Berry – te tudod, mekkora kosármérete volt a Macskanőnek? Kvíz

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Ma, 60 évesen is dögös Halle Berry. Az amerikai színésznő egyáltalán nem öregszik, ugyanolyan vonzó, mint a 2003-es X-men-filmben vagy a 2004-ben debütáló Macskanő című produkcióban. Utóbbiról egy rendhagyó kvízt készítettünk Halle születésnapja alkalmából, a játékban ugyanis a film kulisszatitkaira kérdezünk rá. Felkészültél? Jöjjön a Macskanő-kvíz!
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kvízMacskanőHalle Berryszületésnap

Szürke kisegérből a végzet asszonya: a Macskanő című 2004-es produkcióban Halle Berry egyszerre alakítja a szerény, félénk grafikust, illetve a vagány, szexi és végzetes szuperhőst, miután földöntúli erőre tesz szert, amikor a macskák visszahozzák őt a halálból. A bosszúszomjas igazságosztó szerepében tetszelgő Halle játékát kevésbé érte akkoriban dicséret, mint elképesztő alakját, amelyet igencsak kiemelt a ráadott, testhez feszülő bőrszerkó. A filmmel és a karakterrel kapcsolatban számos kulisszatitok került napvilágra az elmúlt 22 évben, lássuk, te mennyire ismered ezeket! Következzen a Macskanő-kvíz!

 

Macskanő-kvízben szereplő kép Halle Berry-ről, mint Macskanőről
Töltsd ki te is a Macskanő-kvízt és teszteld, mennyit tudsz a kulisszatitkokról! Fotó: Northfoto

Macskanő-kvíz Halle Berry születésnapja alkalmából – te mennyire ismered a kulisszatitkokat?

Közel 10 éven át fejlesztették a Macskanő forgatókönyvét, végül a premier előtt is átírtak és újraforgattak számos részt. Mindennek ellenére a film akkoriban elég negatív kritikákat kapott, sőt pénzügyi bukás is volt. Huszonkét év távlatában ma már sokkal kedvesebben emlékeznek az emberek a produkcióra, az ugyanis rengeteg személyben nosztalgiát ébreszt. Az évek során számos kulisszatitok is napvilágra került, amelyek fényében Halle Berry játékát is többre értékelik ma, mint akkor. A színésznő 60. születésnapja alkalmából készített alábbi kvízünkben azt tesztelheted, te mennyit tudsz ezek közül a kulisszatitkok közül. Felkészültél?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Miképp készült Harre Berry a Macskanő szerepére?

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