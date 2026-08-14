Ma 60 éves Halle Berry – te tudod, mekkora kosármérete volt a Macskanőnek? Kvíz

Szürke kisegérből a végzet asszonya: a Macskanő című 2004-es produkcióban Halle Berry egyszerre alakítja a szerény, félénk grafikust, illetve a vagány, szexi és végzetes szuperhőst, miután földöntúli erőre tesz szert, amikor a macskák visszahozzák őt a halálból. A bosszúszomjas igazságosztó szerepében tetszelgő Halle játékát kevésbé érte akkoriban dicséret, mint elképesztő alakját, amelyet igencsak kiemelt a ráadott, testhez feszülő bőrszerkó. A filmmel és a karakterrel kapcsolatban számos kulisszatitok került napvilágra az elmúlt 22 évben, lássuk, te mennyire ismered ezeket! Következzen a Macskanő-kvíz!

Töltsd ki te is a Macskanő-kvízt és teszteld, mennyit tudsz a kulisszatitkokról! Fotó: Northfoto

Macskanő-kvíz Halle Berry születésnapja alkalmából – te mennyire ismered a kulisszatitkokat?

Közel 10 éven át fejlesztették a Macskanő forgatókönyvét, végül a premier előtt is átírtak és újraforgattak számos részt. Mindennek ellenére a film akkoriban elég negatív kritikákat kapott, sőt pénzügyi bukás is volt. Huszonkét év távlatában ma már sokkal kedvesebben emlékeznek az emberek a produkcióra, az ugyanis rengeteg személyben nosztalgiát ébreszt. Az évek során számos kulisszatitok is napvilágra került, amelyek fényében Halle Berry játékát is többre értékelik ma, mint akkor. A színésznő 60. születésnapja alkalmából készített alábbi kvízünkben azt tesztelheted, te mennyit tudsz ezek közül a kulisszatitkok közül. Felkészültél?