Te tudod, mi látható a fizetőeszközeink hátulján? Íme a nagy magyar forint-kvíz

Milyen madár látható az 5 forintos hátulján? Melyik ikonikus kutunk található az 1000 forintos bankjegyünkön? Most tesztelheted a tudásod: vajon felismered a fizetőeszközeink hátoldalán látható épületeket, élőlényeket és történelmi emlékeket? Ha úgy érzed, hogy mindent tudsz a magyar forint pénzérméiről és bankjegyeiről, akkor kvízünkben tesztelheted a tudásod!

A magyar forint bankjegyeit és érméit felvonultató kvízből kiderül, mennyire értesz a numezmatikához. Fotó: Archív

Magyar forint-kvíz: milyen illusztráció látható a bankjegyeken és érméken?

A forint nem csupán fizetőeszköz: a hazai készpénz minden eleme egy darabka magyar történelem. Az előlapi oldalakon híres történelmi személyeket, a hátoldalakon műalkotásokat és impozáns épüleketek láthatunk. Az aprópénzünk ugyanilyen: ikonikus hazai növényeket és állatokat, vagy éppen hidakat láthatunk rajtuk, amelyekre ránézve egyből érezhetjük, igen, itthon vagyunk. Most nem a magyar forint vásárlóerejéről vagy átváltásáról lesz szó, kizárólag a numezmatika témaköréről.

Te tudod fejből, hogy melyik fizetőeszközünkön melyik illusztráció látható? Kvízünkben tesztelheted!