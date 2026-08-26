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teszt

Te tudod, mi látható a fizetőeszközeink hátulján? Íme a nagy magyar forint-kvíz

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nap mint nap használunk készpénzt, de megnéztük már tüzetesen, mi látható a bankjegyeinken? Könnyen lehet, hogy nem is tudnánk felismerni, hogy milyen személyek, vagy épületek láthatók a papírpénzünkön, vagy éppen az apróinkon. Te minden részletre kiterjedően ismered a magyar forintot? Kvízünkből kiderül!
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tesztkvízforintbankjegy

Milyen madár látható az 5 forintos hátulján? Melyik ikonikus kutunk található az 1000 forintos bankjegyünkön? Most tesztelheted a tudásod: vajon felismered a fizetőeszközeink hátoldalán látható épületeket, élőlényeket és történelmi emlékeket? Ha úgy érzed, hogy mindent tudsz a magyar forint pénzérméiről és bankjegyeiről, akkor kvízünkben tesztelheted a tudásod!

Magyar forint fizetőeszközei
A magyar forint bankjegyeit és érméit felvonultató kvízből kiderül, mennyire értesz a numezmatikához. Fotó: Archív

Magyar forint-kvíz: milyen illusztráció látható a bankjegyeken és érméken?

A forint nem csupán fizetőeszköz: a hazai készpénz minden eleme egy darabka magyar történelem. Az előlapi oldalakon híres történelmi személyeket, a hátoldalakon műalkotásokat és impozáns épüleketek láthatunk. Az aprópénzünk ugyanilyen: ikonikus hazai növényeket és állatokat, vagy éppen hidakat láthatunk rajtuk, amelyekre ránézve egyből érezhetjük, igen, itthon vagyunk. Most nem a magyar forint vásárlóerejéről vagy átváltásáról lesz szó, kizárólag a numezmatika témaköréről.

Te tudod fejből, hogy melyik fizetőeszközünkön melyik illusztráció látható? Kvízünkben tesztelheted!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik híd látható a 200 forintos érménken?

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