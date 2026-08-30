A 6 legőrültebb találmány, amely a feje tetejére állította a világot: magyar elmék zseniális alkotásai

Újságírói düh szülte a világ legnépszerűbb íróeszközét.

Egy felrobbanó professzor ihlette a biztonságos otthont.

A kolostor csendjében született meg a modern villanyautók őse.

A világ leghíresebb vitaminjához egy meg nem evett vacsora kellett.

Egy hónapig tartott az első Rubik-kocka kirakása.

Lehet hihetetlen, de a legfontosabb magyar találmányok mögött gyakran egészen hétköznapi bosszúságok és furcsa véletlenek álltak. Egy maszatoló toll, egy kényelmetlen helyzet vagy egy megoldásra váró probléma – a magyar találékonyság ott is lehetőséget látott, ahol más csak legyintett volna. Dühös újságíróknak, finnyás férjeknek és magányos, unatkozó szerzeteseknek köszönhetjük a legforradalmibb találmányokat, amik örökre megváltoztatták az addig ismert világot.

A golyóstoll is magyar találmány, amely egy maszatoló tinta miatt bosszankodó újságíró ötletéből született meg

Fotó: Fortepan FŐFOTÓ

6 magyar találmány, ami megváltoztatta az egész világot

1. A golyóstoll, ami nem keni el a tintát

Bíró László például nem akart mást, csak nyugodtan dolgozni. Újságíróként torkig volt azzal, hogy a töltőtollak folyton kifogynak, elmaszatolódnak, és kiszakítják a papírt, így a nyomdagépek gyorsan száradó tintáját elirigyelve megalkotta a saját íróeszközét. Mivel a nyomdagépekhez használt tinta túl sűrű volt, Bíró László testvérével, Györggyel (aki kémikus volt) közösen fejlesztette ki a speciális, viszkózus tintát, ami egy cső végébe tett golyó forgásával került a papírra. A világ rajtunk kívül eső része pedig azóta is Bíró-tollnak hívja a golyóstollat.

Irinyi János mindössze 19 évesen alkotta meg a zajtalanul gyúló gyufát.

Fotó: 123RF

2. A gyufa, ami nem robbantja fel a házat az egyik legnagyobb magyar felfedezés

Irinyi János előtt gyufát gyújtani felért egy öngyilkossági kísérlettel. A korabeli verziók ugyanis akkora durranással és lánggal lobbantak fel, hogy az gyakran a kor férfiainak bajszába és szemöldökébe került. Irinyi egy egyetemi előadáson nézte végig, ahogy a professzora leégeti az arcszőrzetét. Neki támadt az az ötlete, hogy talán jobban tennénk, ha robbanásveszélyes anyag helyett inkább ólom-szuperoxiddal kevernénk össze a foszfort. Ezzel megszületett a biztonsági gyufa, aminek ő maga nem tulajdonított akkora jelentőséget, így fillérekért adta el a szabadalmat Rómer Istvánnak, egy osztrák gyárosnak, aki degeszre kereste magát vele.