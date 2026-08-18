Sopron a Hűség városa: de vajon tudod-e, hogyan becézik a többi magyar települést? – Kvíz

Most próbára teheted a tudásodat. Magyar városok beceneveit fogjuk mutatni neked, te pedig kitalálhatod, hogy melyik településről van szó. Van, ahol a város a kultúrája, máshol az elhelyezkedése miatt kapta a beszédes nevét. De mi a helyzet a „Hírös várossal", vagy éppen a „Művészek városával"? A kvíz hibátlan megoldásához viszont fontos, hogy tisztában legyél a magyar települések történelmével!

Magyar városok kvíz: azt tudod, hogyan becézik például Szegedet?

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Magyar városok kvíz a belevaló belföldi turistáknak

Magyarország településeihez számos érdekes és sokszor történelmi eredetű becenév kapcsolódik. Van, amelyik egy fontos eseményre – például Sopron esetén a népszavazás – vagy egy jellegzetes helyi értékre vagy éppen a város kulturális szerepére utal. A legismertebb elnevezések közül több generációról generációra öröklődik. Van, ahol már kikopott a köztudatból a régi elnevezés, de van olyan város is, amely annyira büszke a becenevére, hogy a mai napig viseli és úgy is utal magára. Lássuk, te mennyit ismersz ezek közül, mutatjuk a magyar városok kvízünket: