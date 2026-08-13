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galéria

Édes percek ebéd után: elevenítsd fel velünk Magyarország tortáit – galéria

42 perce
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Kevesen vannak, akik nemet tudnak mondani egy-egy ínycsiklandó édes falatnak, pláne egy gyenge, nyári ebéd után. Ha már a legtöbben úgyis nyálcsorgatva ábrándoznak az idei ország tortájának megkóstolásáról, egy galériában elhoztuk Magyarország tortáit az elmúlt 10 évből, hogy megédesítsük egy kicsit a délutánt.
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galériaéletmódMagyarország tortája

Kihirdették az idei ország tortáját, azóta a legtöbben tűkön ülve várjuk, hogy augusztus 20-án kínálatukba vegyék a cukrászdák, és végre mi is megízlelhessük a felvert piskóta, a tejfölös-túrós mousse, és a ribizliborral készült erdei gyümölcsös zseléréteg hármasát. Amíg azonban várunk a Bíborfehér nevet viselő díjnyertes süteményre, kicsit még csorgatjuk a nyálunkat azokon, amelyek már elérhetők. Galériánkban felidézzük Magyarország tortáit az elmúlt 10 évből, hogy az ebéd után megédesítsük kicsit a délutánt.

Bíborfehér, Magyarország tortáinak egyike 2026-ból
Az idei évben a Bíborfehér névre keresztelt alkotás erősíti Magyarország tortáinak sorát. Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

Magyarország tortái galéria

Ki ne emlékezne a tíz évvel ezelőtti győztes, Az Őrség Zöld Aranya nevet viselő tortára, amely sokak szerint a valaha volt legnagyobb közönségkedvenccé vált, vagy a tavalyi DCJ Stílusgyakorlatra, amelyet a klasszikus Dobostorta ihletett? A Magyar Cukrász Ipartestület 2007 óta minden évben megválasztja Magyarország „születésnapi” tortáját az államalapítás ünnepének alkalmából, hogy aztán a jeles napon az egész nemzet együtt ünnepelhesse a hazát. A hagyomány a Madártej tortával kezdődött, amelyet Zila László készített. A vaníliás krém, a könnyű piskóta és a karamellás jegyek a magyarokat egy emberként vették le a lábukról, ezt a trendet hivatott folytatni a gyulai Kézműves Cukrászda csapata, vagyis a Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László munkáját dicsérő Bíborfehér torta. Már csak egy hét és megtudjuk, hogy a süteménynek sikerül-e elkápráztatnia a magyarokat. Addig is nézzük vissza az elmúlt évek dobogósait!

Bíborfehér, Magyarország tortája 2026
DCJ Stílusgyakorlat, Magyarország tortája 2025
Mákvirág, Magyarország tortája 2024
Spicces füge respektus, Magyarország tortája 2023
Huncut Szilva Herceg, Magyarország tortája 2022
Napraforgó, Magyarország tortája 2021
Curiositas (Kíváncsiság), Magyarország tortája 2020
Boldogasszony csipkéje, Magyarország tortája 2019
Komáromi kisleány, Magyarország tortája 2018
Balatoni Habos Mogyoró, Magyarország tortája 2017
Az Őrség Zöld Aranya, Magyarország tortája 2016
Galéria: Magyarország tortái
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Az idei ország tortájának, a Bíborfehér névre keresztelt alkotásnak vajban gazdag felvert piskóta adja az alapját. Erre selymes, tejfölös mousse kerül, amelyben a rögös túró és a tejföl párosa kap főszerepet. Az erdei gyümölcsös zseléréteget édes ribizlibor teszi még különlegesebbé.

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