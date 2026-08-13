Édes percek ebéd után: elevenítsd fel velünk Magyarország tortáit – galéria

Kihirdették az idei ország tortáját, azóta a legtöbben tűkön ülve várjuk, hogy augusztus 20-án kínálatukba vegyék a cukrászdák, és végre mi is megízlelhessük a felvert piskóta, a tejfölös-túrós mousse, és a ribizliborral készült erdei gyümölcsös zseléréteg hármasát. Amíg azonban várunk a Bíborfehér nevet viselő díjnyertes süteményre, kicsit még csorgatjuk a nyálunkat azokon, amelyek már elérhetők. Galériánkban felidézzük Magyarország tortáit az elmúlt 10 évből, hogy az ebéd után megédesítsük kicsit a délutánt.

Az idei évben a Bíborfehér névre keresztelt alkotás erősíti Magyarország tortáinak sorát. Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

Magyarország tortái galéria

Ki ne emlékezne a tíz évvel ezelőtti győztes, Az Őrség Zöld Aranya nevet viselő tortára, amely sokak szerint a valaha volt legnagyobb közönségkedvenccé vált, vagy a tavalyi DCJ Stílusgyakorlatra, amelyet a klasszikus Dobostorta ihletett? A Magyar Cukrász Ipartestület 2007 óta minden évben megválasztja Magyarország „születésnapi” tortáját az államalapítás ünnepének alkalmából, hogy aztán a jeles napon az egész nemzet együtt ünnepelhesse a hazát. A hagyomány a Madártej tortával kezdődött, amelyet Zila László készített. A vaníliás krém, a könnyű piskóta és a karamellás jegyek a magyarokat egy emberként vették le a lábukról, ezt a trendet hivatott folytatni a gyulai Kézműves Cukrászda csapata, vagyis a Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László munkáját dicsérő Bíborfehér torta. Már csak egy hét és megtudjuk, hogy a süteménynek sikerül-e elkápráztatnia a magyarokat. Addig is nézzük vissza az elmúlt évek dobogósait!