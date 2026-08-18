Teveháton és turbánban a dűnék között: így váltja valóra a gyerekek álmát egy marokkói utazás – Interjú

- Kaotikus, de imádható óvárosok: Marrakesh nyüzsgése, a szamárkordék, robogók és a 110 éves Bacha kávézó, és a vörös Ait Benhaddou varázsolta el a családot.
- Kalandok a Szaharában: 600 kilométeres túra kézműves falvakkal, 45 fokos kánikulával, tevekaravánnal és hajnali quadozással a dűnék között.
- Tökéletes családi egyensúly: múzeumok helyett helyi élmények, autentikus hangulat, kasbah-szállók és isteni tagine-ok tették felejthetetlenné az utat.
Egy marokkói utazás nem feltétlenül a legszokványosabb választás, de egy öttagú családnak – három pörgős kisfiúval – a legizgalmasabb kalandot is jelentheti, ha ügyesen állítjuk össze a programokat. Sok szülő megrémül a kultúrsokk, a nyüzsgő óvárosok vagy épp a szélsőséges időjárás gondolatától, Villőék azonban bizonyították, hogy jó szervezéssel a legváratlanabb helyzetek is zökkenőmentes élménnyé szelídíthetők.
Hogyan lesz felejthetetlen egy marokkói utazás a család minden tagjának?
Clifforth-Etédi Villővel beszélgettünk arról, miként lehet még a július végi hőségben is, a medinák zsúfoltságában és a Szahara dűnéi között olyan családi utat megszervezni, amit a szülők és a gyerekek egyaránt élveznek, és ami a múzeumok helyett inkább a valódi, közös élményekre épít.
Észak-Afrika nem mindennapi úti cél három kisfiúval, főleg a júliusi kánikulában. Miért pont Marokkóra esett a választásotok?
Olyan utat kerestünk a férjemmel, ami a felnőtteknek és a gyerekeknek is izgalmas élményeket tartogat. Nyilván a július nem a legideálisabb időpont a hőség miatt – akadt olyan hely, ahol 45 fokot mutatót a hőmérő –, de ennek volt egy hatalmas előnye is: alig találkoztunk turistákkal.
Marrakeshbe repültetek. Milyen volt az első találkozás a várossal?
Marrakesh egyből mélyvíz. A híres főtéren, a Jemaa el-Fnaa-val kezdtünk, ahol focimezes majmoktól kezdve kígyóbűvölőkig minden volt. Bár tudom, hogy ez a helyi kulturális örökség része, nekem ez az állatos vonal igazság szerint nem tetszett, mert egyszerűen állatkínzásnak tartom. Inkább a medina és a bazárok hangulata fogott meg minket. Az a káosz, ami ott van, egyszerűen zseniális, és ami a legmeglepőbb: mégis működik. Szamár húzta kordék, ezer felől száguldó robogók, kószáló macskák és állandó zsibongás vett körül minket.
A klasszikus nevezetességek, mint a paloták és múzeumok is belefértek a programba?
Ezeket ezúttal tudatosan elengedtük. Három kisfiúval a múzeumok, mecsetek és paloták kevésbé gyerekbarát opciók. Inkább az utcák ritmusát, hangulatát élveztük, és persze beiktattunk pár lazább gasztroélményt is. Elmentünk például a híres Bacha kávézóba. Másfél órát vártunk az asztalra, de minden percét megérte. A helyet még 1910-ben alapították, és a mai napig megőrizte azt a békebeli, gyönyörű atmoszférát.
Marrakesh után merre vettétek az irányt?
Befizettünk egy szervezett túrára, és elindultunk a Szahara felé. Nagyon jó társaság gyűlt össze, a világ minden tájáról érkeztek hozzánk hasonló fiatalok. Az út csaknem 600 kilométer volt, de egyáltalán nem érződött megterhelőnek, mert rengeteg helyen megálltunk.
Milyen megállóitok voltak útközben?
Meglátogattunk például egy berber zsidó közösséget, akik a mai napig szőnyegszövésből élnek. Megmutatták, hogyan készülnek a darabok, és megismertettek minket a különböző szőnyegfajtákkal. Egy másik falu a tradicionális argánolaj-készítés kulisszatitkaiba avatott be minket. Jártunk az Atlasz-hegység egyik híres szurdokában, a Todra-szurdokban is, ahová a helyiek szívesen járnak piknikezni. Aztán megálltunk Ait Benhaddou-ban, ami az ősi kasbah-járól ismert, no meg arról, hogy többek között itt forgatták a Gladiátort és a Trónok harcát is. Itt tombolt leginkább a hőség, 45 fok volt, de így is megmásztuk a dombra kúszó erődítményt.
És mikor értetek el magához a sivataghoz?
A következő délután érkeztünk meg eredeti úti célunkhoz. Konkrétan látszik, hogy hol kezdődik a sivatag: egyik pillanatban még egy fekete földúton haladtunk, a másikban pedig ott magasodtak előttünk a dűnék. Ott mindenkit beöltöztettek, feltekerték ránk a tagelmust-ot, a berber turbánt, majd mindenkit felültettek egy-egy tevére, és a hosszú karaván megindult a sivatagba.
Te már több sivatagban is jártál a világban. Milyen a Szahara a többi sivataghoz képest?
Jártam már sivatagban Izraelben, Jordániában, Egyiptomban, Peruban és a Death Valley-ben (USA) is, de számomra mégiscsak a Szahara A SIVATAG. Egyszerűen gyönyörű. Ott egy luxus sátortáborban aludtunk éjszaka – ami mondjuk nem volt túlzottan luxus, de így is teljesen rendben volt. A gyerekeknek pedig a másnap hajnal volt a csúcsélmény: 5-kor keltünk, quadokkal mentünk napfelkeltét nézni, és ki lehetett próbálni a homokdeszkázást is.
A sivatag után egyből visszatértetek a nyüzsgésbe?
Nem, és az volt az út egyik legkülönlegesebb része. Visszafelé félúton, Skoura településen elköszöntünk a csoporttól. Két éjszakát egy több száz éves kasbah-ból kialakított szállodában töltöttünk, ami tényleg olyan volt, mintha a világ végén lennénk. Rajtunk kívül csak egyetlen félig német, félig arab család pihent ott, egyébént teljesen egyedül voltunk.
A marokkói konyhával kapcsolatban mit tapasztaltatok, mennyire ízlett?
Fantasztikusak voltak az ételek! Szinte mindenhol tagine-t etettek velünk, de mivel ennek sokféle elkészítési módja van, egyáltalán nem vált unalmassá. Érdekes módon a legfinomabbat, a citromos csirkét pont ott, abban az Isten háta mögötti, skourai kasbah-szállodában tálalták nekünk.
Hol zárult a marokkói kaland?
Végül visszatértünk Marrakeshbe még pár napra. Ott egy gyönyörűen berendezett, autentikus riadban szálltunk meg. Lenyűgöző az a kifinomultság és elegancia, ami ezekben a belső udvaros házakban fogadja az embert, különösen ha szembesülünk az óváros kinti, nyers kontrasztjával. Tökéletes lezárása volt ez az utunknak.
Nézd meg a videót is a sivatagi tevegelés hangulatáról: