Teveháton és turbánban a dűnék között: így váltja valóra a gyerekek álmát egy marokkói utazás – Interjú

Kaotikus, de imádható óvárosok: Marrakesh nyüzsgése, a szamárkordék, robogók és a 110 éves Bacha kávézó, és a vörös Ait Benhaddou varázsolta el a családot.

Marrakesh nyüzsgése, a szamárkordék, robogók és a 110 éves Bacha kávézó, és a vörös Ait Benhaddou varázsolta el a családot. Kalandok a Szaharában: 600 kilométeres túra kézműves falvakkal, 45 fokos kánikulával, tevekaravánnal és hajnali quadozással a dűnék között.

600 kilométeres túra kézműves falvakkal, 45 fokos kánikulával, tevekaravánnal és hajnali quadozással a dűnék között. Tökéletes családi egyensúly: múzeumok helyett helyi élmények, autentikus hangulat, kasbah-szállók és isteni tagine-ok tették felejthetetlenné az utat.

Egy marokkói utazás nem feltétlenül a legszokványosabb választás, de egy öttagú családnak – három pörgős kisfiúval – a legizgalmasabb kalandot is jelentheti, ha ügyesen állítjuk össze a programokat. Sok szülő megrémül a kultúrsokk, a nyüzsgő óvárosok vagy épp a szélsőséges időjárás gondolatától, Villőék azonban bizonyították, hogy jó szervezéssel a legváratlanabb helyzetek is zökkenőmentes élménnyé szelídíthetők.

Egy marokkói utazás elképzelhetetlen a Szahara és a tevekaravánok nélkül.

Fotó: Clifforth-Etédi Villő

Hogyan lesz felejthetetlen egy marokkói utazás a család minden tagjának?

Clifforth-Etédi Villővel beszélgettünk arról, miként lehet még a július végi hőségben is, a medinák zsúfoltságában és a Szahara dűnéi között olyan családi utat megszervezni, amit a szülők és a gyerekek egyaránt élveznek, és ami a múzeumok helyett inkább a valódi, közös élményekre épít.

A gyerekek kedvencei így is a cicák maradtak. Az állatokat egyébként mindenhol etetik a medinában (óváros).

Fotó: Clifforth-Etédi Villő

Észak-Afrika nem mindennapi úti cél három kisfiúval, főleg a júliusi kánikulában. Miért pont Marokkóra esett a választásotok?

Olyan utat kerestünk a férjemmel, ami a felnőtteknek és a gyerekeknek is izgalmas élményeket tartogat. Nyilván a július nem a legideálisabb időpont a hőség miatt – akadt olyan hely, ahol 45 fokot mutatót a hőmérő –, de ennek volt egy hatalmas előnye is: alig találkoztunk turistákkal.

Marokkó színei: a vörös és a sárga valamennyi árnyalata. Az országban gyönyörű textileket, szőnyegeket kaphatunk, amelyeket a helyiek készítenek.

Fotó: Clifforth-Etédi Villő

Marrakeshbe repültetek. Milyen volt az első találkozás a várossal?

Marrakesh egyből mélyvíz. A híres főtéren, a Jemaa el-Fnaa-val kezdtünk, ahol focimezes majmoktól kezdve kígyóbűvölőkig minden volt. Bár tudom, hogy ez a helyi kulturális örökség része, nekem ez az állatos vonal igazság szerint nem tetszett, mert egyszerűen állatkínzásnak tartom. Inkább a medina és a bazárok hangulata fogott meg minket. Az a káosz, ami ott van, egyszerűen zseniális, és ami a legmeglepőbb: mégis működik. Szamár húzta kordék, ezer felől száguldó robogók, kószáló macskák és állandó zsibongás vett körül minket.