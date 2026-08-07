Mata Hari, a végzet asszonya: kém volt vagy egy háború áldozata? – Galéria

Hogyan született meg Mata Hari legendája?

Miért rajongott érte egész Európa?

Hogyan keveredett bele a kémkedés világába?

Valóban kettős ügynök volt?

Mi vezetett a tragikus végzetéhez?

Hogyan vált a halála után halhatatlan legendává?

Kevés nő neve fonódott össze olyan szorosan a titkokkal, a csábítással és a kémkedéssel, mint Mata Harié. A történet azonban jóval összetettebb annál, mint amit a róla született filmek és legendák sugallnak. A Mata Hari néven világhírűvé vált holland nő valójában Margaretha Geertruida Zelle volt, aki egy nehéz sorsú fiatalasszonyból néhány év alatt Párizs egyik legünnepeltebb előadójává vált. A férfiak rajongtak érte, a sajtó folyamatosan írt róla, ő pedig tudatosan építette fel azt a titokzatos személyiséget, amely később végzetes szerepet játszott az életében. Az első világháború alatt ugyanis már nem egzotikus táncosnőt, hanem gyanús kapcsolatokkal rendelkező nőt láttak benne. 1917-ben kémkedés vádjával letartóztatták, majd kivégezték.

Mata Hari korának leghíresebb erotikus táncosnője volt.

Fotó: AFP

Mata Hari előélete – Margaretha, a holland lány

Margaretha Zelle 1876-ban született a hollandiai Leeuwardenben. Édesapjának sikeres kalapüzlete volt, a család azonban később anyagi nehézségekbe került. Édesanyja korai halála után Margaretha élete is egyre bizonytalanabbá vált.

Tizennyolc évesen férjhez ment Rudolf MacLeodhoz, a holland gyarmati hadsereg tisztjéhez. Férjével a Holland Kelet-Indiákra, a mai Indonézia területére került, ahol két gyermekük született. A házasság azonban hamar megromlott, és a családi élet tragédiákat is tartogatott számára. A válás után Margaretha új életet akart kezdeni. Európába visszatérve végül Párizsban találta meg azt a közeget, ahol megteremthette saját legendáját.

Így született meg Mata Hari, a keleti táncosnő

1905-ben egy párizsi előadással indult el az a karrier, amely örökre megváltoztatta az életét. Margaretha egy keleties, egzotikus táncosnő szerepébe bújt, és Mata Hari néven lépett színpadra. A név jelentése nagyjából „a nap szeme” vagy „a hajnal szeme”, és tökéletesen illett ahhoz a misztikus személyiséghez, amelyet kialakított.