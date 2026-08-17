Nem csak a szex számít megcsalásnak – ez a hét dolog is árulkodó lehet

A megcsalás nem feltétlenül szexszel vagy egy titkos kapcsolat kialakulásával kezdődik. Az exszel fenntartott szoros kapcsolat, mások túlzott csodálata vagy a partner rendszeres háttérbe szorítása is féltékenységet, bizalomvesztést és párkapcsolati problémákat okozhat.

Megcsalás szex nélkül? 7 jel, amely párkapcsolati problémákra utalhat (illusztráció)

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

7 hétköznapi dolog, ami megcsalásnak számíthat egy kapcsolatban – szex nélkül is

Sokan a titkos üzeneteket, a szexet vagy egy másik emberrel kialakuló érzelmi viszonyt tekintik hűtlenségnek. A Daily Mail összeállítása szerint azonban a megcsalás ennél jóval hétköznapibb formákat is ölthet: bizonyos szokások akkor is rombolhatják a bizalmat, ha nincs klasszikus viszony.

Párkapcsolati problémák

Megcsalás

Hűtlenség

Szex és intimitás

1. Más nőkhöz hasonlítja a párját

Mások dicsérete önmagában ártalmatlan, de ha valaki rendszeresen egy másik nőhöz méri a partnerét, az könnyen azt üzeni: nem vagy elég jó. A folyamatos összehasonlítás az önbecsülést és a párkapcsolat biztonságát is kikezdheti.

2. Túlzottan rajong más nőkért

Természetes, hogy másokat is vonzónak vagy érdekesnek találunk. A folyamatos áradozás azonban féltékenységet és bizonytalanságot kelthet, különösen akkor, ha a saját partner közben elhanyagolva érzi magát.

3. Nem a párjának mondja el először

Sokat elárul, kit hívunk fel elsőként egy fontos jó vagy rossz hírrel. Ha ez rendszeresen valaki más, a partner könnyen úgy érezheti, hogy már nem ő a legfontosabb bizalmasa.

4. Titokban jóban marad azzal, aki megbántotta a párját

Komoly bizalmi problémát okozhat, ha valaki a párja háta mögött továbbra is találkozik azzal, aki korábban súlyosan megbántotta őt. Ilyenkor a titkolózás és a lojalitás hiánya fájhat a leginkább.

5. Nélküle nézi meg a közös sorozatot

Apróságnak tűnik, mégis sok kapcsolatban fontosak a közös rituálék. Egy együtt követett sorozat fináléjának titkos megnézése azt jelezheti, hogy a közös élmény már nem kap akkora jelentőséget.

6. Másnak igazat ad ugyanabban, amiben a párját lesöpri

Különösen bántó lehet, ha ugyanaz a vélemény egy baráttól okosnak és érdekesnek tűnik, a partnertől viszont rögtön elutasítást kap. Ez hosszú távon azt az érzést keltheti, hogy a társ véleménye kevesebbet ér.