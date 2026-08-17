Nem csak a szex számít megcsalásnak – ez a hét dolog is árulkodó lehet

A megcsalás nem feltétlenül szexszel vagy egy titkos kapcsolat kialakulásával kezdődik. Az exszel fenntartott szoros kapcsolat, mások túlzott csodálata vagy a partner rendszeres háttérbe szorítása is féltékenységet, bizalomvesztést és párkapcsolati problémákat okozhat.
7 hétköznapi dolog, ami megcsalásnak számíthat egy kapcsolatban – szex nélkül is
Sokan a titkos üzeneteket, a szexet vagy egy másik emberrel kialakuló érzelmi viszonyt tekintik hűtlenségnek. A Daily Mail összeállítása szerint azonban a megcsalás ennél jóval hétköznapibb formákat is ölthet: bizonyos szokások akkor is rombolhatják a bizalmat, ha nincs klasszikus viszony.
- Párkapcsolati problémák
- Megcsalás
- Hűtlenség
- Szex és intimitás
1. Más nőkhöz hasonlítja a párját
Mások dicsérete önmagában ártalmatlan, de ha valaki rendszeresen egy másik nőhöz méri a partnerét, az könnyen azt üzeni: nem vagy elég jó. A folyamatos összehasonlítás az önbecsülést és a párkapcsolat biztonságát is kikezdheti.
2. Túlzottan rajong más nőkért
Természetes, hogy másokat is vonzónak vagy érdekesnek találunk. A folyamatos áradozás azonban féltékenységet és bizonytalanságot kelthet, különösen akkor, ha a saját partner közben elhanyagolva érzi magát.
3. Nem a párjának mondja el először
Sokat elárul, kit hívunk fel elsőként egy fontos jó vagy rossz hírrel. Ha ez rendszeresen valaki más, a partner könnyen úgy érezheti, hogy már nem ő a legfontosabb bizalmasa.
4. Titokban jóban marad azzal, aki megbántotta a párját
Komoly bizalmi problémát okozhat, ha valaki a párja háta mögött továbbra is találkozik azzal, aki korábban súlyosan megbántotta őt. Ilyenkor a titkolózás és a lojalitás hiánya fájhat a leginkább.
5. Nélküle nézi meg a közös sorozatot
Apróságnak tűnik, mégis sok kapcsolatban fontosak a közös rituálék. Egy együtt követett sorozat fináléjának titkos megnézése azt jelezheti, hogy a közös élmény már nem kap akkora jelentőséget.
6. Másnak igazat ad ugyanabban, amiben a párját lesöpri
Különösen bántó lehet, ha ugyanaz a vélemény egy baráttól okosnak és érdekesnek tűnik, a partnertől viszont rögtön elutasítást kap. Ez hosszú távon azt az érzést keltheti, hogy a társ véleménye kevesebbet ér.
7. Rendszeresen találkozik az exével
Egy jó kapcsolat az exszel önmagában még nem megcsalás. Ha azonban a találkozások sok időt, figyelmet és érzelmi energiát kapnak, a jelenlegi partner joggal érezheti úgy, hogy a korábbi kapcsolat valójában még nem zárult le.
Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg
Veszekedés a párkapcsolatban?
A pszichológiai és párkapcsolati szakértők szerint a legtöbb vitát az év közben elfojtott, felgyülemlett sérelmek felszínre törése, a rejtett elvárások, valamint a saját tér és a folyamatos együttlét egyensúlyának hiánya okozza. A mindennapi rutin otthon eltereli a figyelmet a meglévő konfliktusokról. Amikor ez megszűnik, és a pár összezárva tartózkodik egy idegen és nyugodt környezetben, a feszültség hirtelen utat tör magának, és a végén még depresszióba torkollhat.