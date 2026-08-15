Halott ember zsírjával töltötték fel a mellét egy nőnek – súlyos következménye lett

- Az Amerikai Egyesült Államokban 2024-ben vált trenddé – főleg a hírességek körében –, hogy halott emberek zsírjának befecskendezésével próbálják feszesíteni az idomaikat.
- Az új trend hatalmas felháborodást váltott ki más országokban, ahol Zombiplasztikának kezdték csúfolni az eljárást.
- A hivatalosan AlloClae néven ismert szer nem veszélytelen, hiszen idegen zsírszövet, amelyet más szervezetébe fecskendeznek.
- Egy amerikai civil nő súlyos következményekkel szembesült, amikor igénybe vette a szolgáltatást: a mellében ciszták, elhalt zsírszövetekből kialakult csomók és dudorok jelentek meg.
- Az AlloClae gyártója jelenleg perben áll a New York-i Állami Egészségügyi Minisztériummal, mert utóbbi szerint a vállalat kétes módszerekkel csempészte az államba a szert, amelynek korábban megtiltották a forgalmazását, mert nem volt egyértelmű, hogy az megfelel-e az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) követelményeinek.
Morbid, ma már világszerte ismert, ám a hazai szépségiparban kevésbé tárgyalt mellfeltöltésen esett át nemrég egy amerikai nő. A szebb és nagyobb idomok reményében alávetette magát az AlloClae nevű szerrel történő eljárásnak, amely során halott emberek sterilizált, sejtes törmelékektől és DNS-től megszabadított zsírját fecskendezik a bőr alá. A beavatkozásért több mint 3 millió forintnak megfelelő összeget, végül azonban a következmények fényében sokkal súlyosabb árat fizetett.
Mellfeltöltés halottak zsírjával
Nicole kálváriája évekkel ezelőtt kezdődött, amikor megelégelte a melle méretét, implantátumokat azonban nem szeretett volna beültettetni. Végül a zsírátültetés mellett döntött, két operációért összesen 20 ezer dollárt, mai árfolyamon több mint 6 millió forintot fizetett, ám a beavatkozások sikertelennek bizonyultak.
„Amikor először láttam egy plasztikai sebész Instagram-bejegyzését az AlloClae-ről, csodának tűnt. Három dobozzal be is rendeltem belőle, mostanra azonban bánom, hogy egyáltalán beadattam magamnak” – kezdte a The New York Postnak a 40-es éveiben járó nő, aki azt remélte, hogy legalább egy kosármérettel nagyobbak lesznek a mellei. Ehelyett a befecskendezett zsír több helyen is becsomósodott, így formás idomok helyett göcsörtös, dudorokkal és cisztákkal teli, kemény tapintású melleket kapott.
„Kínzóan fájdalmas és zavarba ejtő beavatkozás volt. Úgy éreztem, el fogok ájulni. A mellbimbókba adott érzéstelenítőknek szinte egyáltalán nem volt haszna. Az eljárás végeztével a melleim duzzadtak és csomósak voltak, de azt gondoltam, idővel majd meggyógyulnak; ám amint lement a duzzanat, az a kis térfogat is eltűnt, amit az egésszel nyertem, helyette pedig hatalmas emlőciszták és zsírnekrózisos csomók (elhalt zsírszövetekből álló csomók – a szerk.) alakultak ki a mellkasomban.”
Dr. Tommaso Addona független plasztikai sebész szerint a zsírszövet elhalása akkor fordulhat elő, ha nem elegendő a véráramlás azon a területen, ahova az új zsírt bejuttatták. Addona bevallottan szkeptikus az AlloClae-vel kapcsolatban, sok orvos azonban, akik nem plasztikai sebészként dolgoznak, még csak nem is hallottak a módszerről. Ezzel Nicole is szembesült, amikor segítséget próbált kérni.
„Az egészségügyi szakemberek nehezen értik meg, milyen beavatkozáson vettem részt. Számos vizsgálatra elküldtek, voltam már ultrahang-, illetve MRI-vizsgálaton is. A radiológusok túlméretezett granulómáknak nevezték a csomókat, amelyek miatt nehéz megkülönböztetniük a nem rákos részeket az esetlegesen kialakuló új, potenciálisan rosszindulatú daganatoktól.”
Habár a nekrózis és a zsírciszták egyáltalán nem rákos jellegűek, a megjelenő dudorok miatt Addona szerint is szükségesek lehetnek a különböző képalkotó vizsgálatok, sőt esetleges biopsziák is.
Elismerték a kockázatot
Az AlloClae-t gyártó cég szóvivője elismerte, hogy a termék nem kockázatmentes, kiemelve, hogy mindennemű beavatkozáshoz és kezeléshez kockázatok társulnak. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem tudnak felelősségteljesen nyilatkozni egyetlen egyéni esetről sem anélkül, hogy ismernék az adott személy teljes klinikai képét. Az esetlegesen megjelenő emlőciszták és csomók kapcsán azt mondta, hogy azokat a kezelőorvosnak a sztenderd módszerek alapján kell megítélnie, ideértve a fizikai és képalkotó vizsgálatokat.
Perben áll a gyártó
Az AlloClae-t gyártó cég jelenleg perben áll a New York-i Állami Egészségügyi Minisztériummal, utóbbi ugyanis azzal vádolja a gyártót, hogy az kétes módszerekkel csempészte az államba a szert, amelynek a forgalmazását korábban már megtagadták arra hivatkozva, hogy nem egyértelmű, hogy az megfelel-e az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) követelményeinek. A cég jogi képviselője úgy nyilatkozott, hogy „aktív és konstruktív egyezségi tárgyalásokat folytatnak a minisztériummal, és biztosak abban, hogy kölcsönösen elfogadható megoldásra jutnak", valamint arra is rámutatott, hogy a szer értékesítése Amerika valamennyi államában engedélyezett.
Örökre megmarad a nyoma
Nicole reméli, hogy a jelenleg is folyamatban lévő jogi ügy további kutatásokat és szabályozói vizsgálatokat ösztönöz majd a termékkel kapcsolatban. „Annyira magával ragadott az AlloClae körüli felhajtás, hogy az elsők között voltam, akik beültettették a mellükbe anélkül, hogy lettek volna eredmények a hosszú távú hatásairól. Habár a dudorok és a ciszták ma már nem láthatók, tapinthatók maradtak, ami mindennap nyomaszt. A melleim sosem lesznek teljesen csomómentesek, ha pedig eltávolíttatnám azokat, a dekoltázsomon bemélyedések lennének. Meglehet, hogy összezsugorodnak vagy lágyulnak, de egész életemben velem maradnak” – mondta Nicole.
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