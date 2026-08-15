Halott ember zsírjával töltötték fel a mellét egy nőnek – súlyos következménye lett

„Kínzóan fájdalmas és zavarba ejtő beavatkozás volt. Úgy éreztem, el fogok ájulni. A mellbimbókba adott érzéstelenítőknek szinte egyáltalán nem volt haszna. Az eljárás végeztével a melleim duzzadtak és csomósak voltak, de azt gondoltam, idővel majd meggyógyulnak; ám amint lement a duzzanat, az a kis térfogat is eltűnt, amit az egésszel nyertem, helyette pedig hatalmas emlőciszták és zsírnekrózisos csomók (elhalt zsírszövetekből álló csomók – a szerk.) alakultak ki a mellkasomban.”

Dr. Tommaso Addona független plasztikai sebész szerint a zsírszövet elhalása akkor fordulhat elő, ha nem elegendő a véráramlás azon a területen, ahova az új zsírt bejuttatták. Addona bevallottan szkeptikus az AlloClae-vel kapcsolatban, sok orvos azonban, akik nem plasztikai sebészként dolgoznak, még csak nem is hallottak a módszerről. Ezzel Nicole is szembesült, amikor segítséget próbált kérni.

„Az egészségügyi szakemberek nehezen értik meg, milyen beavatkozáson vettem részt. Számos vizsgálatra elküldtek, voltam már ultrahang-, illetve MRI-vizsgálaton is. A radiológusok túlméretezett granulómáknak nevezték a csomókat, amelyek miatt nehéz megkülönböztetniük a nem rákos részeket az esetlegesen kialakuló új, potenciálisan rosszindulatú daganatoktól.”

Habár a nekrózis és a zsírciszták egyáltalán nem rákos jellegűek, a megjelenő dudorok miatt Addona szerint is szükségesek lehetnek a különböző képalkotó vizsgálatok, sőt esetleges biopsziák is.

Elismerték a kockázatot

Az AlloClae-t gyártó cég szóvivője elismerte, hogy a termék nem kockázatmentes, kiemelve, hogy mindennemű beavatkozáshoz és kezeléshez kockázatok társulnak. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem tudnak felelősségteljesen nyilatkozni egyetlen egyéni esetről sem anélkül, hogy ismernék az adott személy teljes klinikai képét. Az esetlegesen megjelenő emlőciszták és csomók kapcsán azt mondta, hogy azokat a kezelőorvosnak a sztenderd módszerek alapján kell megítélnie, ideértve a fizikai és képalkotó vizsgálatokat.