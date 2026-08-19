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Miért dagaszt a macska? Több oka van, mint gondolnád

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Puha takaró, párna, kanapé vagy éppen a gazdi pulóvere: a macskák előszeretettel tapossák ritmikusan a mancsukkal ezeket. A miért dagaszt a macska kérdésre azonban nem egyetlen válasz létezik, hiszen a „dagasztás” több ösztönös és érzelmi folyamat eredménye. Gazdiként (és jövendőbeli gazdiként) érdemes tisztában lenned vele. Görgess lejjebb!
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  • A dagasztás még kölyökkorban, szopizás során alakult ki, és felnőttként is megmaradhat.
  • Rendszerint akkor dagaszt, amikor biztonságban és jól érzi magát.
  • A mancsok illatmirigyei miatt a dagasztásnak területjelölő szerepe is lehet.

Imádni való látvány, ahogy egy cica a plüss plédet ritmikusan nyomkodja, akár egy hivatásos zongorista. De vajon miért dagaszt a macska? Mi áll ennek a különös viselkedésnek a hátterében? Most leleplezzük a titkot.

Pléden fekvő cica. De miért dagaszt a macska?
Miért dagaszt a macska? És miért mindig a puha felületeket célozza?
Fotó: Heide Pinkall / Shutterstock

Miért dagaszt a macska? Kiskori reflex és semmi más?

Dr. Susan Krebsbach, elismert amerikai állatorvos, állatviselkedési szakértő és állatjóléti aktivista állítja: a dagasztás cicák kölyökkorához vezet vissza. A kiscicák szopizás közben ritmusosan nyomkodják az anyamacska hasát a mancsukkal, ami segíti a tej áramlását. Ez a mozdulatsor nagyon korán összekapcsolódik a táplálékkal. Nem meglepő tehát, hogy sok macska felnőttként is folytatja ezt a cuki rítust, ami nyugtatja és ellazítja. Különösen akkor, ha dorombol is hozzá. 

Miért dagaszt téged a cicád?

Ha a macskád rendszeresen a hasadon, öledben vagy a lábadon dagaszt, általában jó jel. Valószínűleg kényelmesnek és biztonságosnak érzi a közelségedet és kellemes élményhez társítja a veled töltött időt. Ráadásul a macskák mancsain illatmirigyek találhatók. 

A „nagy munka” közben ezekből illatanyagok kerülnek a felületre, ezért a viselkedésnek területjelölő szerepe is lehet. Amikor a cicád rajtad dagaszt, akár azt is üzenheti, hogy bízik benned és nálad lel rá a legnagyobb komfortra.

Miért dagaszt a macskád téged?
Együtt: biztonság, megnyugvás és boldogság
Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A macskák ősei növényzetből alakították ki maguknak a pihenéshez szükséges fekhelyet – a dagasztási mozdulatsor összefügghet a fekhely előkészítésével is. Ma ennek megfelelője lehet a takaró, a párnát vagy az ágy

– írja az állatorvos a Preventive Vet odalon.

Lehet, hogy beteg?

A dagasztás önmagában teljesen normális macskaviselkedés, ezért általában nincs ok az aggodalomra. Az egyetlen kellemetlenség, hogy a cicák közben kieresztik a karmaikat, ami a gazdinak bizony fájdalmas lehet. Ha szúr vagy karmol, ne büntesd a macskát, és ne próbáld erővel leállítani. Inkább tegyél az öledbe egy vastag plédet, vagy finoman tereld őt át egy puha takaróra. 

Aggódni csak akkor kell, ha a viselkedése napközben látványosan megváltozik, vagy más szokatlan tünetekkel együtt jelentkezik. Ilyenkor érdemes megfigyelni a cicát, és szükség esetén állatorvossal egyeztetni.

Így dagaszt egy menő macska:

@tolnagrocsoport Miért dagasztanak a macskák még felnőttkorukban is? A te macskád is csinálja ezt? #macska #macskatartás #macskamvan #macskak #macskatok ♬ eredeti hang – Tolnagro Csoport - Tolnagro Csoport

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